https://sarabic.ae/20260108/نتنياهو-يستعرض-خططا-استيطانية-جديدة-في-صحراء-النقب-1109026468.html
نتنياهو يستعرض خططا استيطانية جديدة في صحراء النقب
نتنياهو يستعرض خططا استيطانية جديدة في صحراء النقب
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، استعرض خططًا جديدة لتعزيز الاستيطان في منطقة النقب الغربي. 08.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-08T13:13+0000
2026-01-08T13:13+0000
2026-01-08T13:13+0000
بنيامين نتنياهو
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106565942_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_bcb6c0e263614bc93f74534a5b02de05.jpg
وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن نتنياهو استعرض خططًا لتعزيز الاستيطان في منطقة النقب، وذلك خلال جولة قام بها في المنطقة، برفقة وزيري الدفاع يسرائيل كاتس، والأمن القومي إيتمار بن غفير.واستهل نتنياهو جولته في النقب الغربي، بزيارة مستوطنة "رفيفيم"، حيث استمع إلى فكرة عامة حول أنشطة الشرطة الإسرائيلية لمكافحة تهريب الأسلحة وحيازتها غير القانونية في المنطقة.ومن جانبه، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بشأن توسيع رقعة الاستيطان في النقب، إن "تعزيز المستوطنات في النقب يعد ركيزة أساسية لتعزيز الأمن القومي والحفاظ على السيادة الإسرائيلية".وأعلنت إسرائيل رسميا إنشاء 11 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، إلى جانب الاعتراف بـ8 بؤر استيطانية غير شرعية وأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، كمستوطنات رسمية جديدة. وبحسب القانون الدولي، تعد هذه المستوطنات غير شرعية.ووفقا لـ"حركة السلام الآن" الإسرائيلية، فإن "نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن بمستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية".
https://sarabic.ae/20251225/العالم-ينتفض-ضد-الاستيطان-في-الضفة-كيف-يمكن-للقانون-الدولي-التدخل-لوقف-هذه-الانتهاكات؟-1108578396.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106565942_88:0:976:666_1920x0_80_0_0_856b4d8c17c68e5ed027269d2b3c7c89.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بنيامين نتنياهو, العالم, العالم العربي, الأخبار
بنيامين نتنياهو, العالم, العالم العربي, الأخبار
نتنياهو يستعرض خططا استيطانية جديدة في صحراء النقب
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، استعرض خططًا جديدة لتعزيز الاستيطان في منطقة النقب الغربي.
وذكرت القناة
السابعة الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن نتنياهو استعرض خططًا لتعزيز الاستيطان في منطقة النقب، وذلك خلال جولة قام بها في المنطقة، برفقة وزيري الدفاع يسرائيل كاتس، والأمن القومي إيتمار بن غفير.
25 ديسمبر 2025, 19:02 GMT
واستهل نتنياهو جولته في النقب الغربي، بزيارة مستوطنة "رفيفيم"، حيث استمع إلى فكرة عامة حول أنشطة الشرطة الإسرائيلية لمكافحة تهريب الأسلحة وحيازتها غير القانونية في المنطقة.
وقال نتنياهو
: "نحن هنا لإعادة النقب إلى إسرائيل.. هذا ليس مجرد برنامج تنمية واستيطان، بل هو أيضا استعادة للقانون والنظام".
ومن جانبه، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بشأن توسيع رقعة الاستيطان في النقب، إن "تعزيز المستوطنات في النقب يعد ركيزة أساسية لتعزيز الأمن القومي والحفاظ على السيادة الإسرائيلية".
وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أعلن الشهر الماضي، أن "السلطات أعطت الضوء الأخضر لبناء المستوطنات"، قائلا إن "هذه الخطوة تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية".
وأعلنت إسرائيل رسميا إنشاء 11 مستوطنة جديدة
في الضفة الغربية، إلى جانب الاعتراف بـ8 بؤر استيطانية غير شرعية وأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، كمستوطنات رسمية جديدة. وبحسب القانون الدولي، تعد هذه المستوطنات غير شرعية.
ووفقا لـ"حركة السلام الآن" الإسرائيلية، فإن "نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن بمستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية".