عربي
بوتين يعقد اجتماعا لبحث الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة
أمساليوم
بث مباشر
القاهرة وبيروت توقعان مذكرة تفاهم لتلبية احتياجات لبنان من الغاز الطبيعي
القاهرة وبيروت توقعان مذكرة تفاهم لتلبية احتياجات لبنان من الغاز الطبيعي
وخلال استقباله وزير البترول كريم بدوي، أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن توقيع مذكرة التفاهم مع مصر خطوة عملية لتأمين قدرات لبنان على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية.من جهته، أكد وزير البترول المصري، أن "مصر ستقدم كل الدعم للبنان من خلال الخبرات والإمكانات في مجالات استكشاف حقول الغاز واستخراجه ونقله وتوزيعه".وكان رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أعرب مؤخرا، عن تطلعه لدعم مصر للبنان. وعبّر، خلال اجتماع اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة بالقاهرة، عن "ثقته بقدرة مصر على تقديم الدعم السياسي، خاصة بعد جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة والمساهمة في تثبيت وقف إطلاق النار".من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، لنواف سلام أن "مصر تدرك التحديات التي تواجه لبنان في الجنوب وتدعم سيادته على كافة مناطقه"، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.وشدد مدبولي على دعم مصر الكامل لموقف لبنان، قائلا: "نحن داعمون للجهود السياسية والدبلوماسية التي تستهدف تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد"، كما أكد الدعم المصري لجهود لبنان لتحقيق نهضة حقيقية في كافة المجالات.وقال: "نحن على أتم الاستعداد لتلبية أي متطلبات من الجانب اللبناني بما يخدم استقرار وتقدم لبنان خلال الفترة المقبلة، ونحن نتابع كل ما يحدث في لبنان ونتابع الوضع الأمني ونرفض أي تواجد إسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وندعمكم لاتخاذ الخطوات اللازمة لتثبيت الوضع القائم في لبنان".وكانت هيئة البث الإسرائيلية كشفت، في الآونة الأخيرة، عن تحرك دبلوماسي مصري لاحتواء التوتر المتصاعد على الجبهة اللبنانية – الإسرائيلية، مشيرة إلى أن "القاهرة تطرح خطة لتثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من 5 نقاط حدودية، مقابل التزام "حزب الله" اللبناني بوقف نشاطاته العسكرية جنوب الليطاني"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وتزامنت هذه التحركات مع زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إلى القاهرة أمس السبت، برفقة وفد وزاري، حيث استقبله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.ورحّب لبنان، الأسبوع الماضي، بأي جهد مصري يسهم في وقف الاعتداءات الإسرائيلية واستعادة الهدوء، عقب زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن محمود رشاد، إلى بيروت، حيث عرض مبادرة أولية وأحال تفاصيلها إلى الاتصالات السياسية الجارية بين البلدين.وأعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون، لرئيس المخابرات المصرية خلال زيارته، عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للبنان، موجهًا تحياته إلى الرئيس المصري، ومؤكدًا ترحيبه بأي "جهد مصري يهدف إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الهدوء إلى ربوع الجنوب"، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في منطقة عازلة بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي لضمان حماية مستوطنات الشمال".
القاهرة وبيروت توقعان مذكرة تفاهم لتلبية احتياجات لبنان من الغاز الطبيعي

12:58 GMT 29.12.2025
القاهرة وبيروت توقعان مذكرة تفاهم لتلبية احتياجات لبنان من الغاز الطبيعي
وقعت مصر ولبنان، مذكرة تفاهم لتلبية احتياجات لبنان من الغاز الطبيعي.
وخلال استقباله وزير البترول كريم بدوي، أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن توقيع مذكرة التفاهم مع مصر خطوة عملية لتأمين قدرات لبنان على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية.
من جهته، أكد وزير البترول المصري، أن "مصر ستقدم كل الدعم للبنان من خلال الخبرات والإمكانات في مجالات استكشاف حقول الغاز واستخراجه ونقله وتوزيعه".
قصف إسرائيلي على لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
مصر: اتصالات مصرية مكثفة لتهدئة التصعيد في لبنان
11:01 GMT
وكان رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أعرب مؤخرا، عن تطلعه لدعم مصر للبنان. وعبّر، خلال اجتماع اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة بالقاهرة، عن "ثقته بقدرة مصر على تقديم الدعم السياسي، خاصة بعد جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة والمساهمة في تثبيت وقف إطلاق النار".
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، لنواف سلام أن "مصر تدرك التحديات التي تواجه لبنان في الجنوب وتدعم سيادته على كافة مناطقه"، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.
وشدد مدبولي على دعم مصر الكامل لموقف لبنان، قائلا: "نحن داعمون للجهود السياسية والدبلوماسية التي تستهدف تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد"، كما أكد الدعم المصري لجهود لبنان لتحقيق نهضة حقيقية في كافة المجالات.
صحفي يصور دورية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الجانب اللبناني من الحدود اللبنانية الإسرائيلية في قرية مروحين الجنوبية، لبنان، الخميس 12 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
الأمم المتحدة: قوات حفظ السلام في لبنان تعرضت لهجمات من الجيش الإسرائيلي
26 ديسمبر, 22:22 GMT
وقال: "نحن على أتم الاستعداد لتلبية أي متطلبات من الجانب اللبناني بما يخدم استقرار وتقدم لبنان خلال الفترة المقبلة، ونحن نتابع كل ما يحدث في لبنان ونتابع الوضع الأمني ونرفض أي تواجد إسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وندعمكم لاتخاذ الخطوات اللازمة لتثبيت الوضع القائم في لبنان".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية كشفت، في الآونة الأخيرة، عن تحرك دبلوماسي مصري لاحتواء التوتر المتصاعد على الجبهة اللبنانية – الإسرائيلية، مشيرة إلى أن "القاهرة تطرح خطة لتثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من 5 نقاط حدودية، مقابل التزام "حزب الله" اللبناني بوقف نشاطاته العسكرية جنوب الليطاني"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وتزامنت هذه التحركات مع زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إلى القاهرة أمس السبت، برفقة وفد وزاري، حيث استقبله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مبنى في حي الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمته أهدافا لـ"حزب الله" في لبنان
26 ديسمبر, 08:32 GMT
ورحّب لبنان، الأسبوع الماضي، بأي جهد مصري يسهم في وقف الاعتداءات الإسرائيلية واستعادة الهدوء، عقب زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن محمود رشاد، إلى بيروت، حيث عرض مبادرة أولية وأحال تفاصيلها إلى الاتصالات السياسية الجارية بين البلدين.
وأعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون، لرئيس المخابرات المصرية خلال زيارته، عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للبنان، موجهًا تحياته إلى الرئيس المصري، ومؤكدًا ترحيبه بأي "جهد مصري يهدف إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الهدوء إلى ربوع الجنوب"، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
لبنان يطلب معلومات من الـ"يونيفيل" عن تحركات إسرائيلية
26 ديسمبر, 11:08 GMT
وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.
وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في منطقة عازلة بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي لضمان حماية مستوطنات الشمال".
