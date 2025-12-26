الرئيس اللبناني يعلق على مساعي السعودية لخفض التصعيد في اليمن

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يستطيع وقف كل الإمدادات لنظام كييف وجعل أوروبا وحدها تواجه روسيا لكن هذا لم يحصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس اللبناني يعلق على مساعي السعودية لخفض التصعيد في اليمن
الرئيس اللبناني يعلق على مساعي السعودية لخفض التصعيد في اليمن
سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أعرب الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الجمعة، عن تقدير بلاده للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار ودفع مسار السلام في اليمن.
وأشاد عون بتأكيد المملكة على أولوية الوحدة والحوار والحلول السياسية، والتزامها بالحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وسلامة نسيجه الاجتماعي، معتبرا أن هذه الجهود "تعكس نهجا إقليميا مسؤولا يفضّل التسويات السياسية ويعمل على تجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، والتخفيف من الأعباء الإنسانية والأمنية عن الشعب اليمني".

كما نوّه عون بـ"التنسيق الذي تقوده المملكة مع الشركاء الإقليميين والدوليين دعما للتهدئة وتعزيزا للانتظام المؤسسي والمسارات السياسية الشاملة، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار المستدام في اليمن والمنطقة العربية"، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.

وجدّد الرئيس اللبناني، تأكيد دعم لبنان الثابت لكل المبادرات التي تشجّع الحوار والمصالحة والتوصل إلى حلول سياسية شاملة للأزمات الإقليمية، مشددا على "أهمية العمل العربي المشترك في ترسيخ الأمن والتنمية والسلام".
وختم متمنيا للمملكة العربية السعودية دوام التوفيق في مساعيها، ومؤكدا عمق العلاقات اللبنانية – السعودية القائمة على الاحترام المتبادل والحرص المشترك على استقرار المنطقة.
وأعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت اليمنية و"حلف القبائل"، في الشهر الجاري، التوصل لاتفاق بين الجانبين برعاية لجنة سعودية من أجل خفض التصعيد والتوتر الأمني بالمحافظة الغنية بالنفط.
الرياص، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
السعودية ترحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن
23 ديسمبر, 16:32 GMT
ونصّ الاتفاق على "الوقف الفوري للتصعيد العسكري والأمني والإعلامي والتحريضي مع استمرار الهدنة بين الطرفين، إلى أن تنتهي لجنة الوساطة من أعمالها والوصول إلى اتفاق كامل بين الطرفين".
وأكد الاتفاق على انسحاب قوات الحلف "قوات حماية حضرموت" التابعة لبن حبريش إلى المحيط الخارجي لشركة "بترو مسيلة" لإنتاج واستكشاف النفط المملوكة للدولة اليمنية، مع عودة قوات حماية الشركات إلى مواقعها السابقة وموظفي الشركة لمزاولة أعمالهم في الإنتاج والاستكشاف، على أن يبدأ الانسحاب لاحقا.
ويشار إلى أن شركة "بترو مسيلة" قررت إيقاف الإنتاج والتكرير في القطاع 14، ما يؤدي إلى انقطاع إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، التي تغذي مناطق وادي حضرموت.
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
خبراء لـ"سبوتنيك": الدعم المالي السعودي لليمن "طوق نجاة" مرهون بالإصلاحات والحل السياسي الشامل
19 نوفمبر, 19:46 GMT
وتضمن الاتفاق أيضا انسحاب القوات المساندة للـ"نخبة الحضرمية"، إلى مسافة 3 كيلومترات من المواقع الحالية وعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية من أي طرف خلال فترة تنفيذ الترتيبات.
فيما أبدى "حلف قبائل حضرموت"، في بيان مقتضب له، استعداده للبدء في تنفيذ ما نصت عليه بنود الاتفاق الموقّع بين الطرفين بناء على آلية التنفيذ المتفق عليها.
ويشار إلى أن مناطق ساحل حضرموت الواقعة جنوب شرق اليمن، تشهد توترا سياسيا بين المجلس الانتقالي الجنوبي وما يعرف بحلف "قبائل حضرموت المسلح"، الذي ينادي بحكم ذاتي للمحافظة، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الوضع في واحدة من أهم المحافظات النفطية المطلة على بحر العرب والحدودية مع السعودية.
