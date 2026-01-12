حكاية 100 عام من الإتقان… الصدف السوري يخطف الأنظار في "القرية العالمية" بدبي
© Sputnik . basel shartouhالصدف السوري يخطف الأنظار في القرية العالمية بدبي
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
حصري
يطلّ الجناح السوري، ضمن أروقة القرية العالمية في دبي، كنافذة نابضة بتراث دمشق العريق، حيث رصدت عدسة "سبوتنيك" واحدة من أقدم الحرف الدمشقية التي حافظت على حضورها رغم تغيّر الزمن. حرفة تمتد جذورها إلى أكثر من مئة عام، وما زالت تمارس اليوم بالروح ذاتها التي حملها الأجداد.
ويقول أحد القائمين على الجناح السوري في القرية العالمية في دبي، مؤيد متيني، لـ"سبوتنيك": "حرفة الصدف والموزاييك التي نمارسها اليوم ليست مجرد مهنة، بل إرث عائلي يعود إلى عام 1919"، مؤكدا أن عائلته تعمل في هذه الصناعة اليدوية منذ خمسة أجيال، محافظة على الطابع الدمشقي الأصيل الذي يميّز هذا الفن".
ويشرح متيني أن "ما يقدمه في جناح "ياسمين الشام "هو صناعة يدوية 100%، تعتمد على خشب الجوز الطبيعي والصدف الحقيقي، وتنفّذ بالكامل بأدوات تقليدية".
© Sputnik . basel shartouhالصدف السوري يخطف الأنظار في القرية العالمية بدبي
الصدف السوري يخطف الأنظار في القرية العالمية بدبي
© Sputnik . basel shartouh
ويشير إلى أن "الإقبال على هذه الحرفة في القرية العالمية كبير، إذ يقصد الزوار الجناح السوري للتعرّف على جماليات الحرف الدمشقية ومشاهدة القطع التي تعكس صورة مشرقة عن التراث السوري".
© Sputnik . basel shartouhالصدف السوري يخطف الأنظار في القرية العالمية بدبي
الصدف السوري يخطف الأنظار في القرية العالمية بدبي
© Sputnik . basel shartouh
ويفصّل متيني مراحل العمل، موضحًا أن "الحرفة تقوم على دمج الموزاييك مع الصدف، إضافة إلى ما يعرف بـ"الصدف العربي" أو "الصدف المعشق". ويبدأ العمل بخشب الجوز الصلب الذي ينحت بدقة متناهية "حبة بحبة"، ثم ترصّ فيه قطع الصدف الطبيعي، وبعد ذلك تضاف خيوط القصدير التي يعتقد البعض أنها فضة وهي خليط معدني يحافظ على لونه ولا يتغير مع الزمن".
© Sputnik . basel shartouhالصدف السوري يخطف الأنظار في القرية العالمية بدبي
الصدف السوري يخطف الأنظار في القرية العالمية بدبي
© Sputnik . basel shartouh
ويضيف: "كما تستخدم في بعض القطع إضافات من عظم الجمل"، كاشفًا أن "بعض القطع تعد من أندر النوادر، إذ لا تنتج الورشة سوى قطعتين أو ثلاث سنويا بسبب الوقت الطويل الذي تتطلبه التفاصيل الدقيقة والتشطيب النهائي".
© Sputnik . basel shartouhالصدف السوري يخطف الأنظار في القرية العالمية بدبي
الصدف السوري يخطف الأنظار في القرية العالمية بدبي
© Sputnik . basel shartouh
ويختتم متيني حديثه بالتأكيد أن "ما يقدمه في الجناح السوري هو عمل يدوي سوري أصيل، يحمل روح دمشق القديمة ويعرّف العالم على جماليات الحرفة السورية التي صمدت لأكثر من قرن وما زالت تنجز بالشغف ذاته".
© Sputnik . basel shartouhالصدف السوري يخطف الأنظار في القرية العالمية بدبي
الصدف السوري يخطف الأنظار في القرية العالمية بدبي
© Sputnik . basel shartouh
وتجمع فعاليات الدورة الثلاثين من القرية العالمية في دبي، هذا الموسم أجنحة تمثل أكثر من 90 دولة من مختلف القارات، من بينها الإمارات، السعودية، مصر، الهند، الصين، اليابان، فرنسا، إيطاليا، المغرب، سوريا، وروسيا، وغيرها من الدول المشاركة التي تحوّل القرية إلى لوحة عالمية نابضة بالحياة.
© Sputnik . basel shartouhالصدف السوري يخطف الأنظار في القرية العالمية بدبي
الصدف السوري يخطف الأنظار في القرية العالمية بدبي
© Sputnik . basel shartouh
وتعكس الأجنحة المشاركة ثقافات الشعوب وعاداتها وتقاليدها عبر عروض فنية وتراثية، ومأكولات شعبية، ومنتجات حرفية، وتجارب تفاعلية تمنح الزوار فرصة للتعرّف على تنوّع الحضارات في مكان واحد. ويبرز الجناح الروسي هذا الموسم بما يقدمه من عروض فلكلورية وحرف خشبية ومجسمات فنية تعكس التراث الروسي.