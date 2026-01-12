نائب جمهوري بالكونغرس الأمريكي يقدم مشروع قانون لضم غرينلاند وتحويلها إلى ولاية أمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تأكيد تركي على قرب الاتفاق حول أوكرانيا.. اتفاق بين الجيش وقسد على وقف العمليات في حلب
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260112/نائب-جمهوري-بالكونغرس-الأمريكي-يقدم-مشروع-قانون-لضم-غرينلاند-وتحويلها-إلى-ولاية-أمريكية--1109173031.html
نائب جمهوري بالكونغرس الأمريكي يقدم مشروع قانون لضم غرينلاند وتحويلها إلى ولاية أمريكية
نائب جمهوري بالكونغرس الأمريكي يقدم مشروع قانون لضم غرينلاند وتحويلها إلى ولاية أمريكية
سبوتنيك عربي
قدم النائب عن الحزب الجمهوري راندي فاين، اليوم الاثنين، مشروع قانون بعنوان "قانون ضم غرينلاند ومنحها صفة الولاية"، في خطوة تُعد الأبرز من نوعها تهدف إلى تعزيز... 12.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-12T20:49+0000
2026-01-12T20:49+0000
أخبار الدنمارك
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099103165_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_efff73c97e46bca39513b32317314bed.jpg
ويُعتبر التشريع، الذي وصفه فاين بـ"التاريخي"، استجابة مباشرة لتصاعد المنافسة الجيوسياسية في المنطقة القطبية، حيث أكد النائب أن الولايات المتحدة "لا يمكنها تحمل السماح للقوى المعادية بكسب موطئ قدم في واحدة من أهم المناطق استراتيجياً على مستوى العالم". وأشار النائب إلى أن الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو أكدا مراراً أن القطب الشمالي أصبح ساحة رئيسية للصراع على النفوذ العالمي. وينص مشروع القانون على تفويض الرئيس الأمريكي باتخاذ "جميع الخطوات اللازمة" لضم غرينلاند أو اقتنائها كإقليم تابع للولايات المتحدة، مع إلزام الحكومة بتقديم تقرير شامل إلى الكونغرس يحدد التعديلات القانونية المطلوبة للسماح في نهاية المطاف بقبول غرينلاند كولاية كاملة العضوية في الاتحاد الأمريكي. واختتم النائب فاين تصريحه قائلاً: "لقد وقفت القيادة الأمريكية طويلاً مكتوفة الأيدي بينما ينخر خصومنا في هيمنتنا الجيوسياسية"، مضيفا: "هذا المشروع سيحمي وطننا، ويضمن أمننا الاقتصادي، ويجعل أمريكا هي التي تحدد قواعد اللعبة في القطب الشمالي. هذا هو جوهر القيادة والقوة الأمريكية". ويأتي تقديم المشروع في ظل عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، وسط توقعات بأن يثير جدلاً واسعاً داخلياً ودولياً، خاصة أن غرينلاند تظل حالياً جزءاً من مملكة الدنمارك التي تتمتع بحكم ذاتي واسع.وقال كوبيليوس لوسائل الإعلام على هامش مؤتمر أمني في السويد: "أتفق مع رئيسة الوزراء الدنماركية على أن هذا (الاستيلاء العسكري على غرينلاند) يعني نهاية حلف الناتو، ولكنه سيترتب عليه أيضا عواقب وخيمة للغاية على الناس".وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة سوف تستحوذ على جزيرة غرينلاند بطريقة أو بأخرى، زاعمًا أنها لو لم تفعل ذلك فسوف تستحوذ عليها روسيا والصين، على حد قوله.وقال ترامب في تصريحات صحفية: "بطريقة أو بأخرى سنستولي على غرينلاند".وأضاف: "إذا لم نستولِ على غرينلاند، فستستولي عليها روسيا أو الصين، ولن أسمح بحدوث ذلك".
https://sarabic.ae/20260112/الاتحاد-الأوروبي-سيطرة-الولايات-المتحدة-على-غرينلاند-تعني-نهاية-الناتو-1109162089.html
https://sarabic.ae/20260112/رئيسة-وزراء-الدنمارك-تحذر-من-أن-غرينلاند-أمام-لحظة-حاسمة-1109144178.html
https://sarabic.ae/20260112/ميدفيديف-يعلق-على-نوايا-ترامب-في-غرينلاند-1109172188.html
أخبار الدنمارك
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099103165_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_55b3f137bda47335dbe52cd5e2c1ed62.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الدنمارك, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
أخبار الدنمارك, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

