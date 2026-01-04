https://sarabic.ae/20260104/انطلاق-مناورات-درع-الخليج-2026-فيديو-وصور-1108913172.html
انطلاق مناورات "درع الخليج 2026".. فيديو وصور
انطلقت، يوم الأحد، مناورات "درع الخليج" التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تعزيز جهود التعاون المشتركة بينها. 04.01.2026, سبوتنيك عربي
أعلنت ذلك وزارة الدفاع السعودية، في منشور على موقع "إكس"، قالت فيه إن هدف المناورات هو تحقيق التكامل في بيئة العمليات المشتركة. وتتضمن المناورات حزمة متكاملة من الإجراءات والاختبارات والفرضيات المصممة لقياس الجاهزية القتالية وفاعلية الاستجابة لمختلف التهديدات، بما يعزز التكامل في منظومة الردع المرن، حسب بيان الدفاع السعودية. كما تشمل المناورات تدريب القوات المشاركة على التعاون الدفاعي المشترك لتعزيز الجاهزية القتالية لمواجهة التهديدات الحالية والناشئة والمستقبلية.
انطلقت، يوم الأحد، مناورات "درع الخليج" التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تعزيز جهود التعاون المشتركة بينها.
