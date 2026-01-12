مؤسس مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية: لا إمكانية لإحياء نظام زيلينسكي مهما تسلح بالصواريخ

عربي
الدفاع الروسية تكشف تفاصيل استهداف مدينة لفوف غربي أوكرانيا بمنظومة "أوريشنيك"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تأكيد تركي على قرب الاتفاق حول أوكرانيا.. اتفاق بين الجيش وقسد على وقف العمليات في حلب
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260112/مؤسس-مركز-بروجن-للدراسات-الاستراتيجية-لا-إمكانية-لإحياء-نظام-زيلينسكي-مهما-تسلح-بالصواريخ-1109160342.html
مؤسس مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية: لا إمكانية لإحياء نظام زيلينسكي مهما تسلح بالصواريخ
مؤسس مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية: لا إمكانية لإحياء نظام زيلينسكي مهما تسلح بالصواريخ
سبوتنيك عربي
اعتبر مؤسس مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، الدكتور رضوان قاسم، أن مطالبة فلاديمير زيلينسكي أوروبا بتزويد بلاده بالسلاح تأتي في وقت متأخر،... 12.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-12T13:05+0000
2026-01-12T13:27+0000
حصري
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_603bc26599c37fcfb5b01981111841f6.jpg
وأوضح قاسم، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "زيلينسكي يحاول إظهار أنه ما زال قويا وقادرا على المواجهة، في ظل التقدم الروسي على الأرض، وعجزه عن إحداث أي تغيير ميداني، إضافة إلى الموقف الأوروبي المتهالك والمنقسم عل نفسه، والموقف الأمريكي الذي بات أكثر تأثيرا، ولا سيما بعد التهديدات بضم جزيرة غرينلاند".واعتبر أن التصعيد الروسي باستخدام صواريخ "أوريشنيك" جاء ردا على الاعتداء على مقر الرئاسة الروسية، ولتوجيه "رسالة واضحة إلى الأوروبيين مفادها أن أي دعم إضافي لكييف سيقابل بتصعيد ورد أكثر قسوة".وعن موقف المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، واتهامه الولايات المتحدة بتدمير النظام العالمي، أشار قاسم إلى "تزايد تقهقر الموقف الألماني داخليا وخارجيا، في ظل السباق على قيادة الدول الأوروبية بين ألمانيا وفرنسا، رغم التوافق الظاهري بينهما، والتخوف من صعود اليمين المتطرف"، لافتًا إلى "ما قد يترتب على هذا الموقف من تداعيات، قد تترجم بفرض عقوبات على الاقتصاد الألماني أو رفع الرسوم الجمركية".تقارير: ترامب يوجه الجيش الأمريكي لإعداد خطة لغزو غرينلاندترامب يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند "بالطريقة الأسهل"
https://sarabic.ae/20260112/ترامب-الولايات-المتحدة-ستحصل-على-غرينلاند-بطريقة-أو-بأخرى-1109142257.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_f849cb596db3caefbdf82a47bfea3592.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
حصري, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي

مؤسس مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية: لا إمكانية لإحياء نظام زيلينسكي مهما تسلح بالصواريخ

13:05 GMT 12.01.2026 (تم التحديث: 13:27 GMT 12.01.2026)
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
حصري
اعتبر مؤسس مركز "بروجن" للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، الدكتور رضوان قاسم، أن مطالبة فلاديمير زيلينسكي أوروبا بتزويد بلاده بالسلاح تأتي في وقت متأخر، مؤكدا أن "زمن العجائب انتهى" ولا إمكانية لإحياء نظام زيلينسكي مهما تصاعد الدعم العسكري الأوروبي.
وأوضح قاسم، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "زيلينسكي يحاول إظهار أنه ما زال قويا وقادرا على المواجهة، في ظل التقدم الروسي على الأرض، وعجزه عن إحداث أي تغيير ميداني، إضافة إلى الموقف الأوروبي المتهالك والمنقسم عل نفسه، والموقف الأمريكي الذي بات أكثر تأثيرا، ولا سيما بعد التهديدات بضم جزيرة غرينلاند".

ولفت في هذا الإطار إلى أن "الأوروبيين سيتجهون نحو مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لإرضائها عبر صفقات اقتصادية، في ظل عدم قدرتهم على مواجهتها، ما سيجعلهم يخسرون مرتين مرة في أوكرانيا، ومرة مع حليفهم التقليدي"، معتبرًا أن "دخول الولايات المتحدة إلى غرينلاند سيشكل نهاية لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي".

غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
ترامب: الولايات المتحدة ستحصل على غرينلاند بطريقة أو بأخرى
03:06 GMT
واعتبر أن التصعيد الروسي باستخدام صواريخ "أوريشنيك" جاء ردا على الاعتداء على مقر الرئاسة الروسية، ولتوجيه "رسالة واضحة إلى الأوروبيين مفادها أن أي دعم إضافي لكييف سيقابل بتصعيد ورد أكثر قسوة".

ورأى قاسم أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منشغل حاليا بأمريكا اللاتينية، ويعتمد في الملف الأوكراني على عامل الوقت وتقدم القوات الروسية لإضعاف الموقفين الأوكراني والأوروبي، وصولا إلى استسلام زيلينسكي بعد سقوط كل أوراقه العسكرية والسياسية"، معتبرا أن "الدعوة إلى انعقاد مجلس الأمن ستكون آخر أوراقه الخاسرة، في ظل عجز المجلس عن تمرير أي قرار ضد روسيا بوجود الفيتو الروسي والصيني".

وعن موقف المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، واتهامه الولايات المتحدة بتدمير النظام العالمي، أشار قاسم إلى "تزايد تقهقر الموقف الألماني داخليا وخارجيا، في ظل السباق على قيادة الدول الأوروبية بين ألمانيا وفرنسا، رغم التوافق الظاهري بينهما، والتخوف من صعود اليمين المتطرف"، لافتًا إلى "ما قد يترتب على هذا الموقف من تداعيات، قد تترجم بفرض عقوبات على الاقتصاد الألماني أو رفع الرسوم الجمركية".
تقارير: ترامب يوجه الجيش الأمريكي لإعداد خطة لغزو غرينلاند
ترامب يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند "بالطريقة الأسهل"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала