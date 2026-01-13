https://sarabic.ae/20260113/كالاس-علاقة-أوروبا-مع-الولايات-المتحدة-ليست-جيدة-ولدينا-خلافات-علنية-1109198666.html

كالاس: علاقة أوروبا مع الولايات المتحدة "ليست جيدة ولدينا خلافات علنية"

كالاس: علاقة أوروبا مع الولايات المتحدة "ليست جيدة ولدينا خلافات علنية"

صرّحت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بأن "علاقات أوروبا مع الولايات المتحدة ليست على ما يرام

وقالت كالاس: "أود أن أتطرق إلى حالة العلاقات عبر الأطلسي، التي تمت مناقشتها كثيرا في الآونة الأخيرة".وأكدت كالاس، في الوقت نفسه، أن "أوروبا لن تتخلى عن 80 عاما من التعاون"، مشددة على أن هذا الشراكة التاريخية لا تزال في مصلحة بروكسل". وقالت صحيفة "تلغراف" البريطانية، إن "المملكة المتحدة تجري مشاورات مع دول أوروبية أخرى بشأن نشر مهمة تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في غرينلاند، كبديل عن ضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة".وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه الخطط قد تشمل تقييد أنشطة عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين داخل أراضي الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم شركات "ميتا" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"إكس". كما قد تمتد الإجراءات لتطول بنوكًا ومؤسسات مالية أمريكية".ولفت التقرير إلى أن "طرد القوات الأمريكية المتمركزة حاليًا في قواعد داخل أوروبا يطرح كخيار أخير، ضمن سلّة الإجراءات المحتملة التي يدرسها الاتحاد الأوروبي".خبير: التوتر الكبير بين أوروبا وواشنطن بشأن غرينلاند يحدد مصير "الناتو"جي دي فانس يكشف سر تمسك واشنطن بالسيطرة على غرينلاند وأهميتها العسكرية

