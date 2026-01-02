https://sarabic.ae/20260102/مستشار-رئاسي-أوكراني-سابق-الهجوم-على-مقر-إقامة-بوتين-يدل-على-يأس-نظام-كييف-1108817783.html

مستشار رئاسي أوكراني سابق: الهجوم على مقر إقامة بوتين يدل على يأس نظام كييف

مستشار رئاسي أوكراني سابق: الهجوم على مقر إقامة بوتين يدل على يأس نظام كييف

أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقاطعة نوفغورود، "يُظهر بوضوح مدى يأس...

وقال سوسكين عبر قناته على موقع "يوتيوب": "أوكرانيا في مأزق تام على جميع الأصعدة، الاقتصادية والمالية والعسكرية والدولية، وخاصة بعد هذا الهجوم".ووفقا له، فإن هذا الهجوم لم يكن ليغير شيئًا عسكريًا بالنسبة لنظام كييف. ومع ذلك، حذّر سوسكين من أن روسيا تحتفظ الآن بحق الرد، وفقًا لذلك.هجوم على المقر الرئاسي في نوفغورودوأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لاحقًا، بأن موسكو ستعيد النظر في موقفها التفاوضي بشأن أوكرانيا.وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن كييف تقوّض جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمثل هذه الاستفزازات، لكن هذا الهجوم الإرهابي لن يؤثر على الحوار بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وسيواصل الرئيسان التعاون. وأضاف أن الجيش الروسي يعرف كيف وبأي وسيلة ومتى يرد على أي هجوم أوكراني.وأدانت دول عديدة، من بينها بيلاروسيا وإيران وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وكازاخستان والبحرين والإمارات العربية المتحدة، محاولة الهجوم التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية. وصرح ترامب بأنه شعر بغضب شديد عندما علم باستفزاز كييف.الدفاع الروسية تنشر لقطات لإسقاط مسيرة أوكرانية حاولت استهداف مقر بوتينترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام

