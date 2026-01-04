https://sarabic.ae/20260104/في-بيان-مشترك-6-دول-تؤكد-رفض-العملية-العسكرية-الأميركية-في-فنزويلا--1108908010.html

في بيان مشترك... 6 دول تؤكد رفض العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا

في بيان مشترك... 6 دول تؤكد رفض العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا

سبوتنيك عربي

أصدرت كل من البرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك وأوروغواي وإسبانيا، اليوم الأحد، بيانا مشتركا تعبر فيه عن قلق بالغ، ورفض قاطع للعملية العسكرية الأمريكية... 04.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-04T17:51+0000

2026-01-04T17:51+0000

2026-01-04T17:51+0000

فنزويلا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

المكسيك

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/03/1108859415_0:87:1647:1013_1920x0_80_0_0_941c1114181503cb54f9ad1899423dac.jpg

موسكو- سبوتنيك. وأكدت هذه الدول، في سياق ردود فعلها على الغارات الجوية والعملية الخاصة التي نفذتها القوات الأمريكية فجر السبت، أن مثل هذه التدخلات تشكل سابقة خطيرة تهدد السلام الإقليمي والقانون الدولي. وجاء في إحدى التصريحات المشتركة البارزة: "نعرب عن القلق البالغ والرفض القاطع للعمليات العسكرية الأحادية التي تم تنفيذها في فنزويلا، ونؤكد أن العملية العسكرية الأمريكية تشكل سابقة خطيرة للغاية على السلام الإقليمي".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة شنت هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد احتجزا ونُقلا خارج البلاد. وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وزعمت أن العملية نُفذت من قبل عناصر من وحدة "دلتا فورس" النخبوية.ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب لاحقًا صورة زعم أنها تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي. ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.

https://sarabic.ae/20260104/مجموعة-أصدقاء-الدفاع-عن-ميثاق-الأمم-المتحدة-تدين-العدوان-الأمريكي-على-فنزويلا-1108905585.html

https://sarabic.ae/20260104/روبيو-عملية-فنزويلا-لم-تتطلب-موافقة-من-الكونغرس-لأنها-لم-تكن-غزوا-1108904063.html

https://sarabic.ae/20260104/خبير-ما-حدث-في-فنزويلا-يظهر-لامبالاة-إدارة-ترامب-تجاه-إدانة-الأمم-المتحدة-1108902538.html

فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

المكسيك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فنزويلا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, أخبار العالم الآن