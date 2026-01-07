https://sarabic.ae/20260107/5-استراتيجيات-مثبتة-لأيام-عمل-أفضل-1108994069.html

5 استراتيجيات مثبتة لأيام عمل أفضل

سبوتنيك عربي

تُظهر الدراسات أنه غالبًا ما تنبع أيام العمل الجيدة من تلبية ثلاثة احتياجات نفسية أساسية وهي الاستقلالية (التحكم في المهام)، والكفاءة (الشعور بالقدرة)،...

ويعرف معظم الناس شعور يوم عمل شاق، إذ قد يكون مرهقا، مُستنزفًا ومتوترا، ما يجعل من الصعب الاسترخاء، لكن هناك أيضا أيام يكون فيها العمل أخف وأكثر حيوية. لا تُعرَّف هذه الأيام الجيدة بالضرورة بالانتصارات الكبيرة أو الإنجازات البارزة. في الواقع، غالبا ما تنبع من تجارب متناغمة في مكان العمل تُلبّي احتياجاتنا النفسية، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت" العلمية، ونورد أهم ماجاء حول هذا الموضوع.ويقدّم علم النفس في مكان العمل، خطوات عملية يُمكن لأي شخص اتخاذها لتعزيز هذه الظروف لنفسه ولزملائه، وهي كالتالي: لا تتطلب الأيام الجيدة في العمل تغييرات جذرية أو ظروفا مثالية. بل تُصنع من خلال لحظات دعم يومية صغيرة تُساعدنا على الشعور بالحرية والكفاءة والتواصل. فبالاهتمام باللحظات الصغيرة التي تُشكل يومنا، وبدعم بعضنا البعض بطرق بسيطة لكنها ذات مغزى، يُمكننا خلق المزيد من الأيام التي نشعر فيها بالرضا في العمل والانتعاش في المنزل.دراسة: أدمغتنا تتناغم فعليا عندما نتعاونإيلون ماسك: خلال 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشردراسة: العلاقات الاجتماعية المتينة تبطئ الشيخوخة

