تركيا تعلن اعتقال 125 شخصا يشتبه بانتمائهم لـ"داعش"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: وجود قوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان يثير تساؤلات حول جدوى دورها الفاصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251231/تركيا-تعلن-اعتقال-125-شخصا-يشتبه-بانتمائهم-لـداعش-1108779824.html
تركيا تعلن اعتقال 125 شخصا يشتبه بانتمائهم لـ"داعش"
تركيا تعلن اعتقال 125 شخصا يشتبه بانتمائهم لـ"داعش"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، اليوم الأربعاء، اعتقال 125 شخصا يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من دول العالم)،... 31.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-31T19:27+0000
2025-12-31T19:27+0000
أخبار تركيا اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102045/32/1020453208_0:287:3997:2535_1920x0_80_0_0_0e7c93eda23aade7abd4878dc263e8b8.jpg
وأوضح يرلي كايا في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن التركية أوقفت 125 مشتبها بهم من "داعش" في عمليات جرت بصورة متزامنة في 25 محافظة داخل بلاده.وأكد أن تركيا نفذت سلسلة مداهمات استهدفت عناصر تشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش"، وذلك على خلفية مقتل 3 شرطيين، يوم الاثنين الماضي، في عملية استهدفت التنظيم في بلدة يالوفا شمال غربي البلاد، على ساحل بحر مرمرة.وبالتوازي مع ذلك، قتلت قوات الأمن التركية، يوم الاثنين، 6 عناصر يُشتبه بانتمائهم لـ"داعش"، جميعهم أتراك في اشتباكات استمرت ساعات، كما أعلنت اعتقال 357 شخصا، في اليوم نفسه، خلال عملية أخرى استهدفت التنظيم.وبدأت القوات التركية الحملة ضد "داعش" بعد أيام فقط من اعتقال وكالة الاستخبارات التركية لمواطن تركي يشغل منصبا رفيعا داخل التنظيم في عملية على الحدود الأفغانية الباكستانية.وكان وزير الداخلية التركي، قد أعلن، يوم 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه وبالتنسيق مع قوات الأمن السورية، تم تنفيذ عملية أمنية لمطاردة خلية مكونة من 14 شخصا ينتمون لتنظيم "داعش"، في مدينة أطمة في ريف إدلب شمالي سوريا، لافتًا إلى مقتل 8 عناصر من الخلية.وقال الوزير التركي، في منشور له على منصة "إكس": "في عملية أمنية بالتنسيق مع الاستخبارات التركية، وقوات الأمن السورية، قُتل 8 أشخاص وأصيب شخصان، وتم إلقاء القبض على 4 آخرين، في عملية أمنية ضد خلية تابعة لتنظيم "داعش" في مدينة أطمة بريف إدلب".وأكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية، يوم 24 أبريل/ نيسان الماضي، أنه تم الاتفاق مع الحكومة الجديدة في دمشق على إنشاء مركز عمليات مشترك.
https://sarabic.ae/20251229/إصابة-سبعة-من-رجال-الشرطة-خلال-عملية-ضد-تنظيم-داعش-الإرهابي-في-تركيا-1108680149.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102045/32/1020453208_117:0:3881:2823_1920x0_80_0_0_714678b6eccca0183d20915bb209672a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, الأخبار

تركيا تعلن اعتقال 125 شخصا يشتبه بانتمائهم لـ"داعش"

19:27 GMT 31.12.2025
© AP Photo / Hussein Mallaالشرطة التركية
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، اليوم الأربعاء، اعتقال 125 شخصا يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من دول العالم)، خلال حملة جرت في أنحاء البلاد.
وأوضح يرلي كايا في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن التركية أوقفت 125 مشتبها بهم من "داعش" في عمليات جرت بصورة متزامنة في 25 محافظة داخل بلاده.
عناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
إصابة سبعة من رجال الشرطة خلال عملية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في تركيا
29 ديسمبر, 05:24 GMT
وأكد أن تركيا نفذت سلسلة مداهمات استهدفت عناصر تشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش"، وذلك على خلفية مقتل 3 شرطيين، يوم الاثنين الماضي، في عملية استهدفت التنظيم في بلدة يالوفا شمال غربي البلاد، على ساحل بحر مرمرة.
وبالتوازي مع ذلك، قتلت قوات الأمن التركية، يوم الاثنين، 6 عناصر يُشتبه بانتمائهم لـ"داعش"، جميعهم أتراك في اشتباكات استمرت ساعات، كما أعلنت اعتقال 357 شخصا، في اليوم نفسه، خلال عملية أخرى استهدفت التنظيم.
وبدأت القوات التركية الحملة ضد "داعش" بعد أيام فقط من اعتقال وكالة الاستخبارات التركية لمواطن تركي يشغل منصبا رفيعا داخل التنظيم في عملية على الحدود الأفغانية الباكستانية.
وكان وزير الداخلية التركي، قد أعلن، يوم 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه وبالتنسيق مع قوات الأمن السورية، تم تنفيذ عملية أمنية لمطاردة خلية مكونة من 14 شخصا ينتمون لتنظيم "داعش"، في مدينة أطمة في ريف إدلب شمالي سوريا، لافتًا إلى مقتل 8 عناصر من الخلية.
وقال الوزير التركي، في منشور له على منصة "إكس": "في عملية أمنية بالتنسيق مع الاستخبارات التركية، وقوات الأمن السورية، قُتل 8 أشخاص وأصيب شخصان، وتم إلقاء القبض على 4 آخرين، في عملية أمنية ضد خلية تابعة لتنظيم "داعش" في مدينة أطمة بريف إدلب".
وأكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية، يوم 24 أبريل/ نيسان الماضي، أنه تم الاتفاق مع الحكومة الجديدة في دمشق على إنشاء مركز عمليات مشترك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала