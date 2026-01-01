https://sarabic.ae/20260101/حكومة-قطاع-غزة-2025-عام-استثنائي-بقسوته-ونطالب-ببدء-التعافي-والإعمار-1108800357.html
حكومة قطاع غزة: 2025 عام استثنائي بقسوته.. ونطالب ببدء التعافي والإعمار
حكومة قطاع غزة: 2025 عام استثنائي بقسوته.. ونطالب ببدء التعافي والإعمار
وصفت حكومة قطاع غزة عام 2025 بأنه "استثنائي في قسوته" جراء استمرار "حرب الإبادة الإسرائيلية"، مطالبةً بأن يكون العام الجديد 2026، "مرحلة لوقف العدوان نهائيًا،...
جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، نشره عبر قناته الرسمية على تطبيق "تلغرام".وأكد البيان أن "الأولوية العاجلة تتمثل في إنهاء الإبادة، رفع الحصار الكامل والانسحاب الإسرائيلي التام من القطاع"، مشددًا على أن "المرحلة المقبلة يجب أن تركز على الانتقال الجاد نحو التعافي الإنساني الشامل وبدء إعادة إعمار غزة، على أسس عادلة ومستدامة".كما أشار إلى تدمير غير مسبوق للبنية التحتية، وتسوية أحياء سكنية بأكملها، وتشريد قسري لأكثر من مليوني فلسطيني.ولفت بيان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إلى "انهيار شبه كامل للمنظومة الإنسانية، نتيجة استهداف المستشفيات والكوادر الطبية، والمدارس والجامعات، ومراكز الإيواء، إلى جانب منع متعمد لدخول الغذاء والدواء والوقود، ما أودى بحياة آلاف الأطفال والنساء وكبار السن، وهدد مئات الآلاف بالجوع والمرض".وحدد البيان أبرز أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها:- الوقف الفوري والدائم للعدوان.- رفع الحصار وفتح جميع المعابر بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والطبية والوقود.- إطلاق مسار فعلي لإعادة الإعمار.- دعم القطاع الصحي المُنهك.- تأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين.- تمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها دون عوائق.- محاسبة إسرائيل على جرائمها وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
حكومة قطاع غزة: 2025 عام استثنائي بقسوته.. ونطالب ببدء التعافي والإعمار
وصفت حكومة قطاع غزة عام 2025 بأنه "استثنائي في قسوته" جراء استمرار "حرب الإبادة الإسرائيلية"، مطالبةً بأن يكون العام الجديد 2026، "مرحلة لوقف العدوان نهائيًا، والبدء الفوري في التعافي الإنساني وإعادة الإعمار".
