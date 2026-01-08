الصين: احتجاز واشنطن لسفن دول أخرى يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260108/الصين-تعليقا-على-الاستيلاء-على-الناقلة-مارينيرا-احتجاز-سفن-دول-أخرى-انتهاك-للقانون-الدولي-1109012348.html
الصين: احتجاز واشنطن لسفن دول أخرى يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي
الصين: احتجاز واشنطن لسفن دول أخرى يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الخميس، أن احتجاز الولايات المتحدة لسفن دول أخرى في المياه الدولية يُعد انتهاكاً خطيراً للقانون... 08.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-08T08:03+0000
2026-01-08T09:29+0000
العالم
روسيا
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/08/1109012192_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_629c01a3885657dd06040679617f1989.jpg
قال ماو نينغ رداً على سؤال من وكالة "ريا نوفوستي" حول احتجاز الولايات المتحدة لناقلة النفط "مارينيرا": "احتجاز الولايات المتحدة التعسفي لسفن دول أخرى في المياه الدولية يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي".وكانت القيادة الأوروبية الأمريكية قد أعلنت، يوم الأربعاء، أن السلطات الأمريكية احتجزت ناقلة النفط الروسية "مارينيرا" في شمال المحيط الأطلسي لـ"انتهاكها العقوبات الأمريكية". وأكدت وزارة النقل الروسية أن صعود الجيش الأمريكي على متن "مارينيرا" في عرض البحر يُعدّ انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.والسفينة مستأجرة من قبل تاجر خاص وترفع علم غيانا (دولة في أمريكا الجنوبية)، ويتكون طاقمها من 28 شخصاً، من بينهم 17 مواطنا أوكرانياً، و6 مواطنين من جورجيا بمن فيهم القبطان، و3 من الهند، إضافة إلى مواطنين اثنين من روسيا الاتحادية.خلال مسار الرحلة، قام قبطان الناقلة، التي كانت ترافقها سفينة خفر السواحل الأمريكي، بتغيير اسم السفينة، وحصل على تسجيل مؤقت تحت العلم الروسي من قبطان ميناء سوتشي، الذي له الحق في إصدار مثل هذا التسجيل المؤقت.جدير بالذكر أن الرحلة كانت ذات طابع تجاري بحت. ومع ذلك، سيتولى الجانب الروسي جميع المسائل المتعلقة بحماية مواطنيها الموجودين على متن السفينة.وجاء في بيان وزارة النقل الروسية: "في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2025، حصلت السفينة "مارينيرا" على تصريح مؤقت للإبحار، تحت علم دولة روسيا الاتحادية، صادر على أساس التشريعات الروسية والقانون الدولي".أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تراقب التقارير التي تفيد بصعود أفراد عسكريين أمريكيين على متن سفينة "مارينيرا" التي ترفع العلم الروسي في شمال المحيط الأطلسي، ونظرًا لمعلومات تفيد بوجود روس بين طاقمها، فإنها تطالب الولايات المتحدة بمعاملتهم بكرامة، واحترام حقوقهم ومصالحهم بشكل صارم، وعدم عرقلة عودتهم السريعة إلى وطنهم.وأكدت الوزارة أن الناقلة الروسية، ولأسباب غير معروفة، تحظى باهتمام متزايد من القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو ما يفوق بكثير وضعها السلمي. وأضافت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تتوقع من الدول الغربية، التي تعلن التزامها بحرية الملاحة في أعالي البحار، أن تبدأ بمعالجة هذا المبدأ.وزارة النقل الروسية تعلق على احتجاز أمريكا لناقلة النفط "مارينيرا"ترامب: سلطات فنزويلا ستسلم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط عالي الجودة لأمريكا
https://sarabic.ae/20260107/الخارجية-الروسية-نراقب-عن-كثب-التقارير-حول-عملية-الإنزال-على-متن-الناقلة-مارينيرا-1108994990.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/08/1109012192_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_7e5ca7daf5fd2d47d1e98d2f9188538f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

الصين: احتجاز واشنطن لسفن دول أخرى يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي

