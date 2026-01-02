https://sarabic.ae/20260102/-اعتراض-64-مسيرة-أوكرانية-خلال-ليلة-واحدة---الدفاع-الروسية--1108817054.html
اعتراض 64 مسيرة أوكرانية خلال ليلة واحدة - الدفاع الروسية
اعتراض 64 مسيرة أوكرانية خلال ليلة واحدة - الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 64 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات. 02.01.2026, سبوتنيك عربي
وقالت الوزارة في بيان لها إنه خلال الليلة الماضية "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 64 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضافت أنه تم تدمير 20 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة سامارا، و8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، و7 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة موسكو، بما في ذلك 5 طائرات مسيرة متجهة إلى موسكو، و6 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة ريازان، و6 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة تولا، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من أراضي مقاطعة كورسك ومقاطعة كالوغا ومقاطعة بينزا ومقاطعة تامبوف.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
اعتراض 64 مسيرة أوكرانية خلال ليلة واحدة - الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 64 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه خلال الليلة الماضية "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 64 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضافت أنه تم تدمير 20 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة سامارا، و8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، و7 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة موسكو، بما في ذلك 5 طائرات مسيرة متجهة إلى موسكو، و6 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة ريازان، و6 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة تولا، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من أراضي مقاطعة كورسك ومقاطعة كالوغا ومقاطعة بينزا ومقاطعة تامبوف.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.