كالاس: علاقة أوروبا مع الولايات المتحدة "ليست جيدة ولدينا خلافات علنية"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
كالاس: علاقة أوروبا مع الولايات المتحدة "ليست جيدة ولدينا خلافات علنية"
كالاس: علاقة أوروبا مع الولايات المتحدة "ليست جيدة ولدينا خلافات علنية"
صرّحت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بأن "علاقات أوروبا مع الولايات المتحدة ليست على ما يرام، مع... 13.01.2026, سبوتنيك عربي
وقالت كالاس: "أود أن أتطرق إلى حالة العلاقات عبر الأطلسي، التي تمت مناقشتها كثيرا في الآونة الأخيرة".وأكدت كالاس، في الوقت نفسه، أن "أوروبا لن تتخلى عن 80 عاما من التعاون"، مشددة على أن هذا الشراكة التاريخية لا تزال في مصلحة بروكسل". وقالت صحيفة "تلغراف" البريطانية، إن "المملكة المتحدة تجري مشاورات مع دول أوروبية أخرى بشأن نشر مهمة تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في غرينلاند، كبديل عن ضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة".وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه الخطط قد تشمل تقييد أنشطة عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين داخل أراضي الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم شركات "ميتا" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"إكس". كما قد تمتد الإجراءات لتطول بنوكًا ومؤسسات مالية أمريكية".ولفت التقرير إلى أن "طرد القوات الأمريكية المتمركزة حاليًا في قواعد داخل أوروبا يطرح كخيار أخير، ضمن سلّة الإجراءات المحتملة التي يدرسها الاتحاد الأوروبي".خبير: التوتر الكبير بين أوروبا وواشنطن بشأن غرينلاند يحدد مصير "الناتو"جي دي فانس يكشف سر تمسك واشنطن بالسيطرة على غرينلاند وأهميتها العسكرية
كالاس: علاقة أوروبا مع الولايات المتحدة "ليست جيدة ولدينا خلافات علنية"

14:21 GMT 13.01.2026
صرّحت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بأن "علاقات أوروبا مع الولايات المتحدة ليست على ما يرام، مع وجود لحظات من الخلافات العلنية بين الجانبين".
وقالت كالاس: "أود أن أتطرق إلى حالة العلاقات عبر الأطلسي، التي تمت مناقشتها كثيرا في الآونة الأخيرة".

وتابعت: "الولايات المتحدة حليف لا غنى عنه، لكن من الواضح أيضا أن علاقاتنا ليست جيدة كما نتمنى، وتحدث أحيانًا لحظات خلافات علنية".

وأكدت كالاس، في الوقت نفسه، أن "أوروبا لن تتخلى عن 80 عاما من التعاون"، مشددة على أن هذا الشراكة التاريخية لا تزال في مصلحة بروكسل".
كشفت وسائل إعلام بريطانية أن "الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على شركات أمريكية بسبب مطالب واشنطن بالسيطرة على جزيرة غرينلاند".

وقالت صحيفة "تلغراف" البريطانية، إن "المملكة المتحدة تجري مشاورات مع دول أوروبية أخرى بشأن نشر مهمة تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في غرينلاند، كبديل عن ضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة".

وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي يعمل حاليًا على إعداد خطط لفرض عقوبات على شركات أمريكية إذا رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقترح نشر قوات للناتو بدلًا من سيناريو ضمّ غرينلاند".

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه الخطط قد تشمل تقييد أنشطة عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين داخل أراضي الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم شركات "ميتا" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"إكس". كما قد تمتد الإجراءات لتطول بنوكًا ومؤسسات مالية أمريكية".
ولفت التقرير إلى أن "طرد القوات الأمريكية المتمركزة حاليًا في قواعد داخل أوروبا يطرح كخيار أخير، ضمن سلّة الإجراءات المحتملة التي يدرسها الاتحاد الأوروبي".