08:03 GMT 08.01.2026 (تم التحديث: 09:29 GMT 08.01.2026)
© Photo / US_EUCOMناقلة النفط "مارينيرا"
ناقلة النفط مارينيرا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
© Photo / US_EUCOM
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الخميس، أن احتجاز الولايات المتحدة لسفن دول أخرى في المياه الدولية يُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.
قال ماو نينغ رداً على سؤال من وكالة "ريا نوفوستي" حول احتجاز الولايات المتحدة لناقلة النفط "مارينيرا": "احتجاز الولايات المتحدة التعسفي لسفن دول أخرى في المياه الدولية يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي".
وكانت القيادة الأوروبية الأمريكية قد أعلنت، يوم الأربعاء، أن السلطات الأمريكية احتجزت ناقلة النفط الروسية "مارينيرا" في شمال المحيط الأطلسي لـ"انتهاكها العقوبات الأمريكية". وأكدت وزارة النقل الروسية أن صعود الجيش الأمريكي على متن "مارينيرا" في عرض البحر يُعدّ انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
والسفينة مستأجرة من قبل تاجر خاص وترفع علم غيانا (دولة في أمريكا الجنوبية)، ويتكون طاقمها من 28 شخصاً، من بينهم 17 مواطنا أوكرانياً، و6 مواطنين من جورجيا بمن فيهم القبطان، و3 من الهند، إضافة إلى مواطنين اثنين من روسيا الاتحادية.

طالبت سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي بأن تتوجه السفينة، الواقعة آنذاك قرب سواحل فنزويلا، إلى أحد الموانئ الأمريكية الخاضعة لسيطرتها، وذلك لعدم تلقي السلطات الأمريكية تأكيداً من سلطات غيانا يفيد بمنح السفينة علمها. إلا أن السفينة لم تمتثل لهذه المطالب، وغيّرت مسارها واتجهت إلى المحيط الأطلسي.

خلال مسار الرحلة، قام قبطان الناقلة، التي كانت ترافقها سفينة خفر السواحل الأمريكي، بتغيير اسم السفينة، وحصل على تسجيل مؤقت تحت العلم الروسي من قبطان ميناء سوتشي، الذي له الحق في إصدار مثل هذا التسجيل المؤقت.
جدير بالذكر أن الرحلة كانت ذات طابع تجاري بحت. ومع ذلك، سيتولى الجانب الروسي جميع المسائل المتعلقة بحماية مواطنيها الموجودين على متن السفينة.
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
الخارجية الروسية: نراقب عن كثب التقارير حول عملية الإنزال على متن الناقلة "مارينيرا"
أمس, 16:37 GMT
وجاء في بيان وزارة النقل الروسية: "في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2025، حصلت السفينة "مارينيرا" على تصريح مؤقت للإبحار، تحت علم دولة روسيا الاتحادية، صادر على أساس التشريعات الروسية والقانون الدولي".
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تراقب التقارير التي تفيد بصعود أفراد عسكريين أمريكيين على متن سفينة "مارينيرا" التي ترفع العلم الروسي في شمال المحيط الأطلسي، ونظرًا لمعلومات تفيد بوجود روس بين طاقمها، فإنها تطالب الولايات المتحدة بمعاملتهم بكرامة، واحترام حقوقهم ومصالحهم بشكل صارم، وعدم عرقلة عودتهم السريعة إلى وطنهم.

وصرحت الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، لوكالة "سبوتنيك"، بأن موسكو تراقب بقلق الوضع المحيط بناقلة النفط الروسية "مارينيرا" التي كانت تبحر في المياه الدولية في شمال المحيط الأطلسي تحت العلم الروسي، ملتزمةً التزاماً كاملاً بالقانون البحري الدولي.

وأكدت الوزارة أن الناقلة الروسية، ولأسباب غير معروفة، تحظى باهتمام متزايد من القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو ما يفوق بكثير وضعها السلمي. وأضافت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تتوقع من الدول الغربية، التي تعلن التزامها بحرية الملاحة في أعالي البحار، أن تبدأ بمعالجة هذا المبدأ.
وزارة النقل الروسية تعلق على احتجاز أمريكا لناقلة النفط "مارينيرا"
ترامب: سلطات فنزويلا ستسلم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط عالي الجودة لأمريكا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала