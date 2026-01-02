احتفالات رأس السنة تتحول إلى كارثة في سويسرا... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فاز مواطن أمريكي بجائزة كبرى بلغت قيمتها 1.81 مليار دولار
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260102/احتفالات-رأس-السنة-تتحول-لكارثة-في-سويسرا--فيديو-1108817178.html
احتفالات رأس السنة تتحول إلى كارثة في سويسرا... فيديو
احتفالات رأس السنة تتحول إلى كارثة في سويسرا... فيديو
سبوتنيك عربي
تحوّلت احتفالات رأس السنة الجديدة إلى مأساة في سويسرا، يوم أمس الخميس، حيث لقي العشرات من الأشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين، في حريق اندلع بمنتجع للتزلج... 02.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-02T04:37+0000
2026-01-02T04:54+0000
نادي الفيديو
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102245/65/1022456565_0:118:2260:1389_1920x0_80_0_0_fbf3506d8386c59795df13ed664b4c2e.jpg
ونشب الحريق في حانة كانت مكتظة بالمحتفلين بليلة رأس السنة في منتجع التزلج السويسري "كران مونتانا"، وبحسب السلطات فإن الحريق اندلع في الساعات الأولى من يوم رأس السنة الجديدة في حانة "لو كونستليشن" بالمنتجع.وقال قائد شرطة كانتون فاليه، فريدريك جيسلر، مساء أمس الخميس، إنه تم رصد الدخان لأول مرة حوالي الساعة 1:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، وتم استدعاء خدمات الطوارئ.وأردف، في مؤتمر صحفي، أن "الشرطة وصلت إلى مكان الحادث في غضون دقيقتين من إطلاق الإنذار، وسرعان ما تلقت الدعم من رجال الإطفاء وغيرهم من المستجيبين للطوارئ من المنطقة".وما تزال ملابسات الحريق غامضة، إذ يبحث المحققون في احتمال حدوث اشتعال مفاجئ، حيث اشتعلت جميع المواد في الحانة بشكل شبه متزامن.ويحدث هذا الاشتعال المفاجئ عندما ترتفع الغازات الساخنة إلى السقف وتنتشر على الجدران، وتزداد الحرارة حتى تصل جميع المواد القابلة للاشتعال في الغرفة إلى نقطة الاشتعال، وكذلك الغرفة ذاتها، وفقًا للجمعية الوطنية للحماية من الحرائق في سويسرا (NFPA).وأعلنت الشرطة السويسرية، في مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس، عن مقتل نحو 40 شخصًا وإصابة 115 آخرين، العديد منهم بإصابات خطيرة. وما تزال السلطات تعمل على تحديد هوية جميع الضحايا، ومن المرجح أن يكون الضحايا من جنسيات مختلفة.من جهته، أوضح ماتياس رينارد، رئيس حكومة منطقة فاليه، أن الخبراء يستخدمون عينات من الأسنان والحمض النووي لهذه المهمة. يذكر أنه لم يتضح ‍بعد سبب الحريق، علمًا أن السلطات ⁠السويسرية رجحت أنه نتج عن حادث وليس عن ‌هجوم. وأشارت بعض روايات الناجين ولقطات على ⁠وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن ‍سقف الطابق السفلي للحانة ربما اشتعلت فيه النيران عندما اقتربت الشموع أكثر من اللازم.مشهد استثنائي... الهند تضيء شجرة عيد ميلاد "عملاقة" في كوتشيرجال الإنقاذ في موسكو يرتدون زي "بابا نويل" ويهبطون من سطح مستشفى لإسعاد المرضى الصغار.. فيديو
https://sarabic.ae/20251228/مشهد-أقرب-إلى-لعبة-جي-تي-إيه-سرقة-جريئة-لسيارة-شرطة-تثير-تفاعلا-واسعا-فيديو-1108673511.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102245/65/1022456565_126:0:2135:1507_1920x0_80_0_0_57425938e6a90dff2c85016850495759.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, العالم
نادي الفيديو, العالم

احتفالات رأس السنة تتحول إلى كارثة في سويسرا... فيديو

04:37 GMT 02.01.2026 (تم التحديث: 04:54 GMT 02.01.2026)
© Sputnik . Maxim Avdeev / الانتقال إلى بنك الصورحريق
حريق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
© Sputnik . Maxim Avdeev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تحوّلت احتفالات رأس السنة الجديدة إلى مأساة في سويسرا، يوم أمس الخميس، حيث لقي العشرات من الأشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين، في حريق اندلع بمنتجع للتزلج في جبال الألب، ووصفه المسؤولون بأنه أحد أسوأ المآسي، التي شهدتها البلاد.
