https://sarabic.ae/20260104/سلطنة-عمان-تحث-الأطراف-المعنية-بالوضع-في-فنزويلا-على-ضبط-النفس-وتمكين-سبل-الحوار-لمنع-التصعيد--1108898452.html
سلطنة عمان تحث الأطراف المعنية بالوضع في فنزويلا على ضبط النفس
سلطنة عمان تحث الأطراف المعنية بالوضع في فنزويلا على ضبط النفس
سبوتنيك عربي
أعربت سلطنة عمان، اليوم الأحد، عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في جمهورية فنزويلا البوليفارية، مؤكدة دعمها الكامل لمبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول... 04.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-04T12:44+0000
2026-01-04T12:44+0000
2026-01-04T12:49+0000
فنزويلا
سلطنة عمان
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/03/1108876175_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_8cf38cf687137a90494fd0e3df32a6f4.jpg
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية العُمانية على منصة "إكس": "في ضوء التطورات الأخيرة المتصلة بجمهورية فنزويلا البوليفارية، تؤكد وزارة الخارجية ثوابت سياسة سلطنة عُمان في دعمها الكامل للقانون الدولي واحترام سيادة الدول واستقلالها". كما جددت السلطنة دعمها التام لجهود الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة شنت هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد احتجزا ونُقلا خارج البلاد.وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وزعمت أن العملية نُفذت من قبل عناصر من وحدة "دلتا فورس" النخبوية.ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب لاحقًا صورة زعم أنها تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي.ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.
https://sarabic.ae/20260104/إعلام-فريق-ترامب-يعد-خطة-لحكم-فنزويلا--1108898284.html
https://sarabic.ae/20260104/بابا-الفاتيكان-أتابع-الوضع-في-فنزويلا-بقلق-كبير-يجب-أن-تبقى-دولة-مستقلة-وذات-سيادة-1108897576.html
https://sarabic.ae/20260104/صربيا-العملية-الأمريكية-في-فنزويلا-أكدت-أن-القوة-فقط-هي-ما-يعول-عليه-1108896497.html
فنزويلا
سلطنة عمان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/03/1108876175_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_98171f91918713cc0f4c0c8099364e42.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فنزويلا, سلطنة عمان, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
فنزويلا, سلطنة عمان, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
سلطنة عمان تحث الأطراف المعنية بالوضع في فنزويلا على ضبط النفس
12:44 GMT 04.01.2026 (تم التحديث: 12:49 GMT 04.01.2026)
أعربت سلطنة عمان، اليوم الأحد، عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في جمهورية فنزويلا البوليفارية، مؤكدة دعمها الكامل لمبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول واستقلالها.
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية العُمانية على منصة "إكس": "في ضوء التطورات الأخيرة المتصلة بجمهورية فنزويلا
البوليفارية، تؤكد وزارة الخارجية ثوابت سياسة سلطنة عُمان في دعمها الكامل للقانون الدولي واحترام سيادة الدول واستقلالها".
وحث البيان جميع الأطراف على ضبط النفس، وتمكين سبل الحوار لمنع التصعيد وتحقيق المصالحة، بما يخدم الأمن والاستقرار وسلامة المدنيين والشعب الفنزويلي الصديق وخياراته المشروعة.
كما جددت السلطنة دعمها التام لجهود الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة شنت هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد احتجزا ونُقلا خارج البلاد
.
وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وزعمت أن العملية نُفذت من قبل عناصر من وحدة "دلتا فورس" النخبوية.
ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب
لاحقًا صورة زعم أنها تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.
ووصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها غير قانونية، بينما صرحت الإدارة بأن مادورو سيُحاكم.
أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية
عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي.
ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.