الرئيس اللبناني يعلق على مساعي السعودية لخفض التصعيد في اليمن
أعرب الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الجمعة، عن تقدير بلاده للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار ودفع مسار السلام في اليمن.
وأشاد عون بتأكيد المملكة على أولوية الوحدة والحوار والحلول السياسية، والتزامها بالحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وسلامة نسيجه الاجتماعي، معتبرا أن هذه الجهود "تعكس نهجا إقليميا مسؤولا يفضّل التسويات السياسية ويعمل على تجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، والتخفيف من الأعباء الإنسانية والأمنية عن الشعب اليمني".
كما نوّه عون بـ"التنسيق الذي تقوده المملكة مع الشركاء الإقليميين والدوليين دعما للتهدئة وتعزيزا للانتظام المؤسسي والمسارات السياسية الشاملة، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار المستدام في اليمن والمنطقة العربية"، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.
وجدّد الرئيس اللبناني، تأكيد دعم لبنان الثابت لكل المبادرات التي تشجّع الحوار والمصالحة والتوصل إلى حلول سياسية شاملة للأزمات الإقليمية، مشددا على "أهمية العمل العربي المشترك في ترسيخ الأمن والتنمية والسلام".
وختم متمنيا للمملكة العربية السعودية دوام التوفيق في مساعيها، ومؤكدا عمق العلاقات اللبنانية – السعودية القائمة على الاحترام المتبادل والحرص المشترك على استقرار المنطقة.
وأعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت اليمنية و"حلف القبائل"، في الشهر الجاري، التوصل لاتفاق بين الجانبين برعاية لجنة سعودية من أجل خفض التصعيد والتوتر الأمني بالمحافظة الغنية بالنفط.
23 ديسمبر, 16:32 GMT
ونصّ الاتفاق على "الوقف الفوري للتصعيد العسكري والأمني والإعلامي والتحريضي مع استمرار الهدنة بين الطرفين، إلى أن تنتهي لجنة الوساطة من أعمالها والوصول إلى اتفاق كامل بين الطرفين".
وأكد الاتفاق على انسحاب قوات الحلف "قوات حماية حضرموت" التابعة لبن حبريش إلى المحيط الخارجي لشركة "بترو مسيلة" لإنتاج واستكشاف النفط المملوكة للدولة اليمنية، مع عودة قوات حماية الشركات إلى مواقعها السابقة وموظفي الشركة لمزاولة أعمالهم في الإنتاج والاستكشاف، على أن يبدأ الانسحاب لاحقا.
ويشار إلى أن شركة "بترو مسيلة" قررت إيقاف الإنتاج والتكرير في القطاع 14، ما يؤدي إلى انقطاع إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، التي تغذي مناطق وادي حضرموت.
وتضمن الاتفاق أيضا انسحاب القوات المساندة للـ"نخبة الحضرمية"، إلى مسافة 3 كيلومترات من المواقع الحالية وعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية من أي طرف خلال فترة تنفيذ الترتيبات.
فيما أبدى "حلف قبائل حضرموت"، في بيان مقتضب له، استعداده للبدء في تنفيذ ما نصت عليه بنود الاتفاق الموقّع بين الطرفين بناء على آلية التنفيذ المتفق عليها.
ويشار إلى أن مناطق ساحل حضرموت الواقعة جنوب شرق اليمن، تشهد توترا سياسيا بين المجلس الانتقالي الجنوبي وما يعرف بحلف "قبائل حضرموت المسلح"، الذي ينادي بحكم ذاتي للمحافظة، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الوضع في واحدة من أهم المحافظات النفطية المطلة على بحر العرب والحدودية مع السعودية.