خبير: محاولة كييف استهداف مقر بوتين انتهاك لقوانين الحرب العسكرية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
بلا قيود
خبير: وجود قوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان يثير تساؤلات حول جدوى دورها الفاصل
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
خبير: محاولة كييف استهداف مقر بوتين انتهاك لقوانين الحرب العسكرية
خبير: محاولة كييف استهداف مقر بوتين انتهاك لقوانين الحرب العسكرية
حصري
تطرق الباحث اللبناني في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور رضوان رزق، الى عملية استهداف مقر الرئاسة الروسية، مؤكدا أن "هذا العمل الذي قامت به كييف انتهاك لقوانين الحرب العسكرية".
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى أن "روسيا كانت قادرة على تحييد زيلينسكي في أي وقت كانت تريد، إلا أن هذا الموضوع لم يحصل، ولم يكن المدنيون أهدافا عسكرية بالنسبة لها، بل بقيت الحرب محصورة على الجبهات العسكرية"، مشددا على أن "استهداف موقع الرئاسة الروسية، تخطى زيلينسكي ويُعتبر في الدرجة الأولى إرهاب دولة، لأنه في الحرب لا يجوز التطاول إلى هذا الحد، وبالتالي هذا أسقط كل الخطوط الحمراء وشَرّع الإرهاب الدولي في أي حروب قادمة" .
وأضاف أن "هذا الاستهداف يعتبر تحولا كبيرا في العقلية العسكرية الدولية وليس في الحرب الأوكرانية، وإنما في أوكرانيا مؤشر على أن الدولة العميقة التي تدير الحروب وتشعلها، أسقطت الخطوط الحمراء وأصبح في الحروب القادمة كل شيء مباح".

وعن الرد الروسي المنتظر، توقع رزق أن "يكون الرد عنيفا جدا وعلى مستوى الحدث، كون أن رأس الدولة كان هو الهدف"، كاشفا أن "روسيا لن تتعرض لأهداف مدنية أو محاولة استهداف الطبقة السياسية في أوكرانيا، بل سيكون الرد عنيفا على القواعد العسكرية الأوكرانية والمزيد من الضغط والضربات التي سوف تؤثر بشكل كبير على البنية العسكرية الأوكرانية، ما يجعل زيلينسكي نادما جدا على الانصياع للدولة العميقة والقيام بهذا العمل الذي يُصنف ضمن القانون الدولي، جريمة حرب".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجيب على الأسئلة خلال البرنامج الخاص نتائج العام. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
الدفاع الروسية تكشف تفاصيل محاولة نظام كييف شن هجوم على مقر بوتين
09:14 GMT
وعن المساعي الدولية لاحتواء الرد الروسي، رأى أنه "لم يعد هناك من مصلحة للولايات المتحدة باستمرار هذا الصراع، كونها منشغلة في أزمات أخرى وعلى رأسها فنزويلا"، قائلا: "ترامب بعقليته الجديدة يريد إنهاء الصراع الأوكراني للتفرغ لملفات أخرى".

وأكد رزق أن "زيلينسكي، بهذا الاستهداف، كان يلعب الورقة الأخيرة في يده على أمل أن يحقق انقلابا في المشهد العسكري"، لافتا إلى أن "توقيت الضربة قبل يوم من انطلاق مباحثات السلام مؤشر خطير جدا، وكأنه يرسل برسالة إلى طاولة المفاوضات أنه لا يزال قادرا على استهداف الرئيس الروسي شخصيا وهذا الموضوع لم يتحقق"، مضيفا أن "الغاية الخلفية في عقلية زيلينسكي أنه أراد تحسين وضعه على طاولة المفاوضات وهذا الأمر أيضا لم يتحقق".

وأوضح الباحث اللبناني أن "زيلينسكي اليوم أمام خيار واحد، هو أن يصل إلى مكان يقتنع فيه أن الانتصار العسكري وتحسين شروط المفاوضات لأوكرانيا غير ممكنة، كون الولايات المتحدة لا تستطيع أن تستمر في دعم أوكرانيا بالشكل التي كانت فيه في السابق، وبالتالي على زيلينسكي أن يقبل بشروط روسيا على طاولة المفاوضات".
الدفاع الروسية تنشر لقطات لإسقاط مسيرة أوكرانية حاولت استهداف مقر بوتين
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
