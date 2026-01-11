https://sarabic.ae/20260111/العراق-توقيع-15-مذكرة-تفاهم-وعدد-من-الاتفاقيات-مع-المغرب--1109136459.html
العراق: توقيع 15 مذكرة تفاهم وعدد من الاتفاقيات مع المغرب
أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم اﻷحد، عقد الاجتماع التحضيري اللجنة العراقية – المغربية المشتركة لبحث توقيع 15 مذكرة تفاهم وعدد من الاتفاقيات خلال انعقاد...
2026-01-11T19:50+0000
2026-01-11T19:50+0000
2026-01-11T19:50+0000
وقالت الوزارة في بيان: "إن اللجنة العراقية – المغربية المشتركة عقدت اجتماعها التحضيري في العاصمة بغداد، برئاسة نائب رئيس الجانب العراقي في اللجنة، وكيل وزارة التجارة الإداري ستار الجابري، وذلك تمهيدا لانعقاد أعمال اللجنة المشتركة المقرر إقامتها في بغداد يومي 18–19 شباط المقبل".وأرردفت الوزارة أن "الاجتماع تناول بحث ما يقارب خمسة عشر مذكرة تفاهم وعدد من الاتفاقيات المزمع توقيعها مع الجانب المغربي خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات".وأشار وزارة التجارة إلى "حرص الجانب العراقي على فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك وبناء شراكات استراتيجية، فضلًا عن توقيع مذكرات تفاهم تخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين، اللذين تجمعهما علاقات دبلوماسية رصينة ومشتركات اقتصادية وتنموية مهمة".
أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم اﻷحد، عقد الاجتماع التحضيري اللجنة العراقية – المغربية المشتركة لبحث توقيع 15 مذكرة تفاهم وعدد من الاتفاقيات خلال انعقاد أعمال اللجنة في بغداد يومي 18–19 فبراير/ شباط المقبل.
وقالت الوزارة في بيان: "إن اللجنة العراقية – المغربية المشتركة عقدت اجتماعها التحضيري في العاصمة بغداد، برئاسة نائب رئيس الجانب العراقي في اللجنة، وكيل وزارة التجارة الإداري ستار الجابري، وذلك تمهيدا لانعقاد أعمال اللجنة المشتركة المقرر إقامتها في بغداد يومي 18–19 شباط المقبل".
وأضاف البيان: "ناقش الاجتماع محضر الجانب العراقي المتعلق بالتحضيرات للاجتماع المرتقب مع الجانب المغربي، بحضور ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
وأرردفت الوزارة أن "الاجتماع تناول بحث ما يقارب خمسة عشر مذكرة تفاهم وعدد من الاتفاقيات المزمع توقيعها مع الجانب المغربي خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات
".
وأشار وزارة التجارة إلى "حرص الجانب العراقي على فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك وبناء شراكات استراتيجية
، فضلًا عن توقيع مذكرات تفاهم تخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين، اللذين تجمعهما علاقات دبلوماسية رصينة ومشتركات اقتصادية وتنموية مهمة".