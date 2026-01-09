https://sarabic.ae/20260109/الجيش-السوري-يعلن-حي-الشيخ-مقصود-بمدينة-حلب-منطقة-عسكرية-مغلقة-ويفرض-حظر-تجوال-فيه-1109065652.html

الجيش السوري يعلن حي الشيخ مقصود بمدينة حلب "منطقة عسكرية مغلقة" ويفرض حظر تجوال فيه

الجيش السوري يعلن حي الشيخ مقصود بمدينة حلب "منطقة عسكرية مغلقة" ويفرض حظر تجوال فيه

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، اليوم الجمعة، تحويل حيّ الشيخ مقصود في مدينة حلب إلى "منطقة عسكرية مغلقة بالكامل، مع فرض حظر تجوال شامل في الحي يبدأ من... 09.01.2026

وجاء في البيان الرسمي، الذي نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): "نعلن أن حي الشيخ مقصود منطقة عسكرية مغلقة".وأوصت الهيئة المدنيين داخل الحي بـ"ضرورة الابتعاد عن النوافذ والنزول إلى الطوابق السفلية والحذر من الاقتراب من مواقع تنظيم "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية)".وأصدرت وزارة الدفاع السورية، بيانًا أكدت فيه "حرصها على سلامة المدنيين في مدينة حلب ومنع أي تصعيد عسكري داخل الأحياء السكنية".وطلبت من المجموعات المسلحة في هذه الأحياء "مغادرة المنطقة بدءًا من الساعة 03:00 بعد منتصف الليل، على أن تنتهي المهلة في تمام الساعة 09:00 صباح الجمعة (اليوم)".وأكدت أن "هذه الإجراءات تهدف إلى إنهاء الحالة العسكرية في الأحياء، تمهيدًا لعودة سلطة القانون والمؤسسات الرسمية، وتمكين الأهالي الذين اضطروا لمغادرة منازلهم قسرًا من العودة إليها واستئناف حياتهم الطبيعية في أجواء من الأمن والاستقرار".وأسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن التابعة لدمشق وقوات الـ"أسايش" (قوات الأمن الداخلي الكردية التابعة لقسد) في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، حتى الآن، عن مقتل العشرات.ويأتي هذا التصعيد عقب اجتماع رفيع المستوى، عُقد يوم الأحد الماضي، بين وفد من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، برئاسة مظلوم عبدي، ومسؤولين في دمشق، لمناقشة تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025.وبحسب إعلام محلي، تعثّر تنفيذ الاتفاق بسبب مطالبة الجانب الكردي بـ"الاندماج الديمقراطي"، في حين تتمسك دمشق بموقفها المركزي، ما أدى إلى تصعيد التوترات نتيجة الاشتباكات المتكررة بين الجانبين.

