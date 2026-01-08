https://sarabic.ae/20260108/الصين-تعليقا-على-الاستيلاء-على-الناقلة-مارينيرا-احتجاز-سفن-دول-أخرى-انتهاك-للقانون-الدولي-1109012348.html

الصين: احتجاز واشنطن لسفن دول أخرى يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الخميس، أن احتجاز الولايات المتحدة لسفن دول أخرى في المياه الدولية يُعد انتهاكاً خطيراً للقانون... 08.01.2026, سبوتنيك عربي

قال ماو نينغ رداً على سؤال من وكالة "ريا نوفوستي" حول احتجاز الولايات المتحدة لناقلة النفط "مارينيرا": "احتجاز الولايات المتحدة التعسفي لسفن دول أخرى في المياه الدولية يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي".وكانت القيادة الأوروبية الأمريكية قد أعلنت، يوم الأربعاء، أن السلطات الأمريكية احتجزت ناقلة النفط الروسية "مارينيرا" في شمال المحيط الأطلسي لـ"انتهاكها العقوبات الأمريكية". وأكدت وزارة النقل الروسية أن صعود الجيش الأمريكي على متن "مارينيرا" في عرض البحر يُعدّ انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.والسفينة مستأجرة من قبل تاجر خاص وترفع علم غيانا (دولة في أمريكا الجنوبية)، ويتكون طاقمها من 28 شخصاً، من بينهم 17 مواطنا أوكرانياً، و6 مواطنين من جورجيا بمن فيهم القبطان، و3 من الهند، إضافة إلى مواطنين اثنين من روسيا الاتحادية.خلال مسار الرحلة، قام قبطان الناقلة، التي كانت ترافقها سفينة خفر السواحل الأمريكي، بتغيير اسم السفينة، وحصل على تسجيل مؤقت تحت العلم الروسي من قبطان ميناء سوتشي، الذي له الحق في إصدار مثل هذا التسجيل المؤقت.جدير بالذكر أن الرحلة كانت ذات طابع تجاري بحت. ومع ذلك، سيتولى الجانب الروسي جميع المسائل المتعلقة بحماية مواطنيها الموجودين على متن السفينة.وجاء في بيان وزارة النقل الروسية: "في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2025، حصلت السفينة "مارينيرا" على تصريح مؤقت للإبحار، تحت علم دولة روسيا الاتحادية، صادر على أساس التشريعات الروسية والقانون الدولي".أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تراقب التقارير التي تفيد بصعود أفراد عسكريين أمريكيين على متن سفينة "مارينيرا" التي ترفع العلم الروسي في شمال المحيط الأطلسي، ونظرًا لمعلومات تفيد بوجود روس بين طاقمها، فإنها تطالب الولايات المتحدة بمعاملتهم بكرامة، واحترام حقوقهم ومصالحهم بشكل صارم، وعدم عرقلة عودتهم السريعة إلى وطنهم.وأكدت الوزارة أن الناقلة الروسية، ولأسباب غير معروفة، تحظى باهتمام متزايد من القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو ما يفوق بكثير وضعها السلمي. وأضافت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تتوقع من الدول الغربية، التي تعلن التزامها بحرية الملاحة في أعالي البحار، أن تبدأ بمعالجة هذا المبدأ.وزارة النقل الروسية تعلق على احتجاز أمريكا لناقلة النفط "مارينيرا"ترامب: سلطات فنزويلا ستسلم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط عالي الجودة لأمريكا

