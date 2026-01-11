https://sarabic.ae/20260111/مقابل-صفقة-في-أوكرانيا-إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يخشى-من-ضم-أمريكا-لغرينلاند-1109117720.html
مقابل صفقة في أوكرانيا... إعلام: الاتحاد الأوروبي يخشى من ضم أمريكا لغرينلاند
مقابل صفقة في أوكرانيا... إعلام: الاتحاد الأوروبي يخشى من ضم أمريكا لغرينلاند
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الاتحاد الأوروبي يحضر عقوبات ضد الشركات الأمريكية، في حال لم تتنازل الولايات المتحدة عن مطالباتها بغرينلاند، كما كشفت بعض التقارير... 11.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-11T09:13+0000
2026-01-11T09:13+0000
2026-01-11T09:13+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
غرينلاند
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/12/1077186966_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_05b8d37121e015a696dc5b21f0a7ab2b.jpg
وحسب موقع "بوليتيكو"، يخشى الاتحاد الأوروبي أن تحصل الولايات المتحدة على غرينلاند كجزء من اتفاق مع أوكرانيا.وبحسب ما ذكرته صحيفة التلغراف: "يُعدّ الاتحاد الأوروبي خططًا لفرض عقوبات على الشركات الأمريكية في حال رفض ترامب عرض نشر قوات الناتو (بدلًا من انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة)". ووفقًا لتقارير إعلامية، تتفاوض المملكة المتحدة مع دول أوروبية أخرى بشأن إرسال بعثة تابعة لحلف الناتو إلى غرينلاند.أما فيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية، فيدرس الاتحاد الأوروبي تقييد أنشطة عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك ميتا (المحظورة بروسيا بسبب النشاطات المتطفة للشركات التابعة لها مثب فيسبوك وإنستغرام)، وغوغل ومايكروسوفت وإكس، على أراضيه.وخلص المقال إلى أن الأوروبيين، كحل أخير، قد يسمحون بطرد القوات الأمريكية المتمركزة في قواعدهم.وكان ترامب قد أعلن في ديسمبر 2025 تعيين حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثًا خاصًا لغرينلاند، قبل أن يؤكد الأخير لاحقًا نية الولايات المتحدة جعل الجزيرة جزءًا من أراضيها.وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة في كوبنهاغن، حيث أعرب وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن عن استيائه الشديد، ولوّح باستدعاء السفير الأمريكي للمطالبة بتوضيحات رسمية.وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، عزمه عقد اجتماع مع المسؤولين الدنماركيين الأسبوع المقبل لبحث تطورات الملف، وذلك ردًا على تساؤلات بشأن ما إذا كانت واشنطن مستعدة لاستبعاد خيار التدخل العسكري.ويكرر ترامب منذ سنوات أن غرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مستندًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي.يُذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من مملكة الدنمارك، لكنها تتمتع منذ عام 2009 بحكم ذاتي واسع وصلاحيات كاملة في إدارة شؤونها الداخلية.ترامب يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند "بالطريقة الأسهل"الدنمارك تلجأ لخطوة "أميرية" لتعزيز أحقيتها بغرينلاند
https://sarabic.ae/20260109/خبير-التوتر-الكبير-بين-أوروبا-وواشنطن-بشأن-غرينلاند-يحدد-مصير-الناتو-1109047773.html
https://sarabic.ae/20260111/تقارير-ترامب-يوجه-الجيش-الأمريكي-لإعداد-خطة-لغزو-غرينلاند-1109111312.html
غرينلاند
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/12/1077186966_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_1ddb392cfef3a2170c32b4fdead43e34.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, غرينلاند, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, غرينلاند, الولايات المتحدة الأمريكية
مقابل صفقة في أوكرانيا... إعلام: الاتحاد الأوروبي يخشى من ضم أمريكا لغرينلاند
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الاتحاد الأوروبي يحضر عقوبات ضد الشركات الأمريكية، في حال لم تتنازل الولايات المتحدة عن مطالباتها بغرينلاند، كما كشفت بعض التقارير عن توجس أوروبي من مقايضة واشنطن لغرينلاند بصفقة في أوكرانيا.
وحسب موقع "بوليتيكو"، يخشى الاتحاد الأوروبي أن تحصل الولايات المتحدة على غرينلاند كجزء من اتفاق مع أوكرانيا.
وأضاف الموقع، أنه من غير المرجح أن يُنفذ ترامب مثل هذا الاتفاق في أي وقت قريب، لكن هذا قد يتغير.
وبحسب ما ذكرته صحيفة التلغراف: "يُعدّ الاتحاد الأوروبي خططًا لفرض عقوبات على الشركات الأمريكية في حال رفض ترامب عرض نشر قوات الناتو (بدلًا من انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة)".
ووفقًا لتقارير إعلامية، تتفاوض المملكة المتحدة مع دول أوروبية أخرى بشأن إرسال بعثة تابعة لحلف الناتو إلى غرينلاند.
وتأمل هذه الدول أن يُسهم وجود أقوى في القطب الشمالي في إقناع البيت الأبيض بالتنازل عن مطالباته بالجزيرة.
أما فيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية، فيدرس الاتحاد الأوروبي تقييد أنشطة عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك ميتا (المحظورة بروسيا بسبب النشاطات المتطفة للشركات التابعة لها مثب فيسبوك وإنستغرام)، وغوغل ومايكروسوفت وإكس، على أراضيه.
ويشير المقال إلى أن هذا قد يؤثر أيضًا على البنوك والشركات المالية الأمريكية.
وخلص المقال إلى أن الأوروبيين، كحل أخير، قد يسمحون بطرد القوات الأمريكية المتمركزة في قواعدهم.
وكان ترامب قد أعلن في ديسمبر 2025 تعيين حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثًا خاصًا لغرينلاند، قبل أن يؤكد الأخير لاحقًا نية الولايات المتحدة جعل الجزيرة جزءًا من أراضيها
.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة في كوبنهاغن، حيث أعرب وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن عن استيائه الشديد، ولوّح باستدعاء السفير الأمريكي للمطالبة بتوضيحات رسمية.
وفي بيان مشترك، حذر كل من رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن ورئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن من أي محاولة أمريكية للسيطرة على الجزيرة، مؤكدين تمسكهما باحترام وحدة الأراضي التابعة لمملكة الدنمارك.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، عزمه عقد اجتماع مع المسؤولين الدنماركيين الأسبوع المقبل لبحث تطورات الملف، وذلك ردًا على تساؤلات بشأن ما إذا كانت واشنطن مستعدة لاستبعاد خيار التدخل العسكري.
وتزامن ذلك مع جدل واسع أثارته زوجة كبير موظفي البيت الأبيض، كاتي ميلر، بعدما نشرت في 4 يناير/ كانون الثاني صورة لخريطة غرينلاند ملوّنة بألوان العلم الأمريكي ومرفقة بكلمة "قريبًا"، ما اعتبرته كوبنهاغن تصرفًا غير محترم، رغم تأكيدها عدم وجود مبررات للذعر.
ويكرر ترامب منذ سنوات أن غرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مستندًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي.
في المقابل، شددت السلطات في غرينلاند مرارًا على أن الجزيرة "ليست للبيع ولن تكون كذلك"، فيما امتنع ترامب عن تقديم تعهد صريح بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض السيطرة عليها.
يُذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من مملكة الدنمارك، لكنها تتمتع منذ عام 2009 بحكم ذاتي واسع وصلاحيات كاملة في إدارة شؤونها الداخلية.