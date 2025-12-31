عربي
بث مباشر
جنود القوات المسلحة الأوكرانية تستسلم طواعية في خيرسون- الأمن الروسي
جنود القوات المسلحة الأوكرانية تستسلم طواعية في خيرسون- الأمن الروسي

05:52 GMT 31.12.2025 (تم التحديث: 06:31 GMT 31.12.2025)
جنود أوكرانيون أسرى
جنود أوكرانيون أسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت جهاز الأمن الروسي، لوكالة "سبوتنيك"، أن خمسة مسلحين أوكرانيين ألقوا أسلحتهم، وعبروا نهر دنيبر في قارب مطاطي، واستسلموا للقوات الروسية.
وقال جهاز الأمن الروسي: "في اتجاه خيرسون، استسلم خمسة من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية طواعيةً. وتم تنظيم التعليمات والتواصل مع وحداتنا عبر برامج دردشة آلية مخصصة".

وتابع: "قد نُظمت العملية مع التركيز على السرية وسلامة القوات المستسلمة. وعبر الجنود الأوكرانيين، غير المسلحين نهر دنيبر في قارب آلي، ورفعوا أيديهم، ونزلوا في موقع مُحدد مسبقاً، حيث استقبلهم جنود روس".

وفي وقت سابق، دعا أسير الحرب الأوكراني (الذي يُدعى إميل خورفات)، وهو مقاتل ضمن اللواء 25 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية قبل أن يقع في الأسر، زملاءه في الخدمة إلى الاستسلام طواعية لمقاتلي القوات المسلحة الروسية.
أسير حرب أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسير حرب أوكراني يدعو زملاءه في الخدمة للاستسلام للقوات المسلحة الروسية
25 ديسمبر, 17:22 GMT
وتنتشر مقاطع فيديو للتجنيد القسري في أوكرانيا، على نطاق واسع عبر شبكة الإنترنت، تُظهر ممثلي مكاتب التجنيد العسكري الأوكراني، وهم يقتادون الرجال في حافلات صغيرة، وغالبًا ما يعتدون عليهم بالضرب.
في غضون ذلك، يبذل الرجال في أوكرانيا، ممن هم في سن التجنيد، كل ما في وسعهم لتجنبه، فهم يفرون من البلاد بطرق غير شرعية، ويحرقون مكاتب التجنيد، ويختبئون في منازلهم ويلتزمونها. وكان مفوّض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميترو لوبينيتس، أفاد سابقًا بأن انتهاكات موظفي مكاتب التجنيد في أوكرانيا، أصبحت واسعة الانتشار.
أسير أوكراني: نظام كييف يزج المجندين قسرا على الجبهات الساخنة بعد وعود بالـ"خطوط الخلفية"
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" يعلن إحباط هجوم مضاد للقوات الأوكرانية على محور سومي