نائب جمهوري بالكونغرس الأمريكي يقدم مشروع قانون لضم غرينلاند وتحويلها إلى ولاية أمريكية

20:49 GMT 12.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaغرينلاند
غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
قدم النائب عن الحزب الجمهوري راندي فاين، اليوم الاثنين، مشروع قانون بعنوان "قانون ضم غرينلاند ومنحها صفة الولاية"، في خطوة تُعد الأبرز من نوعها تهدف إلى تعزيز الوجود الاستراتيجي الأمريكي في منطقة القطب الشمالي.
ويُعتبر التشريع، الذي وصفه فاين بـ"التاريخي"، استجابة مباشرة لتصاعد المنافسة الجيوسياسية في المنطقة القطبية، حيث أكد النائب أن الولايات المتحدة "لا يمكنها تحمل السماح للقوى المعادية بكسب موطئ قدم في واحدة من أهم المناطق استراتيجياً على مستوى العالم".
المفوضية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
الاتحاد الأوروبي: سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند تعني نهاية "الناتو"
14:05 GMT
وقال فاين في بيان أصدره مكتبه: "غرينلاند ليست مجرد نقطة نائية يمكن تجاهلها، بل تمثل أصلاً حيوياً للأمن القومي الأمريكي. من يسيطر على غرينلاند يتحكم في ممرات الشحن الرئيسية بالقطب الشمالي وفي البنية الأمنية التي تحمي الولايات المتحدة. لا يمكن ترك هذا المستقبل في يد أنظمة ترفض قيمنا وتسعى لتقويض أمننا".
وأشار النائب إلى أن الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو أكدا مراراً أن القطب الشمالي أصبح ساحة رئيسية للصراع على النفوذ العالمي.
وأضاف فاين أن "أعداء أمريكا يتراجعون حالياً"، مستشهداً بما وصفه بـ"الإطاحة" بأحد أبرز حلفاء خصوم واشنطن، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وينص مشروع القانون على تفويض الرئيس الأمريكي باتخاذ "جميع الخطوات اللازمة" لضم غرينلاند أو اقتنائها كإقليم تابع للولايات المتحدة، مع إلزام الحكومة بتقديم تقرير شامل إلى الكونغرس يحدد التعديلات القانونية المطلوبة للسماح في نهاية المطاف بقبول غرينلاند كولاية كاملة العضوية في الاتحاد الأمريكي.
رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
رئيسة وزراء الدنمارك تحذر من أن غرينلاند أمام "لحظة حاسمة"
06:45 GMT
واختتم النائب فاين تصريحه قائلاً: "لقد وقفت القيادة الأمريكية طويلاً مكتوفة الأيدي بينما ينخر خصومنا في هيمنتنا الجيوسياسية"، مضيفا: "هذا المشروع سيحمي وطننا، ويضمن أمننا الاقتصادي، ويجعل أمريكا هي التي تحدد قواعد اللعبة في القطب الشمالي. هذا هو جوهر القيادة والقوة الأمريكية".
ويأتي تقديم المشروع في ظل عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، وسط توقعات بأن يثير جدلاً واسعاً داخلياً ودولياً، خاصة أن غرينلاند تظل حالياً جزءاً من مملكة الدنمارك التي تتمتع بحكم ذاتي واسع.

وكان أندريوس كوبيليوس، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء، قد قال إن استيلاء الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا على غرينلاند يعني نهاية حلف "الناتو".

وقال كوبيليوس لوسائل الإعلام على هامش مؤتمر أمني في السويد: "أتفق مع رئيسة الوزراء الدنماركية على أن هذا (الاستيلاء العسكري على غرينلاند) يعني نهاية حلف الناتو، ولكنه سيترتب عليه أيضا عواقب وخيمة للغاية على الناس".
غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
ميدفيديف يعلق على نوايا ترامب في غرينلاند
20:32 GMT
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة سوف تستحوذ على جزيرة غرينلاند بطريقة أو بأخرى، زاعمًا أنها لو لم تفعل ذلك فسوف تستحوذ عليها روسيا والصين، على حد قوله.
وقال ترامب في تصريحات صحفية: "بطريقة أو بأخرى سنستولي على غرينلاند".
وأضاف: "إذا لم نستولِ على غرينلاند، فستستولي عليها روسيا أو الصين، ولن أسمح بحدوث ذلك".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала