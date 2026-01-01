https://sarabic.ae/20260101/الداخلية-السورية-تعلن-إحباط-مخطط-إرهابي-خلال-احتفالات-رأس-السنة-1108792226.html

الداخلية السورية تعلن إحباط "مخطط إرهابي" خلال احتفالات رأس السنة

الداخلية السورية تعلن إحباط "مخطط إرهابي" خلال احتفالات رأس السنة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، إفشال مخطط إرهابي خطير لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) كان يستهدف احتفالات رأس السنة في مدينة... 01.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-01T11:08+0000

2026-01-01T11:08+0000

2026-01-01T11:08+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104314781_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_8794cb73b4a1091a3f76212048c8f90b.jpg

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر قناتها على "تلغرام"، ونقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن "الإجراءات الأمنية المشددة جاءت استجابة استباقية لمعلومات استخبارية دقيقة عن نية التنظيم تنفيذ عمليات انتحارية تستهدف الكنائس وأماكن التجمعات المدنية خلال الاحتفالات". وأردف بيان الوزارة: "أثناء محاولة التحقق من هويته، أطلق الإرهابي النار مما أدى إلى استشهاد الشرطي، ثم فجر نفسه بحزام ناسف أثناء تدخل عنصرين آخرين لاعتقاله، ما أسفر عن إصابتهما". ووفقا لبيان منشور عبر قناة الوزارة على تطبيق "تلغرام"، جاءت العملية "استكمالاً للعملية الأمنية النوعية السابقة في مدينة معضمية الشام، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي".وبحسب البيان، نفذت العملية من قبل الوحدات المختصة في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، بناءً على معلومات استخبارية مؤكدة ورصد ميداني محكم.وأكدت الداخلية السورية أن "أبو عمر شداد" كان يشكل خطرًا مباشرًا على أمن المنطقة وسلامة سكانها"، مشيرة إلى أن "العملية تؤكد فاعلية التنسيق المشترك بين الجهات الأمنية الوطنية والشركاء الدوليين في توجيه ضربات استباقية للتنظيمات الإرهابية".وجاءت العملية، بعد أقل من أسبوعين على هجوم وقع في 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومدني أمريكي، وقالت واشنطن إن منفذه "مسلح واحد من تنظيم "داعش" في مدينة تدمر وسط سوريا".وكانت وزارة الخارجية السورية، أكدت في بيان، "التزام سوريا بمكافحة تنظيم "داعش"، وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في الأراضي السورية"، وأنها ستواصل "تكثيف العمليات العسكرية ضده في جميع المناطق التي يهددها"، داعية الولايات المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي للانضمام إلى دعم جهودها في مكافحة الإرهاب.

https://sarabic.ae/20251230/القيادة-المركزية-الأمريكية-مقتل-واعتقال-نحو-25-عنصرا-من-داعش-في-سوريا-عقب-عملية-عين-الصقر-1108729192.html

https://sarabic.ae/20251224/سوريا-تعلن-توقيف-والي-دمشق-في-تنظيم-داعش-بدمشق-1108537740.html

https://sarabic.ae/20251220/إعلام-الضربات-الأمريكية-على-داعش-في-سوريا-قد-تستمر-عدة-أسابيع-1108392743.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية