مستشار رئاسي أوكراني سابق: الهجوم على مقر إقامة بوتين يدل على يأس نظام كييف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فاز مواطن أمريكي بجائزة كبرى بلغت قيمتها 1.81 مليار دولار
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260102/مستشار-رئاسي-أوكراني-سابق-الهجوم-على-مقر-إقامة-بوتين-يدل-على-يأس-نظام-كييف-1108817783.html
مستشار رئاسي أوكراني سابق: الهجوم على مقر إقامة بوتين يدل على يأس نظام كييف
مستشار رئاسي أوكراني سابق: الهجوم على مقر إقامة بوتين يدل على يأس نظام كييف
سبوتنيك عربي
أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقاطعة نوفغورود، "يُظهر بوضوح مدى يأس... 02.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-02T05:21+0000
2026-01-02T05:21+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/19/1108558458_0:329:3056:2048_1920x0_80_0_0_8b904a0a3a4e07543697f54a6b08327d.jpg
وقال سوسكين عبر قناته على موقع "يوتيوب": "أوكرانيا في مأزق تام على جميع الأصعدة، الاقتصادية والمالية والعسكرية والدولية، وخاصة بعد هذا الهجوم".ووفقا له، فإن هذا الهجوم لم يكن ليغير شيئًا عسكريًا بالنسبة لنظام كييف. ومع ذلك، حذّر سوسكين من أن روسيا تحتفظ الآن بحق الرد، وفقًا لذلك.هجوم على المقر الرئاسي في نوفغورودوأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لاحقًا، بأن موسكو ستعيد النظر في موقفها التفاوضي بشأن أوكرانيا.وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن كييف تقوّض جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمثل هذه الاستفزازات، لكن هذا الهجوم الإرهابي لن يؤثر على الحوار بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وسيواصل الرئيسان التعاون. وأضاف أن الجيش الروسي يعرف كيف وبأي وسيلة ومتى يرد على أي هجوم أوكراني.وأدانت دول عديدة، من بينها بيلاروسيا وإيران وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وكازاخستان والبحرين والإمارات العربية المتحدة، محاولة الهجوم التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية. وصرح ترامب بأنه شعر بغضب شديد عندما علم باستفزاز كييف.الدفاع الروسية تنشر لقطات لإسقاط مسيرة أوكرانية حاولت استهداف مقر بوتينترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
https://sarabic.ae/20251231/لوكاشينكو-يدين-بشدة-محاولة-استهداف-مقر-إقامة-بوتين-1108774084.html
https://sarabic.ae/20251231/خبير-محاولة-كييف-استهداف-مقر-بوتين-انتهاك-لقوانين-الحرب-العسكرية-1108773329.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/19/1108558458_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_743da91b73a7994056b655e70ae8a0c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا

مستشار رئاسي أوكراني سابق: الهجوم على مقر إقامة بوتين يدل على يأس نظام كييف

05:21 GMT 02.01.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقاطعة نوفغورود، "يُظهر بوضوح مدى يأس الحكومة الأوكرانية".
وقال سوسكين عبر قناته على موقع "يوتيوب": "أوكرانيا في مأزق تام على جميع الأصعدة، الاقتصادية والمالية والعسكرية والدولية، وخاصة بعد هذا الهجوم".
ووفقا له، فإن هذا الهجوم لم يكن ليغير شيئًا عسكريًا بالنسبة لنظام كييف. ومع ذلك، حذّر سوسكين من أن روسيا تحتفظ الآن بحق الرد، وفقًا لذلك.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو خلال مشاركتهم في المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لوكاشينكو يدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة بوتين
31 ديسمبر 2025, 16:47 GMT
هجوم على المقر الرئاسي في نوفغورود
في ليلة 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شنّ نظام كييف هجومًا إرهابيًا على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقاطعة نوفغورود، مستخدمًا 91 طائرة مسيّرة، ودمّرت قوات الدفاع الجوي الروسية جميع تلك المسيرات.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لاحقًا، بأن موسكو ستعيد النظر في موقفها التفاوضي بشأن أوكرانيا.
طائرات مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
خبير: محاولة كييف استهداف مقر بوتين انتهاك لقوانين الحرب العسكرية
31 ديسمبر 2025, 16:09 GMT
وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن كييف تقوّض جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمثل هذه الاستفزازات، لكن هذا الهجوم الإرهابي لن يؤثر على الحوار بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وسيواصل الرئيسان التعاون. وأضاف أن الجيش الروسي يعرف كيف وبأي وسيلة ومتى يرد على أي هجوم أوكراني.
وأدانت دول عديدة، من بينها بيلاروسيا وإيران وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وكازاخستان والبحرين والإمارات العربية المتحدة، محاولة الهجوم التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية. وصرح ترامب بأنه شعر بغضب شديد عندما علم باستفزاز كييف.
الدفاع الروسية تنشر لقطات لإسقاط مسيرة أوكرانية حاولت استهداف مقر بوتين
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала