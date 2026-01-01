https://sarabic.ae/20260101/مساعدة-سابقة-لبايدن-ترامب-يبدي-احتراما-لبوتين-ويخشاه-قليلا-1108785462.html
وأضافت ريد: "أعتقد أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب متقلب المزاج. فهو، في رأيي، يحترم الثقافة الروسية، والأهم من ذلك، أنه يكن احتراما عميقا لفلاديمير بوتين، بل ويخشاه قليلا. دونالد ترامب لا يخشى الكثيرين".وجاء في المرسوم الرئاسي: "منح الجنسية الروسية لمكابي ألكسندرا تارا، المولودة في 26 فبراير/شباط 1964، في الولايات المتحدة الأمريكية".واشتهرت ريد بعد أن اتهمت بايدن، الذي عملت معه عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، بالتحرش الجنسي، وهو ما نفاه بايدن.
وأضافت ريد: "أعتقد أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب
متقلب المزاج. فهو، في رأيي، يحترم الثقافة الروسية، والأهم من ذلك، أنه يكن احتراما عميقا لفلاديمير بوتين، بل ويخشاه قليلا. دونالد ترامب لا يخشى الكثيرين".
وأشارت إلى أنها "تعتقد أن ترامب يدرك أن أعظم حب لبوتين هو للشعب الروسي والدولة ذات السيادة، وأنه سيحميهما، وأن الرئيس الأمريكي يحترم هذا الموقف".
وأصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مرسوما يمنح الجنسية الروسية للأمريكية، تارا ريد، التي عملت مساعدة للرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في مجلس الشيوخ.
وجاء في المرسوم الرئاسي
: "منح الجنسية الروسية لمكابي ألكسندرا تارا، المولودة في 26 فبراير/شباط 1964، في الولايات المتحدة الأمريكية".
واشتهرت ريد بعد أن اتهمت بايدن، الذي عملت معه عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، بالتحرش الجنسي، وهو ما نفاه بايدن.