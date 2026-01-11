مقابل صفقة في أوكرانيا... إعلام: الاتحاد الأوروبي يخشى من ضم أمريكا لغرينلاند

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260111/مقابل-صفقة-في-أوكرانيا-إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يخشى-من-ضم-أمريكا-لغرينلاند-1109117720.html
مقابل صفقة في أوكرانيا... إعلام: الاتحاد الأوروبي يخشى من ضم أمريكا لغرينلاند
مقابل صفقة في أوكرانيا... إعلام: الاتحاد الأوروبي يخشى من ضم أمريكا لغرينلاند
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الاتحاد الأوروبي يحضر عقوبات ضد الشركات الأمريكية، في حال لم تتنازل الولايات المتحدة عن مطالباتها بغرينلاند، كما كشفت بعض التقارير... 11.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-11T09:13+0000
2026-01-11T09:13+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
غرينلاند
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/12/1077186966_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_05b8d37121e015a696dc5b21f0a7ab2b.jpg
وحسب موقع "بوليتيكو"، يخشى الاتحاد الأوروبي أن تحصل الولايات المتحدة على غرينلاند كجزء من اتفاق مع أوكرانيا.وبحسب ما ذكرته صحيفة التلغراف: "يُعدّ الاتحاد الأوروبي خططًا لفرض عقوبات على الشركات الأمريكية في حال رفض ترامب عرض نشر قوات الناتو (بدلًا من انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة)". ووفقًا لتقارير إعلامية، تتفاوض المملكة المتحدة مع دول أوروبية أخرى بشأن إرسال بعثة تابعة لحلف الناتو إلى غرينلاند.أما فيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية، فيدرس الاتحاد الأوروبي تقييد أنشطة عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك ميتا (المحظورة بروسيا بسبب النشاطات المتطفة للشركات التابعة لها مثب فيسبوك وإنستغرام)، وغوغل ومايكروسوفت وإكس، على أراضيه.وخلص المقال إلى أن الأوروبيين، كحل أخير، قد يسمحون بطرد القوات الأمريكية المتمركزة في قواعدهم.وكان ترامب قد أعلن في ديسمبر 2025 تعيين حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثًا خاصًا لغرينلاند، قبل أن يؤكد الأخير لاحقًا نية الولايات المتحدة جعل الجزيرة جزءًا من أراضيها.وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة في كوبنهاغن، حيث أعرب وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن عن استيائه الشديد، ولوّح باستدعاء السفير الأمريكي للمطالبة بتوضيحات رسمية.وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، عزمه عقد اجتماع مع المسؤولين الدنماركيين الأسبوع المقبل لبحث تطورات الملف، وذلك ردًا على تساؤلات بشأن ما إذا كانت واشنطن مستعدة لاستبعاد خيار التدخل العسكري.ويكرر ترامب منذ سنوات أن غرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مستندًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي.يُذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من مملكة الدنمارك، لكنها تتمتع منذ عام 2009 بحكم ذاتي واسع وصلاحيات كاملة في إدارة شؤونها الداخلية.ترامب يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند "بالطريقة الأسهل"الدنمارك تلجأ لخطوة "أميرية" لتعزيز أحقيتها بغرينلاند
https://sarabic.ae/20260109/خبير-التوتر-الكبير-بين-أوروبا-وواشنطن-بشأن-غرينلاند-يحدد-مصير-الناتو-1109047773.html
https://sarabic.ae/20260111/تقارير-ترامب-يوجه-الجيش-الأمريكي-لإعداد-خطة-لغزو-غرينلاند-1109111312.html
غرينلاند
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/12/1077186966_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_1ddb392cfef3a2170c32b4fdead43e34.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, غرينلاند, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, غرينلاند, الولايات المتحدة الأمريكية

مقابل صفقة في أوكرانيا... إعلام: الاتحاد الأوروبي يخشى من ضم أمريكا لغرينلاند

09:13 GMT 11.01.2026
© Sputnik . Алексей Витвицкийأعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
© Sputnik . Алексей Витвицкий
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الاتحاد الأوروبي يحضر عقوبات ضد الشركات الأمريكية، في حال لم تتنازل الولايات المتحدة عن مطالباتها بغرينلاند، كما كشفت بعض التقارير عن توجس أوروبي من مقايضة واشنطن لغرينلاند بصفقة في أوكرانيا.
وحسب موقع "بوليتيكو"، يخشى الاتحاد الأوروبي أن تحصل الولايات المتحدة على غرينلاند كجزء من اتفاق مع أوكرانيا.

