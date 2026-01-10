https://sarabic.ae/20260110/الجيش-السوري-يعلن-تدمير-آليات-ثقيلة-في-أحد-مواقع-قسد-ردا-على-إطلاق-مسيرات-1109097206.html

الجيش السوري يعلن تدمير آليات ثقيلة في أحد مواقع "قسد" ردا على إطلاق مسيرات

الجيش السوري يعلن تدمير آليات ثقيلة في أحد مواقع "قسد" ردا على إطلاق مسيرات

سبوتنيك عربي

أفادت هيئة العمليات في الجيش السوري، اليوم السبت، أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) دخلت مرحلة جديدة من التصعيد العسكري في مدينة حلب، من خلال استهداف المدينة... 10.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-10T16:37+0000

2026-01-10T16:37+0000

2026-01-10T16:37+0000

أخبار سوريا اليوم

قسد

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0f/1102694243_0:47:457:304_1920x0_80_0_0_71d0a778f9879f08b54b35a2f3abb0f1.png

وأوضحت الهيئة لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) - أن الهجوم أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين والعسكريين، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. وأضافت الهيئة أن "المراحل اللاحقة من الرد ستكون في الزمان والمكان المناسبين".وأمس الجمعة، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري ، تحويل حيّ الشيخ مقصود في مدينة حلب إلى "منطقة عسكرية مغلقة بالكامل، مع فرض حظر تجوال شامل في الحي يبدأ من الساعة 06:30 مساءً (بالتوقيت المحلي) ويستمر حتى إشعار آخر".وطلبت من المجموعات المسلحة في هذه الأحياء "مغادرة المنطقة بدءًا من الساعة 03:00 بعد منتصف الليل، على أن تنتهي المهلة في تمام الساعة 09:00 صباح الجمعة (اليوم)".وأسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن التابعة لدمشق وقوات "الأسايش" (قوات الأمن الداخلي الكردية التابعة لـ"قسد") في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، حتى الآن، عن مقتل العشرات.ويأتي هذا التصعيد عقب اجتماع رفيع المستوى، عُقد يوم الأحد الماضي، بين وفد من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، برئاسة مظلوم عبدي، ومسؤولين في دمشق، لمناقشة تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025.وبينما أكد الجانب الكردي أن الاجتماع عُقد بطريقة "مهنية ومسؤولة"، بما يضمن "نتائج مدروسة جيدا"، أفادت مصادر سورية لوسائل الإعلام الرسمية، بأنه لم يُسفر عن أي "نتائج ملموسة".وبحسب إعلام محلي، تعثّر تنفيذ الاتفاق بسبب مطالبة الجانب الكردي بـ"الاندماج الديمقراطي"، في حين تتمسك دمشق بموقفها المركزي، ما أدى إلى تصعيد التوترات نتيجة الاشتباكات المتكررة بين الجانبين.

https://sarabic.ae/20260110/قسد-تنفي-وقف-إطلاق-النار-في-حي-الشيخ-مقصود-بمدينة-حلب-1109088139.html

https://sarabic.ae/20260110/محافظ-حلب-6-قتلى-وأكثر-من-60-مصابا-جراء-هجمات-قسد-1109087081.html

https://sarabic.ae/20260109/الجيش-السوري-مقتل-3-عناصر-من-جنودنا-وإصابة-12-آخرين-جراء-قصف-نفذته-قسد-1109073748.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, قسد, العالم العربي