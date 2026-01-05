عربي
وزير الطيران المصري يعلن قرارا لتسهيل إجراءات ملايين المسافرين
اتخذ وزير الطيران المدني المصري، سامح الحفني، اليوم الاثنين، قرارا جديدا لتسهيل إجراءات ملايين المسافرين.
وأكد الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" المصرية، مساء أمس الأحد، قرب الانتهاء من تطبيق كارت الجوازات للمسافرين المغادرين مع نهاية شهر كانون الثاني/يناير الجاري.وأكد سامح الحنفي أن هذه الخطوة الجديدة ستسهم في تسهيل إجراءات السفر وتوفير تجربة أكثر راحة وسلاسة للركاب داخل المطارات.وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، شهد استعراض آخر تطورات التطبيق التجريبي لمنظومة "التأشيرة الإلكترونية المتكاملة"، وذلك ضمن خطة الدولة لتحديث الخدمات المقدمة للمسافرين والسائحين.ولفت وزير الطيران المصري إلى أن الاجتماع ناقش أيضا الإجراءات الخاصة بالتأشيرة الاضطرارية، بما يضمن سرعة استخراجها وسهولة الحصول عليها، وهي خطوة ستدعم حركة السياحة الوافدة وزيادة أعداد الزائرين خلال الفترة المقبلة.وأكد سامح الحنفي أهمية تحسين خدمات الحقائب داخل المطارات، موضحا أن أول حقيبة تصل للراكب خلال 20 دقيقة من هبوط الطائرة، بينما لا يتجاوز وصول آخر حقيبة 40 دقيقة.
اتخذ وزير الطيران المدني المصري، سامح الحفني، اليوم الاثنين، قرارا جديدا لتسهيل إجراءات ملايين المسافرين.
وأكد الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" المصرية، مساء أمس الأحد، قرب الانتهاء من تطبيق كارت الجوازات للمسافرين المغادرين مع نهاية شهر كانون الثاني/يناير الجاري.
وأكد سامح الحنفي أن هذه الخطوة الجديدة ستسهم في تسهيل إجراءات السفر وتوفير تجربة أكثر راحة وسلاسة للركاب داخل المطارات.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، شهد استعراض آخر تطورات التطبيق التجريبي لمنظومة "التأشيرة الإلكترونية المتكاملة"، وذلك ضمن خطة الدولة لتحديث الخدمات المقدمة للمسافرين والسائحين.
ولفت وزير الطيران المصري إلى أن الاجتماع ناقش أيضا الإجراءات الخاصة بالتأشيرة الاضطرارية، بما يضمن سرعة استخراجها وسهولة الحصول عليها، وهي خطوة ستدعم حركة السياحة الوافدة وزيادة أعداد الزائرين خلال الفترة المقبلة.
وأكد سامح الحنفي أهمية تحسين خدمات الحقائب داخل المطارات، موضحا أن أول حقيبة تصل للراكب خلال 20 دقيقة من هبوط الطائرة، بينما لا يتجاوز وصول آخر حقيبة 40 دقيقة.
