https://sarabic.ae/20251228/الجيش-الروسي-يحرر-5-بلدات-جديدة-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1108666798.html
الجيش الروسي يحرر 5 بلدات جديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي حرر بلدات في زابوروجيه، ودميتروف، ورودينسكي، وأرتيموفكا، وفولنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T15:36+0000
2025-12-28T15:36+0000
2025-12-28T15:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104782759_0:0:1879:1057_1920x0_80_0_0_085d6ce12819872a71bdb702db196ecb.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "أكملت القوات الروسية تحرير هوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه، وحيدت ما يصل إلى 1240 فردا من القوات المسلحة الأوكرانية، ودبابة، وخمس ناقلات جند مدرعة من طراز "M113" أمريكية الصنع في منطقة العمليات الخاصة خلال 24 ساعة".وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت قنبلة جوية موجهة و370 طائرة دون طيار، كما دمرت الدفاعات الجوية 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق روسيا خلال الليل"، وأضافت: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق ست مناطق روسية خلال الليل".كما أفادت وزارة الدفاع، أن "قائد سرية الهجوم التابعة لـ "الفوج" 122 من البنادق الآلية التابع لمجموعة القوات "الغربية" أفاد بأن وحدته متمركزة في شمال غرب كوبيانسك، وتقوم بعمليات هجومية، وتدمر العدو".وأضافت: "أثناء تنفيذ مهمة قتالية للبحث عن العدو وتدميره، رصد مشغلو طائرات من دون طيار من قوات الأنظمة غير المأهولة التابعة للمجموعة سيارة ومركبة قتالية مدرعة ومنصة روبوتية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على مشارف المدينة وقاموا بتدميرها".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاعات الجوية الروسية تسقط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاعرئيس الاستخبارات الأوكرانية يقر بانهيار التعبئة العسكرية في بلاده
الأخبار
ar_EG
روسيا, أخبار روسيا, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الروسي يحرر 5 بلدات جديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية
وقالت الوزارة في بيان لها: "أكملت القوات الروسية تحرير هوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه، وحيدت ما يصل إلى 1240 فردا من القوات المسلحة الأوكرانية، ودبابة، وخمس ناقلات جند مدرعة من طراز "M113" أمريكية الصنع في منطقة العمليات الخاصة خلال 24 ساعة".
وبينت وزارة الدفاع أن "عمليات الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية أدت إلى إلحاق أضرار بمنشآت الطاقة المستخدمة لصالح المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وورش عمل لإنتاج مكونات محركات الصواريخ، ومواقع تجميع الطائرات المسيرة الهجومية البعيدة المدى وإعدادها للإطلاق، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة".
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت قنبلة جوية موجهة و370 طائرة دون طيار، كما دمرت الدفاعات الجوية 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق روسيا خلال الليل"، وأضافت: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق ست مناطق روسية خلال الليل".
وفي ما يتعلق بالوضع في كوبيانسك، قال قائد بطارية المدفعية التابعة لفوج حرس لينينغراد التابع لمجموعة القوات "الغربية"، الذي يحمل الاسم الرمزي "فاجوت"، لوكالة "سبوتنيك": "إن أفرادا عسكريين روس هاجموا مراكز التحكم بالطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من كوبيانسك باستخدام مدافع هاوتزر من طراز D-30".
كما أفادت وزارة الدفاع، أن "قائد سرية الهجوم التابعة لـ "الفوج" 122 من البنادق الآلية التابع لمجموعة القوات "الغربية" أفاد بأن وحدته متمركزة في شمال غرب كوبيانسك، وتقوم بعمليات هجومية، وتدمر العدو".
وأضافت: "أثناء تنفيذ مهمة قتالية للبحث عن العدو وتدميره، رصد مشغلو طائرات من دون طيار من قوات الأنظمة غير المأهولة التابعة للمجموعة سيارة ومركبة قتالية مدرعة ومنصة روبوتية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على مشارف المدينة وقاموا بتدميرها".
وبينت وزارة الدفاع أن "القوات الروسية من مجموعة "الغرب" صدت هجومين للقوات المسلحة الأوكرانية، كان العدو يحاول استخدامهما للوصول إلى كوبيانسك".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.