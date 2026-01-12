https://sarabic.ae/20260112/نائب-جمهوري-بالكونغرس-الأمريكي-يقدم-مشروع-قانون-لضم-غرينلاند-وتحويلها-إلى-ولاية-أمريكية--1109173031.html
نائب جمهوري بالكونغرس الأمريكي يقدم مشروع قانون لضم غرينلاند وتحويلها إلى ولاية أمريكية
نائب جمهوري بالكونغرس الأمريكي يقدم مشروع قانون لضم غرينلاند وتحويلها إلى ولاية أمريكية
قدم النائب عن الحزب الجمهوري راندي فاين، اليوم الاثنين، مشروع قانون بعنوان "قانون ضم غرينلاند ومنحها صفة الولاية"، في خطوة تُعد الأبرز من نوعها تهدف إلى تعزيز
ويُعتبر التشريع، الذي وصفه فاين بـ"التاريخي"، استجابة مباشرة لتصاعد المنافسة الجيوسياسية في المنطقة القطبية، حيث أكد النائب أن الولايات المتحدة "لا يمكنها تحمل السماح للقوى المعادية بكسب موطئ قدم في واحدة من أهم المناطق استراتيجياً على مستوى العالم". وأشار النائب إلى أن الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو أكدا مراراً أن القطب الشمالي أصبح ساحة رئيسية للصراع على النفوذ العالمي. وينص مشروع القانون على تفويض الرئيس الأمريكي باتخاذ "جميع الخطوات اللازمة" لضم غرينلاند أو اقتنائها كإقليم تابع للولايات المتحدة، مع إلزام الحكومة بتقديم تقرير شامل إلى الكونغرس يحدد التعديلات القانونية المطلوبة للسماح في نهاية المطاف بقبول غرينلاند كولاية كاملة العضوية في الاتحاد الأمريكي. واختتم النائب فاين تصريحه قائلاً: "لقد وقفت القيادة الأمريكية طويلاً مكتوفة الأيدي بينما ينخر خصومنا في هيمنتنا الجيوسياسية"، مضيفا: "هذا المشروع سيحمي وطننا، ويضمن أمننا الاقتصادي، ويجعل أمريكا هي التي تحدد قواعد اللعبة في القطب الشمالي. هذا هو جوهر القيادة والقوة الأمريكية". ويأتي تقديم المشروع في ظل عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، وسط توقعات بأن يثير جدلاً واسعاً داخلياً ودولياً، خاصة أن غرينلاند تظل حالياً جزءاً من مملكة الدنمارك التي تتمتع بحكم ذاتي واسع.وقال كوبيليوس لوسائل الإعلام على هامش مؤتمر أمني في السويد: "أتفق مع رئيسة الوزراء الدنماركية على أن هذا (الاستيلاء العسكري على غرينلاند) يعني نهاية حلف الناتو، ولكنه سيترتب عليه أيضا عواقب وخيمة للغاية على الناس".وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة سوف تستحوذ على جزيرة غرينلاند بطريقة أو بأخرى، زاعمًا أنها لو لم تفعل ذلك فسوف تستحوذ عليها روسيا والصين، على حد قوله.وقال ترامب في تصريحات صحفية: "بطريقة أو بأخرى سنستولي على غرينلاند".وأضاف: "إذا لم نستولِ على غرينلاند، فستستولي عليها روسيا أو الصين، ولن أسمح بحدوث ذلك".
قدم النائب عن الحزب الجمهوري راندي فاين، اليوم الاثنين، مشروع قانون بعنوان "قانون ضم غرينلاند ومنحها صفة الولاية"، في خطوة تُعد الأبرز من نوعها تهدف إلى تعزيز الوجود الاستراتيجي الأمريكي في منطقة القطب الشمالي.
ويُعتبر التشريع، الذي وصفه فاين بـ"التاريخي"، استجابة مباشرة لتصاعد المنافسة الجيوسياسية في المنطقة القطبية، حيث أكد النائب أن الولايات المتحدة
"لا يمكنها تحمل السماح للقوى المعادية بكسب موطئ قدم في واحدة من أهم المناطق استراتيجياً على مستوى العالم".
وقال فاين في بيان أصدره مكتبه: "غرينلاند ليست مجرد نقطة نائية يمكن تجاهلها، بل تمثل أصلاً حيوياً للأمن القومي الأمريكي. من يسيطر على غرينلاند يتحكم في ممرات الشحن الرئيسية بالقطب الشمالي وفي البنية الأمنية التي تحمي الولايات المتحدة. لا يمكن ترك هذا المستقبل في يد أنظمة ترفض قيمنا وتسعى لتقويض أمننا".
وأشار النائب إلى أن الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو أكدا مراراً أن القطب الشمالي
أصبح ساحة رئيسية للصراع على النفوذ العالمي.
وأضاف فاين أن "أعداء أمريكا يتراجعون حالياً"، مستشهداً بما وصفه بـ"الإطاحة" بأحد أبرز حلفاء خصوم واشنطن، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وينص مشروع القانون على تفويض الرئيس الأمريكي باتخاذ "جميع الخطوات اللازمة" لضم غرينلاند
أو اقتنائها كإقليم تابع للولايات المتحدة، مع إلزام الحكومة بتقديم تقرير شامل إلى الكونغرس يحدد التعديلات القانونية المطلوبة للسماح في نهاية المطاف بقبول غرينلاند كولاية كاملة العضوية في الاتحاد الأمريكي.
واختتم النائب فاين تصريحه قائلاً: "لقد وقفت القيادة الأمريكية طويلاً مكتوفة الأيدي بينما ينخر خصومنا في هيمنتنا الجيوسياسية"، مضيفا: "هذا المشروع سيحمي وطننا، ويضمن أمننا الاقتصادي، ويجعل أمريكا هي التي تحدد قواعد اللعبة في القطب الشمالي. هذا هو جوهر القيادة والقوة الأمريكية".
ويأتي تقديم المشروع في ظل عودة الرئيس ترامب
إلى البيت الأبيض، وسط توقعات بأن يثير جدلاً واسعاً داخلياً ودولياً، خاصة أن غرينلاند تظل حالياً جزءاً من مملكة الدنمارك التي تتمتع بحكم ذاتي واسع.
وكان أندريوس كوبيليوس، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء، قد قال إن استيلاء الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا على غرينلاند يعني نهاية حلف "الناتو".
وقال كوبيليوس لوسائل الإعلام على هامش مؤتمر أمني في السويد: "أتفق مع رئيسة الوزراء الدنماركية على أن هذا (الاستيلاء العسكري على غرينلاند) يعني نهاية حلف الناتو
، ولكنه سيترتب عليه أيضا عواقب وخيمة للغاية على الناس".
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة سوف تستحوذ على جزيرة غرينلاند بطريقة أو بأخرى، زاعمًا أنها لو لم تفعل ذلك فسوف تستحوذ عليها روسيا والصين، على حد قوله.
وقال ترامب في تصريحات صحفية: "بطريقة أو بأخرى سنستولي على غرينلاند".
وأضاف: "إذا لم نستولِ على غرينلاند
، فستستولي عليها روسيا أو الصين، ولن أسمح بحدوث ذلك".