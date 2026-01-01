https://sarabic.ae/20260101/الأهلي-يوافق-على-انتقال-نجمه-الشاب-لبرشلونة-الاتفاق-في-مراحله-الأخيرة-1108805978.html
"الأهلي" يوافق على انتقال نجمه الشاب لبرشلونة.. الاتفاق في مراحله الأخيرة
"الأهلي" يوافق على انتقال نجمه الشاب لبرشلونة.. الاتفاق في مراحله الأخيرة
وافق مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، مساء اليوم الخميس، على العرض الأخير المقدم من نادي برشلونة الإسباني لاستعارة المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم إلى أكاديميته،
وأكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع "يلا كورة" الرياضي، أن المجلس وافق على العرض المحسّن من النادي الكتالوني، مضيفاً: "تبقى فقط رتوش أخيرة لإتمام الاتفاق بشكل نهائي".يُذكر أن حمزة عبد الكريم، الذي تألق بشكل لافت مع منتخب مصر للناشئين في كأس العالم الأخيرة، تعرض لكدمة قوية في وجه القدم خلال مشاركته مع الأهلي أمام المقاولون العرب يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.وتُعد هذه الخطوة فرصة كبيرة لللاعب الشاب لتطوير مهاراته في واحدة من أفضل الأكاديميات العالمية، وسط ترقب جماهير الأهلي لإعلان الصفقة رسمياً في الأيام المقبلة.
وافق مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، مساء اليوم الخميس، على العرض الأخير المقدم من نادي برشلونة الإسباني لاستعارة المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم إلى أكاديميته، في صفقة تقترب من الإعلان الرسمي.
وأكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع
"يلا كورة" الرياضي، أن المجلس وافق على العرض المحسّن من النادي الكتالوني، مضيفاً: "تبقى فقط رتوش أخيرة لإتمام الاتفاق بشكل نهائي".
وكانت صحيفة إسبانية قد كشفت في وقت سابق عن تحسين برشلونة لعرضه المالي من أجل ضم اللاعب الواعد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
يُذكر أن حمزة عبد الكريم، الذي تألق بشكل لافت مع منتخب مصر للناشئين في كأس العالم
الأخيرة، تعرض لكدمة قوية في وجه القدم خلال مشاركته مع الأهلي أمام المقاولون العرب يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.
وتُعد هذه الخطوة فرصة كبيرة لللاعب الشاب لتطوير مهاراته في واحدة من أفضل الأكاديميات العالمية، وسط ترقب جماهير الأهلي لإعلان الصفقة رسمياً في الأيام المقبلة.