https://sarabic.ae/20260111/مقابل-صفقة-في-أوكرانيا-إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يخشى-من-ضم-أمريكا-لغرينلاند-1109117720.html

مقابل صفقة في أوكرانيا... إعلام: الاتحاد الأوروبي يخشى من ضم أمريكا لغرينلاند

مقابل صفقة في أوكرانيا... إعلام: الاتحاد الأوروبي يخشى من ضم أمريكا لغرينلاند

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الاتحاد الأوروبي يحضر عقوبات ضد الشركات الأمريكية، في حال لم تتنازل الولايات المتحدة عن مطالباتها بغرينلاند، كما كشفت بعض التقارير... 11.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-11T09:13+0000

2026-01-11T09:13+0000

2026-01-11T09:13+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

غرينلاند

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/12/1077186966_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_05b8d37121e015a696dc5b21f0a7ab2b.jpg

وحسب موقع "بوليتيكو"، يخشى الاتحاد الأوروبي أن تحصل الولايات المتحدة على غرينلاند كجزء من اتفاق مع أوكرانيا.وبحسب ما ذكرته صحيفة التلغراف: "يُعدّ الاتحاد الأوروبي خططًا لفرض عقوبات على الشركات الأمريكية في حال رفض ترامب عرض نشر قوات الناتو (بدلًا من انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة)". ووفقًا لتقارير إعلامية، تتفاوض المملكة المتحدة مع دول أوروبية أخرى بشأن إرسال بعثة تابعة لحلف الناتو إلى غرينلاند.أما فيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية، فيدرس الاتحاد الأوروبي تقييد أنشطة عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك ميتا (المحظورة بروسيا بسبب النشاطات المتطفة للشركات التابعة لها مثب فيسبوك وإنستغرام)، وغوغل ومايكروسوفت وإكس، على أراضيه.وخلص المقال إلى أن الأوروبيين، كحل أخير، قد يسمحون بطرد القوات الأمريكية المتمركزة في قواعدهم.وكان ترامب قد أعلن في ديسمبر 2025 تعيين حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثًا خاصًا لغرينلاند، قبل أن يؤكد الأخير لاحقًا نية الولايات المتحدة جعل الجزيرة جزءًا من أراضيها.وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة في كوبنهاغن، حيث أعرب وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن عن استيائه الشديد، ولوّح باستدعاء السفير الأمريكي للمطالبة بتوضيحات رسمية.وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، عزمه عقد اجتماع مع المسؤولين الدنماركيين الأسبوع المقبل لبحث تطورات الملف، وذلك ردًا على تساؤلات بشأن ما إذا كانت واشنطن مستعدة لاستبعاد خيار التدخل العسكري.ويكرر ترامب منذ سنوات أن غرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مستندًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي.يُذكر أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من مملكة الدنمارك، لكنها تتمتع منذ عام 2009 بحكم ذاتي واسع وصلاحيات كاملة في إدارة شؤونها الداخلية.ترامب يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند "بالطريقة الأسهل"الدنمارك تلجأ لخطوة "أميرية" لتعزيز أحقيتها بغرينلاند

https://sarabic.ae/20260109/خبير-التوتر-الكبير-بين-أوروبا-وواشنطن-بشأن-غرينلاند-يحدد-مصير-الناتو-1109047773.html

https://sarabic.ae/20260111/تقارير-ترامب-يوجه-الجيش-الأمريكي-لإعداد-خطة-لغزو-غرينلاند-1109111312.html

غرينلاند

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, غرينلاند, الولايات المتحدة الأمريكية