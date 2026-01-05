https://sarabic.ae/20260105/بالإضافة-إلى-مادورو-إدارة-مكافحة-المخدرات-الأمريكية-لاحقت-الرئيس-السابق-لهندوراس-1108918618.html
بالإضافة إلى مادورو... إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية لاحقت الرئيس السابق لهندوراس
بالإضافة إلى مادورو... إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية لاحقت الرئيس السابق لهندوراس
سبوتنيك عربي
كشفت وكالة "سبوتنيك" بعد مراجعة وثائق الوكالة من سنوات مختلفة، أن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، التي احتجزت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، شاركت أيضاً في... 05.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-05T05:08+0000
2026-01-05T05:08+0000
2026-01-05T05:09+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فنزويلا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096460836_0:99:1993:1220_1920x0_80_0_0_47cfcb236a67b67b16477b33e7fce665.jpg
وفي فبراير/شباط 2022، احتجزت إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الشرطة الهندوراسية، الرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز في منزله، ثم سُلّم لاحقاً إلى الولايات المتحدة، وفقاً لما علمته "سبوتنيك" من ملف قضيته.وبعد عامين، تم الحكم على هيرنانديز في الولايات المتحدة بالسجن 45 عاماً بتهم تتعلق بتهريب المخدرات والاتجار بالأسلحة النارية.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، أُفرج عن هيرنانديز من سجن هازلتون ذي الحراسة المشددة في الولايات المتحدة، وأعلنت زوجته، ماريا غارسيا، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر عفواً عنه.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مادورو وفلوريس سيخضعان للمحاكمة بتهم مزعومة تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وبتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة.ويُظهر مقطع فيديو نشره البيت الأبيض على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، الزعيم الفنزويلي وهو مُكبّل اليدين ويُقتاد في ممر المركز من قبل عملاء إدارة مكافحة المخدرات.كوبا تعلن مقتل 32 مواطنا دافعوا عن مادورو خلال الهجوم الأمريكي
https://sarabic.ae/20260105/رئيسة-فنزويلا-المؤقتة-تدعو-واشنطن-للعمل-معا-على-أجندة-تعاون-1108917861.html
الولايات المتحدة الأمريكية
فنزويلا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096460836_117:0:1874:1318_1920x0_80_0_0_7c91cc95c5aeb37880710f394d1728cf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية, فنزويلا
بالإضافة إلى مادورو... إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية لاحقت الرئيس السابق لهندوراس
05:08 GMT 05.01.2026 (تم التحديث: 05:09 GMT 05.01.2026)
كشفت وكالة "سبوتنيك" بعد مراجعة وثائق الوكالة من سنوات مختلفة، أن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، التي احتجزت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، شاركت أيضاً في احتجاز ومحاكمة الرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز.
وفي فبراير/شباط 2022، احتجزت إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الشرطة الهندوراسية، الرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز في منزله، ثم سُلّم لاحقاً إلى الولايات المتحدة، وفقاً لما علمته "سبوتنيك" من ملف قضيته.
وبعد عامين، تم الحكم على هيرنانديز في الولايات المتحدة بالسجن 45 عاماً بتهم تتعلق بتهريب المخدرات والاتجار بالأسلحة النارية.
وبحسب المحققين، تورط هيرنانديز، الذي حكم الهندوراس من عام 2014 إلى 2022، في تصدير ما لا يقل عن 400 طن من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، أُفرج عن هيرنانديز من سجن هازلتون ذي الحراسة المشددة في الولايات المتحدة، وأعلنت زوجته، ماريا غارسيا، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر عفواً عنه.
وفي 3 يناير، شنّت الولايات المتحدة هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مادورو وفلوريس سيخضعان للمحاكمة بتهم مزعومة تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وبتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة.
وتم نقل مادورو إلى مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين، بنيويورك، في 3 يناير/كانون الثاني.
ويُظهر مقطع فيديو نشره البيت الأبيض على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، الزعيم الفنزويلي وهو مُكبّل اليدين ويُقتاد في ممر المركز من قبل عملاء إدارة مكافحة المخدرات.