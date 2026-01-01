مساعدة سابقة لبايدن: ترامب يبدي احتراما لبوتين ويخشاه قليلا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260101/مساعدة-سابقة-لبايدن-ترامب-يبدي-احتراما-لبوتين-ويخشاه-قليلا-1108785462.html
مساعدة سابقة لبايدن: ترامب يبدي احتراما لبوتين ويخشاه قليلا
مساعدة سابقة لبايدن: ترامب يبدي احتراما لبوتين ويخشاه قليلا
سبوتنيك عربي
صرحت تارا ريد، المساعدة السابقة للرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، والمحللة في قناة روسيا اليوم، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب... 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T04:32+0000
2026-01-01T04:32+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
فلاديمير بوتين
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1a/1108604525_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_a57fc6dbe1c63c37ee8fa130ae9b1bbc.jpg
وأضافت ريد: "أعتقد أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب متقلب المزاج. فهو، في رأيي، يحترم الثقافة الروسية، والأهم من ذلك، أنه يكن احتراما عميقا لفلاديمير بوتين، بل ويخشاه قليلا. دونالد ترامب لا يخشى الكثيرين".وجاء في المرسوم الرئاسي: "منح الجنسية الروسية لمكابي ألكسندرا تارا، المولودة في 26 فبراير/شباط 1964، في الولايات المتحدة الأمريكية".واشتهرت ريد بعد أن اتهمت بايدن، الذي عملت معه عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، بالتحرش الجنسي، وهو ما نفاه بايدن.
https://sarabic.ae/20251231/إعلام-أمريكي-ترامب-وصف-زيلينسكي-بـالوضيع-في-أحاديث-خاصة-1108782407.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1a/1108604525_18:0:2615:1948_1920x0_80_0_0_9afb4372c90608482f22479d5fc1e6bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, فلاديمير بوتين, ترامب
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, فلاديمير بوتين, ترامب

مساعدة سابقة لبايدن: ترامب يبدي احتراما لبوتين ويخشاه قليلا

04:32 GMT 01.01.2026
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يترأس اجتماعاً لمجلس الدولة حول تدريب الأفراد.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يترأس اجتماعاً لمجلس الدولة حول تدريب الأفراد. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرحت تارا ريد، المساعدة السابقة للرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، والمحللة في قناة روسيا اليوم، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحترم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بل ويخشاه قليلا".
وأضافت ريد: "أعتقد أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب متقلب المزاج. فهو، في رأيي، يحترم الثقافة الروسية، والأهم من ذلك، أنه يكن احتراما عميقا لفلاديمير بوتين، بل ويخشاه قليلا. دونالد ترامب لا يخشى الكثيرين".

وأشارت إلى أنها "تعتقد أن ترامب يدرك أن أعظم حب لبوتين هو للشعب الروسي والدولة ذات السيادة، وأنه سيحميهما، وأن الرئيس الأمريكي يحترم هذا الموقف".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
إعلام أمريكي: ترامب وصف زيلينسكي بـ"الوضيع" في أحاديث خاصة
أمس, 22:05 GMT

وأصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مرسوما يمنح الجنسية الروسية للأمريكية، تارا ريد، التي عملت مساعدة للرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في مجلس الشيوخ.

وجاء في المرسوم الرئاسي: "منح الجنسية الروسية لمكابي ألكسندرا تارا، المولودة في 26 فبراير/شباط 1964، في الولايات المتحدة الأمريكية".
واشتهرت ريد بعد أن اتهمت بايدن، الذي عملت معه عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، بالتحرش الجنسي، وهو ما نفاه بايدن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала