https://sarabic.ae/20251228/مسؤول-بالخارجية-السورية-محاولات-خارجية-لزعزعة-الاستقرار-في-البلاد--1108674504.html
مسؤول بالخارجية السورية: محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار في البلاد
مسؤول بالخارجية السورية: محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار في البلاد
سبوتنيك عربي
اتهم بسام بربندي، المسؤول في وزارة الخارجية السورية، جهات غير محددة بمحاولة "زعزعة الاستقرار" في البلاد، مشيراً إلى وجود "أجندات خارجية معلنة" تسعى لذلك. 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T19:49+0000
2025-12-28T19:49+0000
2025-12-28T19:49+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/09/1098518057_0:158:3072:1886_1920x0_80_0_0_22bc915056a419e44cf7bb211aa99606.jpg
وفي تصريحات خاصة لقناة "العربية"، أكد بربندي أن الحكومة السورية الجديدة "أتاحت الفرصة للتظاهرات"، معتبراً ذلك تعبيراً عن المناخ الجديد في "سوريا الجديدة" التي يتم بناؤها بعد التغييرات السياسية الأخيرة. ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 60 آخرون، جراء اشتباكات عنيفة شهدتها مدينة اللاذقية اليوم الأحد، إثر اعتداء مجموعات وصفتها السلطات بـ"فلول النظام السابق" على قوات الأمن الداخلي ومدنيين خلال احتجاجات جرت في المدينة.وأفادت مديرية الصحة في اللاذقية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بأن المشافي استقبلت إصابات متنوعة ناجمة عن استخدام السلاح الأبيض والحجارة وطلقات نارية، مشيرة إلى أن الاعتداءات طالت عناصر الأمن والمواطنين على حد سواء.وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد التوترات الأمنية على الساحل السوري منذ رحيل الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث برزت "مجموعات مرتبطة بالنظام السابق" تقوم -حسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا)- بالتحريض والدعوة إلى التظاهر تحت شعارات تقسيمية، بهدف إثارة العنف واستهداف قوات الأمن والممتلكات العامة تحت غطاء احتجاجي مدني.وتجمع متظاهرون في وقفات احتجاجية في وقت سابق من اليوم الأحد، في الساحل السوري، لا سيما في مدينتي اللاذقية وطرطوس وأريافهما، إضافة لبعض أحياء مدينة حمص وأرياف محافظة حماة، للمطالبة بنظام حكم فيدرالي ومطالب عدة أخرى منها الإفراج عن المعتقلين في السجون السورية.وأشار المرصد إلى أن "المناطق شهدت اعتداءات من قوى الأمن العام ولجان السلم الأهلي ومؤيدي السلطة الانتقالية على المتظاهرين، مع اعتقالات ومنع التوثيق، بينما خرج مؤيدو الحكومة في دوار الزراعة لحماية السلطة، وفق تعبيرهم، فيما أكد المتظاهرون استمرار الحراك السلمي رغم القمع".وبحسب منصات التواصل الاجتماعي المحلية، شهد حي "القصور" بمدينة بانياس ودوار الزراعة باللاذقية ومدينة جبلة ومدينة حمص، "اعتداءات على المتظاهرين السلميين من قبل مؤيدين للسلطة الانتقالية وعناصر جهاز الأمن العام ومجموعات تابعة لما يسمى بلجان السلم الأهلي، في محاولة لمنعهم من التجمع والتظاهر".ودعا رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، الشيخ غزال غزال، يوم أمس السبت، إلى "تحرك شعبي سلمي واسع"، اليوم الأحد، مطالبًا بما وصفه بـ"حلول سياسية جذرية" للأزمة المتفاقمة في البلاد، ومحذرًا من "مخاطر الانزلاق نحو اقتتال داخلي في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه".
https://sarabic.ae/20251228/سوريا-3-قتلى-و60-جريحا-باشتباكات-في-اللاذقية--1108665516.html
https://sarabic.ae/20251228/الشيخ-غزال-غزال-يدعو-إلى-طوفان-بشري-سلمي-ويحذر-من-الانزلاق-نحو-اقتتال-داخلي-في-سوريا-1108653431.html
https://sarabic.ae/20251228/الدفاع-السورية-تكشف-سبب-دخول-وحدات-من-قواتها-اللاذقية-وطرطوس-1108666365.html
https://sarabic.ae/20251213/الشرع-يلتقي-وجهاء-وأعيان-من-محافظتي-اللاذقية-وطرطوس-1108135353.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/09/1098518057_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7def5d2110ede49ceb43cc1a0811b7dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
مسؤول بالخارجية السورية: محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار في البلاد
اتهم بسام بربندي، المسؤول في وزارة الخارجية السورية، جهات غير محددة بمحاولة "زعزعة الاستقرار" في البلاد، مشيراً إلى وجود "أجندات خارجية معلنة" تسعى لذلك.
