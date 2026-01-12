https://sarabic.ae/20260112/مؤسس-مركز-بروجن-للدراسات-الاستراتيجية-لا-إمكانية-لإحياء-نظام-زيلينسكي-مهما-تسلح-بالصواريخ-1109160342.html

مؤسس مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية: لا إمكانية لإحياء نظام زيلينسكي مهما تسلح بالصواريخ

مؤسس مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية: لا إمكانية لإحياء نظام زيلينسكي مهما تسلح بالصواريخ

سبوتنيك عربي

اعتبر مؤسس مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، الدكتور رضوان قاسم، أن مطالبة فلاديمير زيلينسكي أوروبا بتزويد بلاده بالسلاح تأتي في وقت متأخر،... 12.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-12T13:05+0000

2026-01-12T13:05+0000

2026-01-12T13:27+0000

حصري

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار الاتحاد الأوروبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_603bc26599c37fcfb5b01981111841f6.jpg

وأوضح قاسم، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "زيلينسكي يحاول إظهار أنه ما زال قويا وقادرا على المواجهة، في ظل التقدم الروسي على الأرض، وعجزه عن إحداث أي تغيير ميداني، إضافة إلى الموقف الأوروبي المتهالك والمنقسم عل نفسه، والموقف الأمريكي الذي بات أكثر تأثيرا، ولا سيما بعد التهديدات بضم جزيرة غرينلاند".واعتبر أن التصعيد الروسي باستخدام صواريخ "أوريشنيك" جاء ردا على الاعتداء على مقر الرئاسة الروسية، ولتوجيه "رسالة واضحة إلى الأوروبيين مفادها أن أي دعم إضافي لكييف سيقابل بتصعيد ورد أكثر قسوة".وعن موقف المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، واتهامه الولايات المتحدة بتدمير النظام العالمي، أشار قاسم إلى "تزايد تقهقر الموقف الألماني داخليا وخارجيا، في ظل السباق على قيادة الدول الأوروبية بين ألمانيا وفرنسا، رغم التوافق الظاهري بينهما، والتخوف من صعود اليمين المتطرف"، لافتًا إلى "ما قد يترتب على هذا الموقف من تداعيات، قد تترجم بفرض عقوبات على الاقتصاد الألماني أو رفع الرسوم الجمركية".تقارير: ترامب يوجه الجيش الأمريكي لإعداد خطة لغزو غرينلاندترامب يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند "بالطريقة الأسهل"

https://sarabic.ae/20260112/ترامب-الولايات-المتحدة-ستحصل-على-غرينلاند-بطريقة-أو-بأخرى-1109142257.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي