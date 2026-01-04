في بيان مشترك... 6 دول تؤكد رفض العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:51 GMT
8 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
11:03 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
13:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تنديد دولي باعتقال الرئيس الفنزويلي.. مصر تجري اتصالات مع الأطراف اليمنية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
شاعر الروح الروسية: نيكولاي روبتسوف في ذكرى ميلاده التسعين
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260104/في-بيان-مشترك-6-دول-تؤكد-رفض-العملية-العسكرية-الأميركية-في-فنزويلا--1108908010.html
في بيان مشترك... 6 دول تؤكد رفض العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا
في بيان مشترك... 6 دول تؤكد رفض العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا
سبوتنيك عربي
أصدرت كل من البرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك وأوروغواي وإسبانيا، اليوم الأحد، بيانا مشتركا تعبر فيه عن قلق بالغ، ورفض قاطع للعملية العسكرية الأمريكية... 04.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-04T17:51+0000
2026-01-04T17:51+0000
فنزويلا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/03/1108859415_0:87:1647:1013_1920x0_80_0_0_941c1114181503cb54f9ad1899423dac.jpg
موسكو- سبوتنيك. وأكدت هذه الدول، في سياق ردود فعلها على الغارات الجوية والعملية الخاصة التي نفذتها القوات الأمريكية فجر السبت، أن مثل هذه التدخلات تشكل سابقة خطيرة تهدد السلام الإقليمي والقانون الدولي. وجاء في إحدى التصريحات المشتركة البارزة: "نعرب عن القلق البالغ والرفض القاطع للعمليات العسكرية الأحادية التي تم تنفيذها في فنزويلا، ونؤكد أن العملية العسكرية الأمريكية تشكل سابقة خطيرة للغاية على السلام الإقليمي".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة شنت هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد احتجزا ونُقلا خارج البلاد. وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وزعمت أن العملية نُفذت من قبل عناصر من وحدة "دلتا فورس" النخبوية.ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب لاحقًا صورة زعم أنها تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي. ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.
https://sarabic.ae/20260104/مجموعة-أصدقاء-الدفاع-عن-ميثاق-الأمم-المتحدة-تدين-العدوان-الأمريكي-على-فنزويلا-1108905585.html
https://sarabic.ae/20260104/روبيو-عملية-فنزويلا-لم-تتطلب-موافقة-من-الكونغرس-لأنها-لم-تكن-غزوا-1108904063.html
https://sarabic.ae/20260104/خبير-ما-حدث-في-فنزويلا-يظهر-لامبالاة-إدارة-ترامب-تجاه-إدانة-الأمم-المتحدة-1108902538.html
فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/03/1108859415_92:0:1556:1098_1920x0_80_0_0_e2efc2a89bcfd667e28477c35ab2e86e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فنزويلا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, أخبار العالم الآن
فنزويلا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, أخبار العالم الآن

في بيان مشترك... 6 دول تؤكد رفض العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا

17:51 GMT 04.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroixتصاعد الدخان من حصن تيونا، الحامية العسكرية الرئيسية في كاراكاس، فنزويلا، بعد سماع دوي انفجارات متعددة وتحليق طائرات فوق المنطقة، 3 يناير/ كانون الثاني 2026
تصاعد الدخان من حصن تيونا، الحامية العسكرية الرئيسية في كاراكاس، فنزويلا، بعد سماع دوي انفجارات متعددة وتحليق طائرات فوق المنطقة، 3 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
تابعنا عبر
أصدرت كل من البرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك وأوروغواي وإسبانيا، اليوم الأحد، بيانا مشتركا تعبر فيه عن قلق بالغ، ورفض قاطع للعملية العسكرية الأمريكية الأحادية في فنزويلا، التي أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما خارج البلاد.
موسكو- سبوتنيك. وأكدت هذه الدول، في سياق ردود فعلها على الغارات الجوية والعملية الخاصة التي نفذتها القوات الأمريكية فجر السبت، أن مثل هذه التدخلات تشكل سابقة خطيرة تهدد السلام الإقليمي والقانون الدولي.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
مجموعة أصدقاء "الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة" تدين العدوان الأمريكي على فنزويلا
16:53 GMT
وجاء في إحدى التصريحات المشتركة البارزة: "نعرب عن القلق البالغ والرفض القاطع للعمليات العسكرية الأحادية التي تم تنفيذها في فنزويلا، ونؤكد أن العملية العسكرية الأمريكية تشكل سابقة خطيرة للغاية على السلام الإقليمي".

كما شددت الدول على "ضرورة حل الوضع في فنزويلا بالوسائل السلمية دون أي تدخل خارجي"، معربة عن قلقها الشديد إزاء أي محاولات خارجية للسيطرة على الموارد الطبيعية الاستراتيجية في البلاد، في إشارة واضحة إلى احتياطيات النفط الفنزويلية الضخمة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة شنت هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد احتجزا ونُقلا خارج البلاد.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
روبيو: عملية فنزويلا لم تتطلب موافقة من الكونغرس لأنها "لم تكن غزوا"
15:42 GMT
وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وزعمت أن العملية نُفذت من قبل عناصر من وحدة "دلتا فورس" النخبوية.
ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب لاحقًا صورة زعم أنها تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.
ووصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها غير قانونية، بينما صرحت الإدارة بأن مادورو سيُحاكم.
أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.
تصاعد الدخان من حصن تيونا، الحامية العسكرية الرئيسية في كاراكاس، فنزويلا، بعد سماع دوي انفجارات متعددة وتحليق طائرات فوق المنطقة، 3 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
خبير: ما حدث في فنزويلا يظهر لامبالاة إدارة ترامب تجاه إدانة الأمم المتحدة
14:28 GMT
وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي.
ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала