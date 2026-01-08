https://sarabic.ae/20260108/نتنياهو-يستعرض-خططا-استيطانية-جديدة-في-صحراء-النقب-1109026468.html

نتنياهو يستعرض خططا استيطانية جديدة في صحراء النقب

نتنياهو يستعرض خططا استيطانية جديدة في صحراء النقب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، استعرض خططًا جديدة لتعزيز الاستيطان في منطقة النقب الغربي. 08.01.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن نتنياهو استعرض خططًا لتعزيز الاستيطان في منطقة النقب، وذلك خلال جولة قام بها في المنطقة، برفقة وزيري الدفاع يسرائيل كاتس، والأمن القومي إيتمار بن غفير.واستهل نتنياهو جولته في النقب الغربي، بزيارة مستوطنة "رفيفيم"، حيث استمع إلى فكرة عامة حول أنشطة الشرطة الإسرائيلية لمكافحة تهريب الأسلحة وحيازتها غير القانونية في المنطقة.ومن جانبه، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بشأن توسيع رقعة الاستيطان في النقب، إن "تعزيز المستوطنات في النقب يعد ركيزة أساسية لتعزيز الأمن القومي والحفاظ على السيادة الإسرائيلية".وأعلنت إسرائيل رسميا إنشاء 11 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، إلى جانب الاعتراف بـ8 بؤر استيطانية غير شرعية وأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، كمستوطنات رسمية جديدة. وبحسب القانون الدولي، تعد هذه المستوطنات غير شرعية.ووفقا لـ"حركة السلام الآن" الإسرائيلية، فإن "نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن بمستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية".

