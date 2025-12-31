https://sarabic.ae/20251231/خبير-محاولة-كييف-استهداف-مقر-بوتين-انتهاك-لقوانين-الحرب-العسكرية-1108773329.html

خبير: محاولة كييف استهداف مقر بوتين انتهاك لقوانين الحرب العسكرية

خبير: محاولة كييف استهداف مقر بوتين انتهاك لقوانين الحرب العسكرية

سبوتنيك عربي

تطرق الباحث اللبناني في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور رضوان رزق، الى عملية استهداف مقر الرئاسة الروسية، مؤكدا أن "هذا العمل الذي قامت به كييف انتهاك لقوانين... 31.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-31T16:09+0000

2025-12-31T16:09+0000

2025-12-31T16:09+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/10/1050447764_0:47:3079:1779_1920x0_80_0_0_4f936466522860dae25a04f468421c66.jpg

وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى أن "روسيا كانت قادرة على تحييد زيلينسكي في أي وقت كانت تريد، إلا أن هذا الموضوع لم يحصل، ولم يكن المدنيون أهدافا عسكرية بالنسبة لها، بل بقيت الحرب محصورة على الجبهات العسكرية"، مشددا على أن "استهداف موقع الرئاسة الروسية، تخطى زيلينسكي ويُعتبر في الدرجة الأولى إرهاب دولة، لأنه في الحرب لا يجوز التطاول إلى هذا الحد، وبالتالي هذا أسقط كل الخطوط الحمراء وشَرّع الإرهاب الدولي في أي حروب قادمة" .وأضاف أن "هذا الاستهداف يعتبر تحولا كبيرا في العقلية العسكرية الدولية وليس في الحرب الأوكرانية، وإنما في أوكرانيا مؤشر على أن الدولة العميقة التي تدير الحروب وتشعلها، أسقطت الخطوط الحمراء وأصبح في الحروب القادمة كل شيء مباح".وعن المساعي الدولية لاحتواء الرد الروسي، رأى أنه "لم يعد هناك من مصلحة للولايات المتحدة باستمرار هذا الصراع، كونها منشغلة في أزمات أخرى وعلى رأسها فنزويلا"، قائلا: "ترامب بعقليته الجديدة يريد إنهاء الصراع الأوكراني للتفرغ لملفات أخرى".وأوضح الباحث اللبناني أن "زيلينسكي اليوم أمام خيار واحد، هو أن يصل إلى مكان يقتنع فيه أن الانتصار العسكري وتحسين شروط المفاوضات لأوكرانيا غير ممكنة، كون الولايات المتحدة لا تستطيع أن تستمر في دعم أوكرانيا بالشكل التي كانت فيه في السابق، وبالتالي على زيلينسكي أن يقبل بشروط روسيا على طاولة المفاوضات".الدفاع الروسية تنشر لقطات لإسقاط مسيرة أوكرانية حاولت استهداف مقر بوتينترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام

https://sarabic.ae/20251231/الدفاع-الروسية-تكشف-تفاصيل-محاولة-نظام-كييف-شن-هجوم-على-مقر-بوتين-1108757552.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار أوكرانيا