تركيا تعلن اعتقال 125 شخصا يشتبه بانتمائهم لـ"داعش"
2025-12-31T19:27+0000
2025-12-31T19:27+0000
2025-12-31T19:27+0000
أخبار تركيا اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
العالم العربي
الأخبار
وأوضح يرلي كايا في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن التركية أوقفت 125 مشتبها بهم من "داعش" في عمليات جرت بصورة متزامنة في 25 محافظة داخل بلاده.وأكد أن تركيا نفذت سلسلة مداهمات استهدفت عناصر تشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش"، وذلك على خلفية مقتل 3 شرطيين، يوم الاثنين الماضي، في عملية استهدفت التنظيم في بلدة يالوفا شمال غربي البلاد، على ساحل بحر مرمرة.وبالتوازي مع ذلك، قتلت قوات الأمن التركية، يوم الاثنين، 6 عناصر يُشتبه بانتمائهم لـ"داعش"، جميعهم أتراك في اشتباكات استمرت ساعات، كما أعلنت اعتقال 357 شخصا، في اليوم نفسه، خلال عملية أخرى استهدفت التنظيم.وبدأت القوات التركية الحملة ضد "داعش" بعد أيام فقط من اعتقال وكالة الاستخبارات التركية لمواطن تركي يشغل منصبا رفيعا داخل التنظيم في عملية على الحدود الأفغانية الباكستانية.وكان وزير الداخلية التركي، قد أعلن، يوم 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه وبالتنسيق مع قوات الأمن السورية، تم تنفيذ عملية أمنية لمطاردة خلية مكونة من 14 شخصا ينتمون لتنظيم "داعش"، في مدينة أطمة في ريف إدلب شمالي سوريا، لافتًا إلى مقتل 8 عناصر من الخلية.وقال الوزير التركي، في منشور له على منصة "إكس": "في عملية أمنية بالتنسيق مع الاستخبارات التركية، وقوات الأمن السورية، قُتل 8 أشخاص وأصيب شخصان، وتم إلقاء القبض على 4 آخرين، في عملية أمنية ضد خلية تابعة لتنظيم "داعش" في مدينة أطمة بريف إدلب".وأكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية، يوم 24 أبريل/ نيسان الماضي، أنه تم الاتفاق مع الحكومة الجديدة في دمشق على إنشاء مركز عمليات مشترك.
