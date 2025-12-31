https://sarabic.ae/20251231/خبير-محاولة-كييف-استهداف-مقر-بوتين-انتهاك-لقوانين-الحرب-العسكرية-1108773329.html
خبير: محاولة كييف استهداف مقر بوتين انتهاك لقوانين الحرب العسكرية
خبير: محاولة كييف استهداف مقر بوتين انتهاك لقوانين الحرب العسكرية
تطرق الباحث اللبناني في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور رضوان رزق، الى عملية استهداف مقر الرئاسة الروسية، مؤكدا أن "هذا العمل الذي قامت به كييف انتهاك لقوانين الحرب العسكرية".
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى أن "روسيا كانت قادرة على تحييد زيلينسكي في أي وقت كانت تريد، إلا أن هذا الموضوع لم يحصل، ولم يكن المدنيون أهدافا عسكرية بالنسبة لها، بل بقيت الحرب محصورة على الجبهات العسكرية"، مشددا على أن "استهداف موقع الرئاسة الروسية، تخطى زيلينسكي ويُعتبر في الدرجة الأولى إرهاب دولة، لأنه في الحرب لا يجوز التطاول إلى هذا الحد، وبالتالي هذا أسقط كل الخطوط الحمراء وشَرّع الإرهاب الدولي في أي حروب قادمة" .وأضاف أن "هذا الاستهداف يعتبر تحولا كبيرا في العقلية العسكرية الدولية وليس في الحرب الأوكرانية، وإنما في أوكرانيا مؤشر على أن الدولة العميقة التي تدير الحروب وتشعلها، أسقطت الخطوط الحمراء وأصبح في الحروب القادمة كل شيء مباح".وعن المساعي الدولية لاحتواء الرد الروسي، رأى أنه "لم يعد هناك من مصلحة للولايات المتحدة باستمرار هذا الصراع، كونها منشغلة في أزمات أخرى وعلى رأسها فنزويلا"، قائلا: "ترامب بعقليته الجديدة يريد إنهاء الصراع الأوكراني للتفرغ لملفات أخرى".وأوضح الباحث اللبناني أن "زيلينسكي اليوم أمام خيار واحد، هو أن يصل إلى مكان يقتنع فيه أن الانتصار العسكري وتحسين شروط المفاوضات لأوكرانيا غير ممكنة، كون الولايات المتحدة لا تستطيع أن تستمر في دعم أوكرانيا بالشكل التي كانت فيه في السابق، وبالتالي على زيلينسكي أن يقبل بشروط روسيا على طاولة المفاوضات".الدفاع الروسية تنشر لقطات لإسقاط مسيرة أوكرانية حاولت استهداف مقر بوتينترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
خبير: محاولة كييف استهداف مقر بوتين انتهاك لقوانين الحرب العسكرية
تطرق الباحث اللبناني في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور رضوان رزق، الى عملية استهداف مقر الرئاسة الروسية، مؤكدا أن "هذا العمل الذي قامت به كييف انتهاك لقوانين الحرب العسكرية".
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى أن "روسيا كانت قادرة على تحييد زيلينسكي في أي وقت كانت تريد، إلا أن هذا الموضوع لم يحصل، ولم يكن المدنيون أهدافا عسكرية بالنسبة لها، بل بقيت الحرب محصورة على الجبهات العسكرية"، مشددا على أن "استهداف موقع الرئاسة الروسية، تخطى زيلينسكي ويُعتبر في الدرجة الأولى إرهاب دولة، لأنه في الحرب لا يجوز التطاول إلى هذا الحد، وبالتالي هذا أسقط كل الخطوط الحمراء وشَرّع الإرهاب الدولي في أي حروب قادمة" .
وأضاف أن "هذا الاستهداف يعتبر تحولا كبيرا في العقلية العسكرية الدولية وليس في الحرب الأوكرانية، وإنما في أوكرانيا مؤشر على أن الدولة العميقة التي تدير الحروب وتشعلها، أسقطت الخطوط الحمراء وأصبح في الحروب القادمة كل شيء مباح".
وعن الرد الروسي المنتظر، توقع رزق أن "يكون الرد عنيفا جدا وعلى مستوى الحدث، كون أن رأس الدولة كان هو الهدف"، كاشفا أن "روسيا لن تتعرض لأهداف مدنية أو محاولة استهداف الطبقة السياسية في أوكرانيا، بل سيكون الرد عنيفا على القواعد العسكرية الأوكرانية والمزيد من الضغط والضربات التي سوف تؤثر بشكل كبير على البنية العسكرية الأوكرانية، ما يجعل زيلينسكي نادما جدا على الانصياع للدولة العميقة والقيام بهذا العمل الذي يُصنف ضمن القانون الدولي، جريمة حرب".
وعن المساعي الدولية لاحتواء الرد الروسي، رأى أنه "لم يعد هناك من مصلحة للولايات المتحدة باستمرار هذا الصراع، كونها منشغلة في أزمات أخرى وعلى رأسها فنزويلا"، قائلا: "ترامب بعقليته الجديدة يريد إنهاء الصراع الأوكراني للتفرغ لملفات أخرى".
وأكد رزق أن "زيلينسكي، بهذا الاستهداف، كان يلعب الورقة الأخيرة في يده على أمل أن يحقق انقلابا في المشهد العسكري"، لافتا إلى أن "توقيت الضربة قبل يوم من انطلاق مباحثات السلام مؤشر خطير جدا، وكأنه يرسل برسالة إلى طاولة المفاوضات أنه لا يزال قادرا على استهداف الرئيس الروسي شخصيا وهذا الموضوع لم يتحقق"، مضيفا أن "الغاية الخلفية في عقلية زيلينسكي أنه أراد تحسين وضعه على طاولة المفاوضات وهذا الأمر أيضا لم يتحقق".
وأوضح الباحث اللبناني أن "زيلينسكي اليوم أمام خيار واحد، هو أن يصل إلى مكان يقتنع فيه أن الانتصار العسكري وتحسين شروط المفاوضات لأوكرانيا غير ممكنة، كون الولايات المتحدة لا تستطيع أن تستمر في دعم أوكرانيا بالشكل التي كانت فيه في السابق، وبالتالي على زيلينسكي أن يقبل بشروط روسيا على طاولة المفاوضات".