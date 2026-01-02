https://sarabic.ae/20260102/احتفالات-رأس-السنة-تتحول-لكارثة-في-سويسرا--فيديو-1108817178.html

احتفالات رأس السنة تتحول إلى كارثة في سويسرا... فيديو

احتفالات رأس السنة تتحول إلى كارثة في سويسرا... فيديو

سبوتنيك عربي

تحوّلت احتفالات رأس السنة الجديدة إلى مأساة في سويسرا، يوم أمس الخميس، حيث لقي العشرات من الأشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين، في حريق اندلع بمنتجع للتزلج... 02.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-02T04:37+0000

2026-01-02T04:37+0000

2026-01-02T04:54+0000

نادي الفيديو

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102245/65/1022456565_0:118:2260:1389_1920x0_80_0_0_fbf3506d8386c59795df13ed664b4c2e.jpg

ونشب الحريق في حانة كانت مكتظة بالمحتفلين بليلة رأس السنة في منتجع التزلج السويسري "كران مونتانا"، وبحسب السلطات فإن الحريق اندلع في الساعات الأولى من يوم رأس السنة الجديدة في حانة "لو كونستليشن" بالمنتجع.وقال قائد شرطة كانتون فاليه، فريدريك جيسلر، مساء أمس الخميس، إنه تم رصد الدخان لأول مرة حوالي الساعة 1:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، وتم استدعاء خدمات الطوارئ.وأردف، في مؤتمر صحفي، أن "الشرطة وصلت إلى مكان الحادث في غضون دقيقتين من إطلاق الإنذار، وسرعان ما تلقت الدعم من رجال الإطفاء وغيرهم من المستجيبين للطوارئ من المنطقة".وما تزال ملابسات الحريق غامضة، إذ يبحث المحققون في احتمال حدوث اشتعال مفاجئ، حيث اشتعلت جميع المواد في الحانة بشكل شبه متزامن.ويحدث هذا الاشتعال المفاجئ عندما ترتفع الغازات الساخنة إلى السقف وتنتشر على الجدران، وتزداد الحرارة حتى تصل جميع المواد القابلة للاشتعال في الغرفة إلى نقطة الاشتعال، وكذلك الغرفة ذاتها، وفقًا للجمعية الوطنية للحماية من الحرائق في سويسرا (NFPA).وأعلنت الشرطة السويسرية، في مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس، عن مقتل نحو 40 شخصًا وإصابة 115 آخرين، العديد منهم بإصابات خطيرة. وما تزال السلطات تعمل على تحديد هوية جميع الضحايا، ومن المرجح أن يكون الضحايا من جنسيات مختلفة.من جهته، أوضح ماتياس رينارد، رئيس حكومة منطقة فاليه، أن الخبراء يستخدمون عينات من الأسنان والحمض النووي لهذه المهمة. يذكر أنه لم يتضح ‍بعد سبب الحريق، علمًا أن السلطات ⁠السويسرية رجحت أنه نتج عن حادث وليس عن ‌هجوم. وأشارت بعض روايات الناجين ولقطات على ⁠وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن ‍سقف الطابق السفلي للحانة ربما اشتعلت فيه النيران عندما اقتربت الشموع أكثر من اللازم.مشهد استثنائي... الهند تضيء شجرة عيد ميلاد "عملاقة" في كوتشيرجال الإنقاذ في موسكو يرتدون زي "بابا نويل" ويهبطون من سطح مستشفى لإسعاد المرضى الصغار.. فيديو

https://sarabic.ae/20251228/مشهد-أقرب-إلى-لعبة-جي-تي-إيه-سرقة-جريئة-لسيارة-شرطة-تثير-تفاعلا-واسعا-فيديو-1108673511.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

نادي الفيديو, العالم