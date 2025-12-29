https://sarabic.ae/20251229/رئيس-مجلس-أمناء-ميثاق-دمشق-الوطني-يحذر-من-فتنة-بين-فئات-الشعب-السوري-1108700430.html

رئيس مجلس أمناء ميثاق دمشق الوطني يحذر من فتنة بين فئات الشعب السوري

رئيس مجلس أمناء ميثاق دمشق الوطني يحذر من فتنة بين فئات الشعب السوري

سبوتنيك عربي

قال عادل الحلواني، رئيس مجلس أمناء ميثاق دمشق الوطني، إن أبعادًا أمنية وسياسية خطيرة تقف خلف موجة الاحتجاجات الأخيرة في الساحة السورية، مؤكدًا تورط أطراف... 29.12.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف الحلواني في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على مجموعة تخريبية تسللت من دولة جارة، بهدف قيادة التصعيد في مناطق الساحل السوري.وأوضح الحلواني أن المجتمع السوري، وتحديدًا في بيئة الساحل، يشهد حالة من الانقسام؛ حيث تلتف كتلة واسعة حول الدولة، بينما تتبنى فئات أخرى خيار الاحتجاج.ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية مارست سياسة "ضبط النفس" إلى أقصى الحدود، حيث تولت حماية المظاهر الاحتجاجية ومنع الاحتكاك بها، قبل أن تقوم "عناصر مندسة" بإطلاق النار خلال اليومين الماضيين لخلط الأوراق وتفجير الموقف ميدانيًا.مشيرًا إلى أن تأجيل زيارة مظلوم عبدي إلى العاصمة لأسباب وصفت بـ"الفنية" ساهم في تغذية بؤر التوتر في الشمال والساحل.وحذر رئيس مجلس أمناء ميثاق دمشق من مخطط لإحداث فتنة طائفية كبرى بين السنة والعلويين عبر استهداف الرموز الدينية.وشدد على أن الاحتجاجات "تحت السيطرة" من الناحية الجغرافية ولن تشهد توسعًا أفقيًا، إلا أنه أعرب عن مخاوفه من لجوء تلك الجهات إلى "أعمال تخريبية وإرهابية عابرة للمناطق" لتعويض عجزها عن حشد الشارع السوري خلف أجنداتها.وأفادت وسائل إعلام سورية بدخول مجموعات من الجيش السوري إلى مراكز مدن اللاذقية وطرطوس بعد تصاعد عمليات الاستهداف من قبل من وصفتهم بـ"مجموعات خارجة عن القانون باتجاه الأهالي وقوى الأمن".وأضافت أن "مهمة الجيش حفظ الأمن وإعادة الاستقرار بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي".وتجمع متظاهرون في وقفات احتجاجية أمس الأحد، في الساحل السوري، لا سيما في مدينتي اللاذقية وطرطوس وأريافهما، إضافة لبعض أحياء مدينة حمص وأرياف محافظة حماة، للمطالبة بنظام حكم فيدرالي ومطالب عدة أخرى منها الإفراج عن المعتقلين في السجون السورية.وصرح "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بأن "عشرات المتظاهرين نظموا مظاهرات سلمية في الساحل السوري، تلبية لدعوة الشيخ غزال غزال، مطالبين بالفيدرالية والحقوق المدنية والسياسية، وسط تشديد أمني وتفتيش دقيق".

