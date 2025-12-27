https://sarabic.ae/20251227/القوات-الروسية-ترفع-العلم-الروسي-فوق-دميتروف-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1108648621.html
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" قامت برفع العلم الروسي في مدينة دميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية. 27.12.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "رفع جنود من قوات مجموعة "المركز العلم الروسي في دميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "بعد تطهير المدينة من المسلحين الأوكرانيين الذين كانوا محاصرين فيها، رفع جنود من اللواء الخامس المستقل للحرس الآلي، الذي يحمل اسم أ. ف. زاخارتشينكو، التابع للجيش الحادي والخمسين للحرس المشترك، مجموعة القوات المركزية، العلم الوطني لروسيا الاتحادية في مدينة دميتروف المحررة، جمهورية دونيتسك الشعبية، آخر معاقل القوات المسلحة الأوكرانية في تجمع كراسنوارميسكايا الحضري".وأشار البيان إلى أن وحدات الاقتحام التابعة للواء الخامس للحرس الآلي شاركت في عمليات تمشيط المباني والمنشآت التي استخدمتها القوات الأوكرانية كملاجئ ونقاط تمركز، وذلك بدعم من وحدات الطائرات المسيّرة التابعة للمجموعة، وأن هذه القوات حاولت إنشاء نقاط نيران داخل الأبنية للحفاظ على مواقعها.وأكد بوتين: "تحرير بلدتي دميتروف وغوليابوليه نتيجة العمل الشاق والتدريب الدقيق لقوات الجيش الروسي، وتحرير غوليابوليه يفتح آفاقا جيدة لشن هجوم في مقاطعة زابوروجيه، ومعدل التقدم المرتفع لقوات مجموعة "الشرق" في مقاطعة زابوروجيه يحدث عمليا على أكتاف العدو".بوتين: القوات المسلحة الروسية تحرز تقدما جيدا على خط الجبهةالكرملين: بوتين يعقد اجتماعا في أحد مراكز قيادة القوات المشتركة
