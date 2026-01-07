https://sarabic.ae/20260107/اكتشاف-نوع-جديد-من-الأفاعي-في-الهند-1108998781.html

اكتشاف نوع جديد من الأفاعي في الهند

أعلن فريق بحثي في الهند، العثور على نوع جديد من "أفاعي القصب" بولاية ميزورام الهندية، وهو ما يضيف نوعًا غير موثق سابقًا إلى سجل الزواحف في الهند. 07.01.2026, سبوتنيك عربي

وذكر ذلك موقع "برس ترست إنديا"، الذي أشار إلى أن الفريق البحثي يضم علماء من روسيا وألمانيا وفيتنام.وقال البروفيسور إتش تي لالريمسنغا، أستاذ علم الحيوان في جامعة ميزورام وقائد الفريق البحثي، إن "النوع الجديد أطلق عليه اسم "كالاماريا ميزورامينسس"، نسبة إلى الولاية التي تم اكتشافه فيها.وأوضح أن نتائج الدراسة نُشرت، أول أمس الاثنين، في المجلة العلمية الدولية "زوتاكسا"، واستندت إلى فحوصات شكلية دقيقة وتحليل الحمض النووي، ما أكد أن هذا النوع يختلف وراثيًا وتشريحيًا عن الأنواع المعروفة سابقًا.وأكد أن الدراسة الجديدة أثبتت أن مجموعة "ميزورام" تمثل سلالة تطورية مستقلة وفريدة، وأنها لا توجد في أي منطقة أخرى بحسب المعلومات المتاحة حاليًا، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز أهمية التنوع البيولوجي في شمال شرق الهند ويدعم الجهود العلمية الرامية إلى توثيق الأنواع المحلية وحمايتها.

