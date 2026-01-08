نتنياهو يستعرض خططا استيطانية جديدة في صحراء النقب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
نتنياهو يستعرض خططا استيطانية جديدة في صحراء النقب
وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن نتنياهو استعرض خططًا لتعزيز الاستيطان في منطقة النقب، وذلك خلال جولة قام بها في المنطقة، برفقة وزيري الدفاع يسرائيل كاتس، والأمن القومي إيتمار بن غفير.واستهل نتنياهو جولته في النقب الغربي، بزيارة مستوطنة "رفيفيم"، حيث استمع إلى فكرة عامة حول أنشطة الشرطة الإسرائيلية لمكافحة تهريب الأسلحة وحيازتها غير القانونية في المنطقة.ومن جانبه، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بشأن توسيع رقعة الاستيطان في النقب، إن "تعزيز المستوطنات في النقب يعد ركيزة أساسية لتعزيز الأمن القومي والحفاظ على السيادة الإسرائيلية".وأعلنت إسرائيل رسميا إنشاء 11 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، إلى جانب الاعتراف بـ8 بؤر استيطانية غير شرعية وأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، كمستوطنات رسمية جديدة. وبحسب القانون الدولي، تعد هذه المستوطنات غير شرعية.ووفقا لـ"حركة السلام الآن" الإسرائيلية، فإن "نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن بمستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية".
© AP Photo / Alex Kolomoiskyالرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
الرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Alex Kolomoisky
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، استعرض خططًا جديدة لتعزيز الاستيطان في منطقة النقب الغربي.
وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن نتنياهو استعرض خططًا لتعزيز الاستيطان في منطقة النقب، وذلك خلال جولة قام بها في المنطقة، برفقة وزيري الدفاع يسرائيل كاتس، والأمن القومي إيتمار بن غفير.
عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
العالم ينتفض ضد الاستيطان في الضفة.. كيف يمكن للقانون الدولي التدخل لوقف هذه الانتهاكات؟
25 ديسمبر 2025, 19:02 GMT
واستهل نتنياهو جولته في النقب الغربي، بزيارة مستوطنة "رفيفيم"، حيث استمع إلى فكرة عامة حول أنشطة الشرطة الإسرائيلية لمكافحة تهريب الأسلحة وحيازتها غير القانونية في المنطقة.
وقال نتنياهو: "نحن هنا لإعادة النقب إلى إسرائيل.. هذا ليس مجرد برنامج تنمية واستيطان، بل هو أيضا استعادة للقانون والنظام".
ومن جانبه، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بشأن توسيع رقعة الاستيطان في النقب، إن "تعزيز المستوطنات في النقب يعد ركيزة أساسية لتعزيز الأمن القومي والحفاظ على السيادة الإسرائيلية".
وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أعلن الشهر الماضي، أن "السلطات أعطت الضوء الأخضر لبناء المستوطنات"، قائلا إن "هذه الخطوة تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية".
وأعلنت إسرائيل رسميا إنشاء 11 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، إلى جانب الاعتراف بـ8 بؤر استيطانية غير شرعية وأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، كمستوطنات رسمية جديدة. وبحسب القانون الدولي، تعد هذه المستوطنات غير شرعية.
ووفقا لـ"حركة السلام الآن" الإسرائيلية، فإن "نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن بمستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية".
