بالإضافة إلى مادورو... إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية لاحقت الرئيس السابق لهندوراس

بالإضافة إلى مادورو... إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية لاحقت الرئيس السابق لهندوراس

كشفت وكالة "سبوتنيك" بعد مراجعة وثائق الوكالة من سنوات مختلفة، أن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، التي احتجزت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، شاركت أيضاً في...

وفي فبراير/شباط 2022، احتجزت إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الشرطة الهندوراسية، الرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز في منزله، ثم سُلّم لاحقاً إلى الولايات المتحدة، وفقاً لما علمته "سبوتنيك" من ملف قضيته.وبعد عامين، تم الحكم على هيرنانديز في الولايات المتحدة بالسجن 45 عاماً بتهم تتعلق بتهريب المخدرات والاتجار بالأسلحة النارية.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، أُفرج عن هيرنانديز من سجن هازلتون ذي الحراسة المشددة في الولايات المتحدة، وأعلنت زوجته، ماريا غارسيا، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر عفواً عنه.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مادورو وفلوريس سيخضعان للمحاكمة بتهم مزعومة تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وبتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة.ويُظهر مقطع فيديو نشره البيت الأبيض على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، الزعيم الفنزويلي وهو مُكبّل اليدين ويُقتاد في ممر المركز من قبل عملاء إدارة مكافحة المخدرات.كوبا تعلن مقتل 32 مواطنا دافعوا عن مادورو خلال الهجوم الأمريكي

