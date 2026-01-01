حكومة قطاع غزة: 2025 عام استثنائي بقسوته.. ونطالب ببدء التعافي والإعمار

عربي
جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، نشره عبر قناته الرسمية على تطبيق "تلغرام".وأكد البيان أن "الأولوية العاجلة تتمثل في إنهاء الإبادة، رفع الحصار الكامل والانسحاب الإسرائيلي التام من القطاع"، مشددًا على أن "المرحلة المقبلة يجب أن تركز على الانتقال الجاد نحو التعافي الإنساني الشامل وبدء إعادة إعمار غزة، على أسس عادلة ومستدامة".كما أشار إلى تدمير غير مسبوق للبنية التحتية، وتسوية أحياء سكنية بأكملها، وتشريد قسري لأكثر من مليوني فلسطيني.ولفت بيان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إلى "انهيار شبه كامل للمنظومة الإنسانية، نتيجة استهداف المستشفيات والكوادر الطبية، والمدارس والجامعات، ومراكز الإيواء، إلى جانب منع متعمد لدخول الغذاء والدواء والوقود، ما أودى بحياة آلاف الأطفال والنساء وكبار السن، وهدد مئات الآلاف بالجوع والمرض".وحدد البيان أبرز أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها:- الوقف الفوري والدائم للعدوان.- رفع الحصار وفتح جميع المعابر بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والطبية والوقود.- إطلاق مسار فعلي لإعادة الإعمار.- دعم القطاع الصحي المُنهك.- تأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين.- تمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها دون عوائق.- محاسبة إسرائيل على جرائمها وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20260101/الواقع-الافتراضي-ينقل-أطفال-غزة-بعيدا-عن-الحرب-1108766587.html
https://sarabic.ae/20251231/الأمم-المتحدة-قرار-إسرائيل-تعليق-منظمات-إغاثة-دولية-في-غزة-مشين-1108773104.html
https://sarabic.ae/20251231/-إعلام-فلسطيني-غارات-إسرائيلية-على-مدينة-رفح-جنوب-قطاع-غزة-1108756223.html
https://sarabic.ae/20251230/لقاء-نتنياهو-وترامب-هل-يدفع-إسرائيل-لتغيير-سياساتها-في-غزة-والضفة؟-1108746062.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
حكومة قطاع غزة: 2025 عام استثنائي بقسوته.. ونطالب ببدء التعافي والإعمار

13:00 GMT 01.01.2026
© AP Photo / Jehad Alshrafiفلسطينيون يسيرون في شارع محاط بمبان دمرت خلال عمليات جوية وبرية إسرائيلية في مدينة غزة، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025
فلسطينيون يسيرون في شارع محاط بمبان دمرت خلال عمليات جوية وبرية إسرائيلية في مدينة غزة، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
وصفت حكومة قطاع غزة عام 2025 بأنه "استثنائي في قسوته" جراء استمرار "حرب الإبادة الإسرائيلية"، مطالبةً بأن يكون العام الجديد 2026، "مرحلة لوقف العدوان نهائيًا، والبدء الفوري في التعافي الإنساني وإعادة الإعمار".
جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، نشره عبر قناته الرسمية على تطبيق "تلغرام".
الواقع الافتراضي ينقل أطفال غزة بعيدا عن الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
الواقع الافتراضي ينقل أطفال غزة بعيدا عن الحرب ... فيديو
12:00 GMT
وأكد البيان أن "الأولوية العاجلة تتمثل في إنهاء الإبادة، رفع الحصار الكامل والانسحاب الإسرائيلي التام من القطاع"، مشددًا على أن "المرحلة المقبلة يجب أن تركز على الانتقال الجاد نحو التعافي الإنساني الشامل وبدء إعادة إعمار غزة، على أسس عادلة ومستدامة".

واستعرض البيان حصيلة عامين من الحرب، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مشيرًا إلى سقوط أكثر من 71 ألف قتيل وصلوا إلى المستشفيات، و171 ألف جريح، إضافة إلى نحو 9500 مفقود تحت الأنقاض.

كما أشار إلى تدمير غير مسبوق للبنية التحتية، وتسوية أحياء سكنية بأكملها، وتشريد قسري لأكثر من مليوني فلسطيني.
فلسطينيون يسيرون في شارع محاط بمبان دمرت خلال عمليات جوية وبرية إسرائيلية في مدينة غزة، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
الأمم المتحدة: قرار إسرائيل تعليق منظمات إغاثة دولية في غزة "مشين"
أمس, 15:14 GMT
ولفت بيان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إلى "انهيار شبه كامل للمنظومة الإنسانية، نتيجة استهداف المستشفيات والكوادر الطبية، والمدارس والجامعات، ومراكز الإيواء، إلى جانب منع متعمد لدخول الغذاء والدواء والوقود، ما أودى بحياة آلاف الأطفال والنساء وكبار السن، وهدد مئات الآلاف بالجوع والمرض".

وحذّر المكتب من أن "استمرار هذه السياسات يحدث أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي والعالم الظالم الأخرس".

وحدد البيان أبرز أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها:
- الوقف الفوري والدائم للعدوان.
- رفع الحصار وفتح جميع المعابر بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والطبية والوقود.
- إطلاق مسار فعلي لإعادة الإعمار.
غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة
أمس, 07:10 GMT
- دعم القطاع الصحي المُنهك.
- تأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين.
- تمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها دون عوائق.
- محاسبة إسرائيل على جرائمها وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

وشدد البيان على أن "2026 يجب أن يكون عامًا لإنهاء المعاناة لا تكريسها"، داعيًا قادة الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى من الحياة في قطاع غزة".

واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
لقاء نتنياهو وترامب.. هل يدفع إسرائيل لتغيير سياساتها في غزة والضفة؟
30 ديسمبر 2025, 20:44 GMT
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
