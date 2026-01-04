https://sarabic.ae/20260104/تنديد-دولي--باعتقال-الرئيس-الفنزويلي-مصر-تجري-اتصالات-مع-الأطراف-اليمنية-1108901819.html

تنديد دولي باعتقال الرئيس الفنزويلي.. مصر تجري اتصالات مع الأطراف اليمنية

تنديد دولي باعتقال الرئيس الفنزويلي.. مصر تجري اتصالات مع الأطراف اليمنية

حثت روسيا القيادة الأمريكية على إطلاق سراح الرئيس الفنزويلي المنتخب شرعيا، نيكولاس مادورو، وزوجته.

تنديد دولي باعتقال الرئيس الفنزويلي.. مصر تجري اتصالات مع الأطراف اليمنية سبوتنيك عربي تنديد دولي باعتقال الرئيس الفنزويلي.. مصر تجري اتصالات مع الأطراف اليمنية

وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي، إن نيكولاس مادورو هو الرئيس الشرعي الوحيد لفنزويلا، مشددة على ضرورة احترام الشرعية الدستورية في البلاد.ونددت دول عدة بخطوة أمريكا التي ضربت فنزويلا، صباح أمس السبت، واعتقلت الرئيس مادورو، واعتبرت الصين في بيان لوزارة خارجيتها أن تصرفات أمريكا تنمّ عن هيمنة سياسية وتعدّ "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "اعتقال مادورو يهدف إلى منع نفوذ القوى الأجنبية في أمريكا اللاتينية، ويهدد بتصعيد التوترات الإقليمية، مما يستدعي موقفا دوليا حازما للحفاظ على السيادة والسلام".مصر تجري اتصالات مع كافة الأطراف اليمنية وتدعو للتهدئة.. والعليمي ويدعو الانتقالي إلى الحوارحذرت مصر من مخاطر التصعيد وانعكاساته المحتملة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، مؤكدة تمسكها بدعم وحدة وسيادة الأراضي اليمنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدرات الشعب اليمني.من جهته، أشاد رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، بنجاح عملية "استعادة المعسكرات"، مؤكدا التزام الدولة بجهودها نحو بسط سيادة القانون وحماية المواطنين في كافة المحافظات.ورحب نائب رئيس المجلس الانتقالي، أبو زرعة المحرمي، بالدعوة التي أطلقتها السعودية لرعاية مؤتمر خاص بالقضية الجنوبية، مؤكدا تمسّك المجلس بخيار الحوار الذي تقوده الرياض.وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "من ثوابت الرؤية المصرية الحفاظ على سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها، والوقوف ضد أي محاولة للتقسيم".ولفت إلى أن "علاقة مصر الطيبة بكل الأطراف يُمكنها من لعب دور فاعل في الأزمة، يمكن أن نتوقعها في شكل اتصالات مكوكية مع الأطراف وتقريب المواقف واحتواء المواقف".أمين عام "حزب الله" اللبناني يدعو للتوحد والحوار وبسط سيادة الدولة على كامل لبنانقال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم: إن "حزب الله" يريد أن يبسط لبنان سيادته على كامل أراضيه، وأن يكون سيدا حرا مستقلا وقادرا، ببسط سيادته على كامل الأراضي اللبنانية خصوصا على أرض الجنوب".وشدد قاسم على "ضرورة أن تكون الأولوية لوقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى والإعمار، ثم مناقشة الاستراتيجية الوطنية".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "حزب الله" اللبناني يعترف بحصرية السلاح، ولكن "سلاحنا دفاعي ولا علاقة له بالأمن الداخلي ولا الإقليمي"، مما يشير إلى تغير في مواقف الحزب نحو طمأنة المكونات اللبنانية".مليون شخص بحاجة للمساعدة في غزة مع استمرار إسرائيل في خرق اتفاق السلامأفادت الأمم المتحدة بأن "نحو مليون شخص، أي ما يعادل نصف سكان قطاع غزة، لا يزالون بحاجة ماسة إلى مساعدات تتعلق بالإيواء".من جهتها، أكدت وكالة "أونروا"، أن التعليم مستمر في غزة رغم التحديات الهائلة التي يواجهها القطاع، في ظل الدمار الذي خلفته الحرب.يأتي ذلك، مع تواصل الخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، واستهداف المدنيين على الخط الأصفر، مما أدى إلى مقتل أكثر من 420 شخصاً، وإصابة العشرات.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "إسرائيل لم تلتزم بتنفيذ البروتوكول الإنساني الذي تضمنه اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشتمله من إدخال أكثر من 600 شاحنة يوميا إلى غزة".19 مليون سائح.. أداء استثنائي للسياحة المصرية خلال 2025سجلت السياحة المصرية أداءا استثنائيا في عام 2025، إذ استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح، محققة رقما قياسيا جديدا بمعدل نمو بلغ 21%.وقال وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، إن ما حققته السياحة المصرية يعد "إنجازا كبيرا" وتأكيدا على قدرة مصر التنافسية، في ظل ما تتمتع به من أمن واستقرار ورؤية واضحة، تعتمد على إبراز تنويع الأنماط والمنتجات السياحية للمقصد المصري.ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "السياحة انتعشت مدعومة بخطوات إيجابية من الدولة وبالاستقرار الأمني، مما رسخ انطباع الأمان لدى السياح".وأكد أن "افتتاح المتحف المصري الكبير ومطار سفنكس الجديد أسهم في تعزيز السياحة الثقافية، خاصة في منطقة الأهرامات".

2026

