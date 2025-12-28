https://sarabic.ae/20251228/مسؤول-بالخارجية-السورية-محاولات-خارجية-لزعزعة-الاستقرار-في-البلاد--1108674504.html

مسؤول بالخارجية السورية: محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار في البلاد

مسؤول بالخارجية السورية: محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار في البلاد

سبوتنيك عربي

اتهم بسام بربندي، المسؤول في وزارة الخارجية السورية، جهات غير محددة بمحاولة "زعزعة الاستقرار" في البلاد، مشيراً إلى وجود "أجندات خارجية معلنة" تسعى لذلك. 28.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-28T19:49+0000

2025-12-28T19:49+0000

2025-12-28T19:49+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/09/1098518057_0:158:3072:1886_1920x0_80_0_0_22bc915056a419e44cf7bb211aa99606.jpg

وفي تصريحات خاصة لقناة "العربية"، أكد بربندي أن الحكومة السورية الجديدة "أتاحت الفرصة للتظاهرات"، معتبراً ذلك تعبيراً عن المناخ الجديد في "سوريا الجديدة" التي يتم بناؤها بعد التغييرات السياسية الأخيرة. ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 60 آخرون، جراء اشتباكات عنيفة شهدتها مدينة اللاذقية اليوم الأحد، إثر اعتداء مجموعات وصفتها السلطات بـ"فلول النظام السابق" على قوات الأمن الداخلي ومدنيين خلال احتجاجات جرت في المدينة.وأفادت مديرية الصحة في اللاذقية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بأن المشافي استقبلت إصابات متنوعة ناجمة عن استخدام السلاح الأبيض والحجارة وطلقات نارية، مشيرة إلى أن الاعتداءات طالت عناصر الأمن والمواطنين على حد سواء.وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد التوترات الأمنية على الساحل السوري منذ رحيل الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث برزت "مجموعات مرتبطة بالنظام السابق" تقوم -حسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا)- بالتحريض والدعوة إلى التظاهر تحت شعارات تقسيمية، بهدف إثارة العنف واستهداف قوات الأمن والممتلكات العامة تحت غطاء احتجاجي مدني.وتجمع متظاهرون في وقفات احتجاجية في وقت سابق من اليوم الأحد، في الساحل السوري، لا سيما في مدينتي اللاذقية وطرطوس وأريافهما، إضافة لبعض أحياء مدينة حمص وأرياف محافظة حماة، للمطالبة بنظام حكم فيدرالي ومطالب عدة أخرى منها الإفراج عن المعتقلين في السجون السورية.وأشار المرصد إلى أن "المناطق شهدت اعتداءات من قوى الأمن العام ولجان السلم الأهلي ومؤيدي السلطة الانتقالية على المتظاهرين، مع اعتقالات ومنع التوثيق، بينما خرج مؤيدو الحكومة في دوار الزراعة لحماية السلطة، وفق تعبيرهم، فيما أكد المتظاهرون استمرار الحراك السلمي رغم القمع".وبحسب منصات التواصل الاجتماعي المحلية، شهد حي "القصور" بمدينة بانياس ودوار الزراعة باللاذقية ومدينة جبلة ومدينة حمص، "اعتداءات على المتظاهرين السلميين من قبل مؤيدين للسلطة الانتقالية وعناصر جهاز الأمن العام ومجموعات تابعة لما يسمى بلجان السلم الأهلي، في محاولة لمنعهم من التجمع والتظاهر".ودعا رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، الشيخ غزال غزال، يوم أمس السبت، إلى "تحرك شعبي سلمي واسع"، اليوم الأحد، مطالبًا بما وصفه بـ"حلول سياسية جذرية" للأزمة المتفاقمة في البلاد، ومحذرًا من "مخاطر الانزلاق نحو اقتتال داخلي في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه".

https://sarabic.ae/20251228/سوريا-3-قتلى-و60-جريحا-باشتباكات-في-اللاذقية--1108665516.html

https://sarabic.ae/20251228/الشيخ-غزال-غزال-يدعو-إلى-طوفان-بشري-سلمي-ويحذر-من-الانزلاق-نحو-اقتتال-داخلي-في-سوريا-1108653431.html

https://sarabic.ae/20251228/الدفاع-السورية-تكشف-سبب-دخول-وحدات-من-قواتها-اللاذقية-وطرطوس-1108666365.html

https://sarabic.ae/20251213/الشرع-يلتقي-وجهاء-وأعيان-من-محافظتي-اللاذقية-وطرطوس-1108135353.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي