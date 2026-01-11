عربي
موسكو: منفذو الهجوم الأوكراني على فورونيج ومناطق أخرى من روسيا يواجهون عقابا لا مفر منه
مظاهرة واسعة في الصومال ترفض انتهاك إسرائيل لسيادة ووحدة البلاد.. صور
مظاهرة واسعة في الصومال ترفض انتهاك إسرائيل لسيادة ووحدة البلاد.. صور
شهدت العاصمة الصومالية مقديشو، صباح اليوم الأحد، تظاهرة حاشدة احتجاجا على ما وصف بـ"انتهاك الكيان الصهيوني لسيادة ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية".
مظاهرة واسعة في الصومال ترفض انتهاك إسرائيل لسيادة ووحدة البلاد.. صور

11:38 GMT 11.01.2026
© Sputnik . Youry Abramotchkin  / الانتقال إلى بنك الصورعاصمة الصومال مقديشو
عاصمة الصومال مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
© Sputnik . Youry Abramotchkin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
شهدت العاصمة الصومالية مقديشو، صباح اليوم الأحد، تظاهرة حاشدة احتجاجا على ما وصف بـ"انتهاك الكيان الصهيوني لسيادة ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية".
وشارك مئات من سكان مقديشو في المظاهرة، التي أُقيمت في ميدان نصب الجندي المجهول، وكان الحضور النسائي لافتا، إذ عبرت المشاركات عن غضبهن الشديد من الخطوة الإسرائيلية، مؤكدات دعمهن الكامل للدفاع عن استقلال البلاد ووحدتها الوطنية.
وردد المتظاهرون شعارات ترفض أي مساس بسيادة الصومال، مشددين على أن أراضيه جزء لا يتجزأ من الجمهورية، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا).
وأكد عدد من المشاركين، في تصريحات لوسائل الإعلام الوطنية، وقوفهم الكامل إلى جانب الحكومة الفيدرالية في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادة ووحدة البلاد.
وقالت إحدى المشاركات في التظاهرة، وتُدعى عائشة علي: "لن نتراجع عن موقفنا، لقد رفضنا إسرائيل وسنواصل رفضها".
وتأتي هذه التظاهرة في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية والإدانات الرسمية من حكومات ومنظمات دولية، أكدت أن استقلال ووحدة الصومال خط أحمر، وأن الخطوة الإسرائيلية تمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
وكان وزير الدفاع الصومالي، أحمد معلم فقي، صرح بأن "لدى الحكومة الصومالية معلومات تفيد بسعي إسرائيل إلى تنفيذ خطة لتهجير فلسطينيين قسرا إلى إقليم "أرض الصومال"، معتبرًا أن هذه الخطوة تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولسيادة الصومال".
ودعا فقي، في تصريحات تليفزيونية، الحكومة الإسرائيلية إلى سحب أي اعتراف بما وصفه بـ"الإقليم الانفصالي"، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يملك أي صفة قانونية أو شرعية تتيح له منح الاعتراف لكيانات داخل دول ذات سيادة.
وأوضح الوزير الصومالي، أن التحركات الإسرائيلية تمثل اعتداءً مباشرًا على وحدة الأراضي الصومالية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستغل قيادات انفصالية، رغم أن نحو نصف المناطق التي كانت تُعرف سابقًا بـ"أرض الصومال" أعلنت خلال العامين الماضيين انضمامها إلى جمهورية الصومال الفدرالية.
وفي 6 يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".
يذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.