وفي تصريحات خاصة لقناة "العربية"، أكد بربندي أن الحكومة السورية الجديدة "أتاحت الفرصة للتظاهرات"، معتبراً ذلك تعبيراً عن المناخ الجديد في "سوريا الجديدة" التي يتم بناؤها بعد التغييرات السياسية الأخيرة.
وأضاف المسؤول السوري أن ما يجري على الأرض يمثل "تشتيتاً للدولة"، محذراً من أن هذه التحركات ليست عفوية بالكامل، بل تخدم أهدافاً خارجية تسعى إلى تقويض الاستقرار الذي بدأ يتشكل في المرحلة الانتقالية.
ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 60 آخرون، جراء اشتباكات عنيفة شهدتها مدينة اللاذقية
اليوم الأحد، إثر اعتداء مجموعات وصفتها السلطات بـ"فلول النظام السابق" على قوات الأمن الداخلي ومدنيين خلال احتجاجات جرت في المدينة.
وأفادت مديرية الصحة في اللاذقية، في تصريح خاص لوكالة
الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بأن المشافي استقبلت إصابات متنوعة ناجمة عن استخدام السلاح الأبيض والحجارة وطلقات نارية، مشيرة إلى أن الاعتداءات طالت عناصر الأمن والمواطنين على حد سواء.
كما أوضحت المديرية أن سيارتي إسعاف خرجتا عن الخدمة بعد تعرضهما للاعتداء وتكسيرهما أثناء تأدية مهامهما، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار الكوادر الطبية في تقديم الإسعافات اللازمة وتأمين حالات الطوارئ دون توقف.
وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد التوترات الأمنية على الساحل السوري
منذ رحيل الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث برزت "مجموعات مرتبطة بالنظام السابق" تقوم -حسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا)- بالتحريض والدعوة إلى التظاهر تحت شعارات تقسيمية، بهدف إثارة العنف واستهداف قوات الأمن والممتلكات العامة تحت غطاء احتجاجي مدني.
وتجمع متظاهرون في وقفات احتجاجية في وقت سابق من اليوم الأحد، في الساحل السوري
، لا سيما في مدينتي اللاذقية وطرطوس وأريافهما، إضافة لبعض أحياء مدينة حمص وأرياف محافظة حماة، للمطالبة بنظام حكم فيدرالي ومطالب عدة أخرى منها الإفراج عن المعتقلين في السجون السورية.
وصرح "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بأن "عشرات المتظاهرين نظموا مظاهرات سلمية في الساحل السوري، تلبية لدعوة الشيخ غزال غزال، مطالبين بالفيدرالية والحقوق المدنية والسياسية، وسط تشديد أمني وتفتيش دقيق".
وأشار المرصد إلى أن "المناطق شهدت اعتداءات من قوى الأمن العام ولجان السلم الأهلي ومؤيدي السلطة الانتقالية على المتظاهرين، مع اعتقالات ومنع التوثيق، بينما خرج مؤيدو الحكومة في دوار الزراعة لحماية السلطة، وفق تعبيرهم، فيما أكد المتظاهرون استمرار الحراك السلمي رغم القمع".
وبحسب منصات التواصل الاجتماعي المحلية، شهد حي "القصور" بمدينة بانياس ودوار الزراعة باللاذقية ومدينة جبلة ومدينة حمص، "اعتداءات على المتظاهرين السلميين من قبل مؤيدين للسلطة الانتقالية وعناصر جهاز الأمن العام ومجموعات تابعة لما يسمى بلجان السلم الأهلي، في محاولة لمنعهم من التجمع والتظاهر".
وقالت قناة "الإخبارية" السورية إن "قوى الأمن الداخلي نفذت انتشارًا مكثفًا لتأمين المواقع"، مشيرة إلى أن "المتظاهرين تجمعوا في وقفة احتجاجية تنديدًا بالتفجير ومطالبة بالعدالة والإفراج عن المعتقلين، بينما عُقدت وقفة مماثلة على دوار الأزهري في اللاذقية برفع شعارات تطالب بحرياتهم".
ودعا رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، الشيخ غزال غزال
، يوم أمس السبت، إلى "تحرك شعبي سلمي واسع"، اليوم الأحد، مطالبًا بما وصفه بـ"حلول سياسية جذرية" للأزمة المتفاقمة في البلاد، ومحذرًا من "مخاطر الانزلاق نحو اقتتال داخلي في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه".