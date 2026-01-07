https://sarabic.ae/20260107/اكتشاف-نوع-جديد-من-الأفاعي-في-الهند-1108998781.html
اكتشاف نوع جديد من الأفاعي في الهند
اكتشاف نوع جديد من الأفاعي في الهند
سبوتنيك عربي
أعلن فريق بحثي في الهند، العثور على نوع جديد من "أفاعي القصب" بولاية ميزورام الهندية، وهو ما يضيف نوعًا غير موثق سابقًا إلى سجل الزواحف في الهند. 07.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-07T18:40+0000
2026-01-07T18:40+0000
2026-01-07T18:40+0000
مجتمع
منوعات
أخبار العالم الآن
أخبار الهند اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/07/1108998588_0:56:554:368_1920x0_80_0_0_7a46cc54c9a557a84d8e694ab85bbc47.jpg
وذكر ذلك موقع "برس ترست إنديا"، الذي أشار إلى أن الفريق البحثي يضم علماء من روسيا وألمانيا وفيتنام.وقال البروفيسور إتش تي لالريمسنغا، أستاذ علم الحيوان في جامعة ميزورام وقائد الفريق البحثي، إن "النوع الجديد أطلق عليه اسم "كالاماريا ميزورامينسس"، نسبة إلى الولاية التي تم اكتشافه فيها.وأوضح أن نتائج الدراسة نُشرت، أول أمس الاثنين، في المجلة العلمية الدولية "زوتاكسا"، واستندت إلى فحوصات شكلية دقيقة وتحليل الحمض النووي، ما أكد أن هذا النوع يختلف وراثيًا وتشريحيًا عن الأنواع المعروفة سابقًا.وأكد أن الدراسة الجديدة أثبتت أن مجموعة "ميزورام" تمثل سلالة تطورية مستقلة وفريدة، وأنها لا توجد في أي منطقة أخرى بحسب المعلومات المتاحة حاليًا، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز أهمية التنوع البيولوجي في شمال شرق الهند ويدعم الجهود العلمية الرامية إلى توثيق الأنواع المحلية وحمايتها.
https://sarabic.ae/20250726/بعد-20-عاما-من-اختفائها-رصد-أصغر-أفعى-في-العالم-فيديو-1103058225.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/07/1108998588_63:0:554:368_1920x0_80_0_0_3814b55d61507d02dd1437f1982a4a20.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم
منوعات, أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم
اكتشاف نوع جديد من الأفاعي في الهند
أعلن فريق بحثي في الهند، العثور على نوع جديد من "أفاعي القصب" بولاية ميزورام الهندية، وهو ما يضيف نوعًا غير موثق سابقًا إلى سجل الزواحف في الهند.
وذكر ذلك موقع
"برس ترست إنديا"، الذي أشار إلى أن الفريق البحثي يضم علماء من روسيا وألمانيا وفيتنام.
وقال البروفيسور إتش تي لالريمسنغا، أستاذ علم الحيوان في جامعة ميزورام وقائد الفريق البحثي، إن "النوع الجديد أطلق عليه اسم "كالاماريا ميزورامينسس"، نسبة إلى الولاية التي تم اكتشافه فيها.
وأوضح أن نتائج الدراسة نُشرت، أول أمس الاثنين، في المجلة العلمية الدولية "زوتاكسا"، واستندت إلى فحوصات شكلية دقيقة وتحليل الحمض النووي، ما أكد أن هذا النوع يختلف وراثيًا وتشريحيًا عن الأنواع المعروفة سابقًا.
وبحسب لالريمسنغا، فقد تم جمع عينات هذه الأفعى لأول مرة في ميزورام عام 2008، إلا أنها صُنّفت حينها على أنها جزء من نوع منتشر على نطاق واسع في جنوب شرق آسيا.
وأكد أن الدراسة الجديدة أثبتت أن مجموعة "ميزورام" تمثل سلالة تطورية مستقلة وفريدة، وأنها لا توجد في أي منطقة أخرى بحسب المعلومات المتاحة حاليًا، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز أهمية التنوع البيولوجي
في شمال شرق الهند ويدعم الجهود العلمية الرامية إلى توثيق الأنواع المحلية وحمايتها.