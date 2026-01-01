"الأهلي" يوافق على انتقال نجمه الشاب لبرشلونة.. الاتفاق في مراحله الأخيرة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"الأهلي" يوافق على انتقال نجمه الشاب لبرشلونة.. الاتفاق في مراحله الأخيرة
وافق مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، مساء اليوم الخميس، على العرض الأخير المقدم من نادي برشلونة الإسباني لاستعارة المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم إلى أكاديميته،... 01.01.2026
وأكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع "يلا كورة" الرياضي، أن المجلس وافق على العرض المحسّن من النادي الكتالوني، مضيفاً: "تبقى فقط رتوش أخيرة لإتمام الاتفاق بشكل نهائي".يُذكر أن حمزة عبد الكريم، الذي تألق بشكل لافت مع منتخب مصر للناشئين في كأس العالم الأخيرة، تعرض لكدمة قوية في وجه القدم خلال مشاركته مع الأهلي أمام المقاولون العرب يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.وتُعد هذه الخطوة فرصة كبيرة لللاعب الشاب لتطوير مهاراته في واحدة من أفضل الأكاديميات العالمية، وسط ترقب جماهير الأهلي لإعلان الصفقة رسمياً في الأيام المقبلة.
أخبار إسبانيا
تابعنا عبر
وافق مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، مساء اليوم الخميس، على العرض الأخير المقدم من نادي برشلونة الإسباني لاستعارة المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم إلى أكاديميته، في صفقة تقترب من الإعلان الرسمي.
وأكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع "يلا كورة" الرياضي، أن المجلس وافق على العرض المحسّن من النادي الكتالوني، مضيفاً: "تبقى فقط رتوش أخيرة لإتمام الاتفاق بشكل نهائي".
الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
مجتمع
آلات حادة وكرات غريبة.. جدل بعد مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي
29 نوفمبر 2025, 12:26 GMT
وكانت صحيفة إسبانية قد كشفت في وقت سابق عن تحسين برشلونة لعرضه المالي من أجل ضم اللاعب الواعد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
مجتمع
الأهلي يتقدم بشكوى للاتحاد المصري عقب أحداث كأس السوبر ضد الزمالك
12 نوفمبر 2025, 16:49 GMT
يُذكر أن حمزة عبد الكريم، الذي تألق بشكل لافت مع منتخب مصر للناشئين في كأس العالم الأخيرة، تعرض لكدمة قوية في وجه القدم خلال مشاركته مع الأهلي أمام المقاولون العرب يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.
وتُعد هذه الخطوة فرصة كبيرة لللاعب الشاب لتطوير مهاراته في واحدة من أفضل الأكاديميات العالمية، وسط ترقب جماهير الأهلي لإعلان الصفقة رسمياً في الأيام المقبلة.
