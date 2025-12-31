https://sarabic.ae/20251231/جنود-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تستسلم-طواعية-في-خيرسون--الأمن-الروسي-1108755166.html
جنود القوات المسلحة الأوكرانية تستسلم طواعية في خيرسون- الأمن الروسي
جنود القوات المسلحة الأوكرانية تستسلم طواعية في خيرسون- الأمن الروسي
سبوتنيك عربي
أفادت جهاز الأمن الروسي، لوكالة "سبوتنيك"، أن خمسة مسلحين أوكرانيين ألقوا أسلحتهم، وعبروا نهر دنيبر في قارب مطاطي، واستسلموا للقوات الروسية.
وقال جهاز الأمن الروسي: "في اتجاه خيرسون، استسلم خمسة من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية طواعيةً. وتم تنظيم التعليمات والتواصل مع وحداتنا عبر برامج دردشة آلية مخصصة". وفي وقت سابق، دعا أسير الحرب الأوكراني (الذي يُدعى إميل خورفات)، وهو مقاتل ضمن اللواء 25 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية قبل أن يقع في الأسر، زملاءه في الخدمة إلى الاستسلام طواعية لمقاتلي القوات المسلحة الروسية. وتنتشر مقاطع فيديو للتجنيد القسري في أوكرانيا، على نطاق واسع عبر شبكة الإنترنت، تُظهر ممثلي مكاتب التجنيد العسكري الأوكراني، وهم يقتادون الرجال في حافلات صغيرة، وغالبًا ما يعتدون عليهم بالضرب. في غضون ذلك، يبذل الرجال في أوكرانيا، ممن هم في سن التجنيد، كل ما في وسعهم لتجنبه، فهم يفرون من البلاد بطرق غير شرعية، ويحرقون مكاتب التجنيد، ويختبئون في منازلهم ويلتزمونها. وكان مفوّض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميترو لوبينيتس، أفاد سابقًا بأن انتهاكات موظفي مكاتب التجنيد في أوكرانيا، أصبحت واسعة الانتشار.أسير أوكراني: نظام كييف يزج المجندين قسرا على الجبهات الساخنة بعد وعود بالـ"خطوط الخلفية"مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" يعلن إحباط هجوم مضاد للقوات الأوكرانية على محور سومي
وقال جهاز الأمن الروسي: "في اتجاه خيرسون، استسلم خمسة من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية طواعيةً. وتم تنظيم التعليمات والتواصل مع وحداتنا عبر برامج دردشة آلية مخصصة".
وتابع: "قد نُظمت العملية مع التركيز على السرية وسلامة القوات المستسلمة. وعبر الجنود الأوكرانيين، غير المسلحين نهر دنيبر في قارب آلي، ورفعوا أيديهم، ونزلوا في موقع مُحدد مسبقاً، حيث استقبلهم جنود روس".
وفي وقت سابق، دعا أسير الحرب الأوكراني (الذي يُدعى إميل خورفات)، وهو مقاتل ضمن اللواء 25 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية قبل أن يقع في الأسر، زملاءه في الخدمة إلى الاستسلام طواعية لمقاتلي القوات المسلحة الروسية.
وتنتشر مقاطع فيديو للتجنيد القسري في أوكرانيا، على نطاق واسع عبر شبكة الإنترنت، تُظهر ممثلي مكاتب التجنيد العسكري الأوكراني، وهم يقتادون الرجال في حافلات صغيرة، وغالبًا ما يعتدون عليهم بالضرب.
في غضون ذلك، يبذل الرجال في أوكرانيا، ممن هم في سن التجنيد، كل ما في وسعهم لتجنبه، فهم يفرون من البلاد بطرق غير شرعية، ويحرقون مكاتب التجنيد، ويختبئون في منازلهم ويلتزمونها. وكان مفوّض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميترو لوبينيتس، أفاد سابقًا بأن انتهاكات موظفي مكاتب التجنيد في أوكرانيا، أصبحت واسعة الانتشار.