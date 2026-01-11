عربي
العراق: توقيع 15 مذكرة تفاهم وعدد من الاتفاقيات مع المغرب
العراق: توقيع 15 مذكرة تفاهم وعدد من الاتفاقيات مع المغرب
أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم اﻷحد، عقد الاجتماع التحضيري اللجنة العراقية – المغربية المشتركة لبحث توقيع 15 مذكرة تفاهم وعدد من الاتفاقيات خلال انعقاد أعمال اللجنة في بغداد يومي 18–19 فبراير/ شباط المقبل.
وقالت الوزارة في بيان: "إن اللجنة العراقية – المغربية المشتركة عقدت اجتماعها التحضيري في العاصمة بغداد، برئاسة نائب رئيس الجانب العراقي في اللجنة، وكيل وزارة التجارة الإداري ستار الجابري، وذلك تمهيدا لانعقاد أعمال اللجنة المشتركة المقرر إقامتها في بغداد يومي 18–19 شباط المقبل".
وأضاف البيان: "ناقش الاجتماع محضر الجانب العراقي المتعلق بالتحضيرات للاجتماع المرتقب مع الجانب المغربي، بحضور ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
نفط كركوك العراقي على طريق المتوسط.. مشروع ضخم وسط تحديات أمنية
8 يناير, 19:45 GMT
وأرردفت الوزارة أن "الاجتماع تناول بحث ما يقارب خمسة عشر مذكرة تفاهم وعدد من الاتفاقيات المزمع توقيعها مع الجانب المغربي خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات".
وأشار وزارة التجارة إلى "حرص الجانب العراقي على فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك وبناء شراكات استراتيجية، فضلًا عن توقيع مذكرات تفاهم تخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين، اللذين تجمعهما علاقات دبلوماسية رصينة ومشتركات اقتصادية وتنموية مهمة".
من النفط إلى الغاز والكهرباء... أكبر صفقات الطاقة في العراق خلال عام 2025
وزارة الدفاع العراقية تعلن عن صفقات تسليح جوي ضخمة