ونشب الحريق في حانة كانت مكتظة بالمحتفلين بليلة رأس السنة في منتجع التزلج السويسري "كران مونتانا"، وبحسب السلطات فإن الحريق اندلع في الساعات الأولى من يوم رأس السنة الجديدة في حانة "لو كونستليشن" بالمنتجع.
وقال قائد شرطة كانتون فاليه، فريدريك جيسلر، مساء أمس الخميس، إنه تم رصد الدخان لأول مرة حوالي الساعة 1:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، وتم استدعاء خدمات الطوارئ.
وأردف، في مؤتمر صحفي، أن "الشرطة وصلت إلى مكان الحادث في غضون دقيقتين من إطلاق الإنذار، وسرعان ما تلقت الدعم من رجال الإطفاء وغيرهم من المستجيبين للطوارئ من المنطقة".
وما تزال ملابسات الحريق غامضة، إذ يبحث المحققون في احتمال حدوث اشتعال مفاجئ، حيث اشتعلت جميع المواد في الحانة بشكل شبه متزامن.
ويحدث هذا الاشتعال المفاجئ عندما ترتفع الغازات الساخنة إلى السقف وتنتشر على الجدران، وتزداد الحرارة حتى تصل جميع المواد القابلة للاشتعال في الغرفة إلى نقطة الاشتعال، وكذلك الغرفة ذاتها، وفقًا للجمعية الوطنية للحماية من الحرائق في سويسرا (NFPA).
وأعلنت الشرطة السويسرية، في مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس، عن مقتل نحو 40 شخصًا وإصابة 115 آخرين، العديد منهم بإصابات خطيرة. وما تزال السلطات تعمل على تحديد هوية جميع الضحايا، ومن المرجح أن يكون الضحايا من جنسيات مختلفة.
مشهد أقرب إلى لعبة GTA... سرقة جريئة لسيارة شرطة تثير تفاعلا واسعا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
مجتمع
مشهد أقرب إلى لعبة "جي تي إيه".. سرقة جريئة لسيارة شرطة تثير تفاعلا واسعا.. فيديو
28 ديسمبر 2025, 19:23 GMT
من جهته، أوضح ماتياس رينارد، رئيس حكومة منطقة فاليه، أن الخبراء يستخدمون عينات من الأسنان والحمض النووي لهذه المهمة.
وأضاف: "يتعين القيام ‍بكل هذا العمل لأن المعلومات فظيعة وحساسة للغاية بحيث لا يمكن إخبار العائلات بأي شيء ما لم نكن ‍متأكدين بنسبة 100 بالمئة".
يذكر أنه لم يتضح ‍بعد سبب الحريق، علمًا أن السلطات ⁠السويسرية رجحت أنه نتج عن حادث وليس عن ‌هجوم. وأشارت بعض روايات الناجين ولقطات على ⁠وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن ‍سقف الطابق السفلي للحانة ربما اشتعلت فيه النيران عندما اقتربت الشموع أكثر من اللازم.
مشهد استثنائي... الهند تضيء شجرة عيد ميلاد "عملاقة" في كوتشي
رجال الإنقاذ في موسكو يرتدون زي "بابا نويل" ويهبطون من سطح مستشفى لإسعاد المرضى الصغار.. فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала