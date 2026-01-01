عربي
الداخلية السورية تعلن إحباط مخطط إرهابي خلال احتفالات رأس السنة
الداخلية السورية تعلن إحباط "مخطط إرهابي" خلال احتفالات رأس السنة
الداخلية السورية تعلن إحباط "مخطط إرهابي" خلال احتفالات رأس السنة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، إفشال مخطط إرهابي خطير لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) كان يستهدف احتفالات رأس السنة في مدينة... 01.01.2026
2026-01-01T11:08+0000
2026-01-01T11:08+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104314781_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_8794cb73b4a1091a3f76212048c8f90b.jpg
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر قناتها على "تلغرام"، ونقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن "الإجراءات الأمنية المشددة جاءت استجابة استباقية لمعلومات استخبارية دقيقة عن نية التنظيم تنفيذ عمليات انتحارية تستهدف الكنائس وأماكن التجمعات المدنية خلال الاحتفالات". وأردف بيان الوزارة: "أثناء محاولة التحقق من هويته، أطلق الإرهابي النار مما أدى إلى استشهاد الشرطي، ثم فجر نفسه بحزام ناسف أثناء تدخل عنصرين آخرين لاعتقاله، ما أسفر عن إصابتهما". ووفقا لبيان منشور عبر قناة الوزارة على تطبيق "تلغرام"، جاءت العملية "استكمالاً للعملية الأمنية النوعية السابقة في مدينة معضمية الشام، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي".وبحسب البيان، نفذت العملية من قبل الوحدات المختصة في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، بناءً على معلومات استخبارية مؤكدة ورصد ميداني محكم.وأكدت الداخلية السورية أن "أبو عمر شداد" كان يشكل خطرًا مباشرًا على أمن المنطقة وسلامة سكانها"، مشيرة إلى أن "العملية تؤكد فاعلية التنسيق المشترك بين الجهات الأمنية الوطنية والشركاء الدوليين في توجيه ضربات استباقية للتنظيمات الإرهابية".وجاءت العملية، بعد أقل من أسبوعين على هجوم وقع في 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومدني أمريكي، وقالت واشنطن إن منفذه "مسلح واحد من تنظيم "داعش" في مدينة تدمر وسط سوريا".وكانت وزارة الخارجية السورية، أكدت في بيان، "التزام سوريا بمكافحة تنظيم "داعش"، وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في الأراضي السورية"، وأنها ستواصل "تكثيف العمليات العسكرية ضده في جميع المناطق التي يهددها"، داعية الولايات المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي للانضمام إلى دعم جهودها في مكافحة الإرهاب.
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، إفشال مخطط إرهابي خطير لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) كان يستهدف احتفالات رأس السنة في مدينة حلب شمالي البلاد، و"ذلك بفضل يقظة قوات الأمن الداخلي، ما أسفر عن استشهاد أحد عناصر الشرطة وإصابة اثنين آخرين".
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر قناتها على "تلغرام"، ونقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن "الإجراءات الأمنية المشددة جاءت استجابة استباقية لمعلومات استخبارية دقيقة عن نية التنظيم تنفيذ عمليات انتحارية تستهدف الكنائس وأماكن التجمعات المدنية خلال الاحتفالات".
الجيش الأمريكي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
القيادة المركزية الأمريكية: مقتل واعتقال نحو 25 عنصرا من "داعش" في سوريا عقب عملية "عين الصقر"
30 ديسمبر 2025, 14:30 GMT

وأشارت الوزارة إلى أن "الحادث وقع في منطقة باب الفرج وسط حلب، حيث اشتبه أحد عناصر نقطة التفتيش بشخص تبين لاحقًا انتماؤه لـ"داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)".

وأردف بيان الوزارة: "أثناء محاولة التحقق من هويته، أطلق الإرهابي النار مما أدى إلى استشهاد الشرطي، ثم فجر نفسه بحزام ناسف أثناء تدخل عنصرين آخرين لاعتقاله، ما أسفر عن إصابتهما".
مسلحون يقفون على سيارة على طريق سريع في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
سوريا تعلن توقيف "والي دمشق" في تنظيم "داعش" غربي العاصمة
24 ديسمبر 2025, 22:49 GMT

وكانت وزارة الداخلية السورية، قد أعلنت الخميس الماضي، تنفيذ عملية أمنية دقيقة في بلدة البويضة بريف دمشق، أسفرت عن تحييد القيادي البارز في تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، محمد شحادة، المكنى "أبو عمر شداد"، والذي يشغل منصب "والي حوران".

ووفقا لبيان منشور عبر قناة الوزارة على تطبيق "تلغرام"، جاءت العملية "استكمالاً للعملية الأمنية النوعية السابقة في مدينة معضمية الشام، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي".
وبحسب البيان، نفذت العملية من قبل الوحدات المختصة في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، بناءً على معلومات استخبارية مؤكدة ورصد ميداني محكم.
الجيش الأمريكي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
إعلام: الضربات الأمريكية على "داعش" في سوريا قد تستمر عدة أسابيع
20 ديسمبر 2025, 15:56 GMT
وأكدت الداخلية السورية أن "أبو عمر شداد" كان يشكل خطرًا مباشرًا على أمن المنطقة وسلامة سكانها"، مشيرة إلى أن "العملية تؤكد فاعلية التنسيق المشترك بين الجهات الأمنية الوطنية والشركاء الدوليين في توجيه ضربات استباقية للتنظيمات الإرهابية".
وأوضحت الوزارة أن "هذه الإنجازات تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، ومنع أي تهديد محتمل للسلم الأهلي"، مؤكدة أن أجهزتها الأمنية "ستبقى في أعلى درجات الجاهزية، ولن تتهاون في ملاحقة كل من يتورط في المساس بأمن سوريا وسيادتها".
وجاءت العملية، بعد أقل من أسبوعين على هجوم وقع في 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومدني أمريكي، وقالت واشنطن إن منفذه "مسلح واحد من تنظيم "داعش" في مدينة تدمر وسط سوريا".
وكانت وزارة الخارجية السورية، أكدت في بيان، "التزام سوريا بمكافحة تنظيم "داعش"، وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في الأراضي السورية"، وأنها ستواصل "تكثيف العمليات العسكرية ضده في جميع المناطق التي يهددها"، داعية الولايات المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي للانضمام إلى دعم جهودها في مكافحة الإرهاب.