وأضاف الموقع، أنه من غير المرجح أن يُنفذ ترامب مثل هذا الاتفاق في أي وقت قريب، لكن هذا قد يتغير.

وبحسب ما ذكرته صحيفة التلغراف: "يُعدّ الاتحاد الأوروبي خططًا لفرض عقوبات على الشركات الأمريكية في حال رفض ترامب عرض نشر قوات الناتو (بدلًا من انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة)".
ووفقًا لتقارير إعلامية، تتفاوض المملكة المتحدة مع دول أوروبية أخرى بشأن إرسال بعثة تابعة لحلف الناتو إلى غرينلاند.

وتأمل هذه الدول أن يُسهم وجود أقوى في القطب الشمالي في إقناع البيت الأبيض بالتنازل عن مطالباته بالجزيرة.

كيف يبدو الناتو بدون الجيش الأمريكي في 2024؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
خبير: التوتر الكبير بين أوروبا وواشنطن بشأن غرينلاند يحدد مصير "الناتو"
9 يناير, 07:02 GMT
أما فيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية، فيدرس الاتحاد الأوروبي تقييد أنشطة عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك ميتا (المحظورة بروسيا بسبب النشاطات المتطفة للشركات التابعة لها مثب فيسبوك وإنستغرام)، وغوغل ومايكروسوفت وإكس، على أراضيه.

ويشير المقال إلى أن هذا قد يؤثر أيضًا على البنوك والشركات المالية الأمريكية.

وخلص المقال إلى أن الأوروبيين، كحل أخير، قد يسمحون بطرد القوات الأمريكية المتمركزة في قواعدهم.
وكان ترامب قد أعلن في ديسمبر 2025 تعيين حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثًا خاصًا لغرينلاند، قبل أن يؤكد الأخير لاحقًا نية الولايات المتحدة جعل الجزيرة جزءًا من أراضيها.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة في كوبنهاغن، حيث أعرب وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن عن استيائه الشديد، ولوّح باستدعاء السفير الأمريكي للمطالبة بتوضيحات رسمية.

وفي بيان مشترك، حذر كل من رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن ورئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن من أي محاولة أمريكية للسيطرة على الجزيرة، مؤكدين تمسكهما باحترام وحدة الأراضي التابعة لمملكة الدنمارك.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، عزمه عقد اجتماع مع المسؤولين الدنماركيين الأسبوع المقبل لبحث تطورات الملف، وذلك ردًا على تساؤلات بشأن ما إذا كانت واشنطن مستعدة لاستبعاد خيار التدخل العسكري.
وتزامن ذلك مع جدل واسع أثارته زوجة كبير موظفي البيت الأبيض، كاتي ميلر، بعدما نشرت في 4 يناير/ كانون الثاني صورة لخريطة غرينلاند ملوّنة بألوان العلم الأمريكي ومرفقة بكلمة "قريبًا"، ما اعتبرته كوبنهاغن تصرفًا غير محترم، رغم تأكيدها عدم وجود مبررات للذعر.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
تقارير: ترامب يوجه الجيش الأمريكي لإعداد خطة لغزو غرينلاند
02:30 GMT
ويكرر ترامب منذ سنوات أن غرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مستندًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي.
في المقابل، شددت السلطات في غرينلاند مرارًا على أن الجزيرة "ليست للبيع ولن تكون كذلك"، فيما امتنع ترامب عن تقديم تعهد صريح بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض السيطرة عليها.
يُذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من مملكة الدنمارك، لكنها تتمتع منذ عام 2009 بحكم ذاتي واسع وصلاحيات كاملة في إدارة شؤونها الداخلية.
ترامب يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند "بالطريقة الأسهل"
الدنمارك تلجأ لخطوة "أميرية" لتعزيز أحقيتها بغرينلاند
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала