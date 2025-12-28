الجيش الروسي يحرر 5 بلدات جديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251228/الجيش-الروسي-يحرر-5-بلدات-جديدة-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1108666798.html
الجيش الروسي يحرر 5 بلدات جديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يحرر 5 بلدات جديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي حرر بلدات في زابوروجيه، ودميتروف، ورودينسكي، وأرتيموفكا، وفولنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T15:36+0000
2025-12-28T15:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104782759_0:0:1879:1057_1920x0_80_0_0_085d6ce12819872a71bdb702db196ecb.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "أكملت القوات الروسية تحرير هوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه، وحيدت ما يصل إلى 1240 فردا من القوات المسلحة الأوكرانية، ودبابة، وخمس ناقلات جند مدرعة من طراز "M113" أمريكية الصنع في منطقة العمليات الخاصة خلال 24 ساعة".وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت قنبلة جوية موجهة و370 طائرة دون طيار، كما دمرت الدفاعات الجوية 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق روسيا خلال الليل"، وأضافت: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق ست مناطق روسية خلال الليل".كما أفادت وزارة الدفاع، أن "قائد سرية الهجوم التابعة لـ "الفوج" 122 من البنادق الآلية التابع لمجموعة القوات "الغربية" أفاد بأن وحدته متمركزة في شمال غرب كوبيانسك، وتقوم بعمليات هجومية، وتدمر العدو".وأضافت: "أثناء تنفيذ مهمة قتالية للبحث عن العدو وتدميره، رصد مشغلو طائرات من دون طيار من قوات الأنظمة غير المأهولة التابعة للمجموعة سيارة ومركبة قتالية مدرعة ومنصة روبوتية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على مشارف المدينة وقاموا بتدميرها".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاعات الجوية الروسية تسقط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاعرئيس الاستخبارات الأوكرانية يقر بانهيار التعبئة العسكرية في بلاده
https://sarabic.ae/20251228/القوات-الروسية-تحبط-4-محاولات-تناوب-للقوات-الأوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1108654443.html
https://sarabic.ae/20251227/القوات-الروسية-تستهدف-بصواريخ-كينجال-مؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني--وزارة-الدفاع-1108624745.html
https://sarabic.ae/20251226/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-كوسوفه-في-مقاطعة-زابوريجيه--الدفاع-الروسية-1108595032.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104782759_218:0:1627:1057_1920x0_80_0_0_b8581d0ab77e9ce3d6cb649721c0bad2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, أخبار روسيا, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الروسي يحرر 5 بلدات جديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية

15:36 GMT 28.12.2025
© Photo / Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورحررت القوات الروسية شيربينوفكا وإيسكرا في جمهورية دونيتسك الشعبية
حررت القوات الروسية شيربينوفكا وإيسكرا في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© Photo / Министерство обороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي حرر بلدات في زابوروجيه، ودميتروف، ورودينسكي، وأرتيموفكا، وفولنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "أكملت القوات الروسية تحرير هوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه، وحيدت ما يصل إلى 1240 فردا من القوات المسلحة الأوكرانية، ودبابة، وخمس ناقلات جند مدرعة من طراز "M113" أمريكية الصنع في منطقة العمليات الخاصة خلال 24 ساعة".

وبينت وزارة الدفاع أن "عمليات الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية أدت إلى إلحاق أضرار بمنشآت الطاقة المستخدمة لصالح المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وورش عمل لإنتاج مكونات محركات الصواريخ، ومواقع تجميع الطائرات المسيرة الهجومية البعيدة المدى وإعدادها للإطلاق، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة".

يستعد مشغلو الطائرات المسيرة لمجموعة قوات ستنتر (المركز) لإطلاق طائرة بدون طيار أورلان-30 في اتجاه أفدييفكا، بمنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
القوات الروسية تحبط 4 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
06:39 GMT
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت قنبلة جوية موجهة و370 طائرة دون طيار، كما دمرت الدفاعات الجوية 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق روسيا خلال الليل"، وأضافت: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق ست مناطق روسية خلال الليل".

وفي ما يتعلق بالوضع في كوبيانسك، قال قائد بطارية المدفعية التابعة لفوج حرس لينينغراد التابع لمجموعة القوات "الغربية"، الذي يحمل الاسم الرمزي "فاجوت"، لوكالة "سبوتنيك": "إن أفرادا عسكريين روس هاجموا مراكز التحكم بالطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من كوبيانسك باستخدام مدافع هاوتزر من طراز D-30".

كما أفادت وزارة الدفاع، أن "قائد سرية الهجوم التابعة لـ "الفوج" 122 من البنادق الآلية التابع لمجموعة القوات "الغربية" أفاد بأن وحدته متمركزة في شمال غرب كوبيانسك، وتقوم بعمليات هجومية، وتدمر العدو".
تجربة صاروخ روسي جديد للدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف بصواريخ "كينجال" مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع
أمس, 09:11 GMT
وأضافت: "أثناء تنفيذ مهمة قتالية للبحث عن العدو وتدميره، رصد مشغلو طائرات من دون طيار من قوات الأنظمة غير المأهولة التابعة للمجموعة سيارة ومركبة قتالية مدرعة ومنصة روبوتية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على مشارف المدينة وقاموا بتدميرها".

وبينت وزارة الدفاع أن "القوات الروسية من مجموعة "الغرب" صدت هجومين للقوات المسلحة الأوكرانية، كان العدو يحاول استخدامهما للوصول إلى كوبيانسك".

عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - مروحية هجومية مي-28إن (صياد الليل) - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة كوسوفتسيفو في مقاطعة زابوروجيه- الدفاع الروسية
26 ديسمبر, 09:23 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاع
رئيس الاستخبارات الأوكرانية يقر بانهيار التعبئة العسكرية في بلاده
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала