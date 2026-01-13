عربي
وزير من جنوب السودان لـ"سبوتنيك": لا تغيير في اتفاق السلام مع المعارضة والأوضاع مستقرة

16:20 GMT 13.01.2026
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB"دوقا قاي دونقا كولير" وزير المالية والتخطيط والاستثمار بولاية جونقلي بجنوب السودان
دوقا قاي دونقا كولير وزير المالية والتخطيط والاستثمار بولاية جونقلي بجنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد وزير المالية والتخطيط والاستثمار في ولاية جونقلي بجنوب السودان، دونقا قاي دونقا كولير، أن اتفاق السلام بين الحكومة والمعارضة يجري تنفيذ خطواته على الأرض، ولا يوجد ما يهدد اتجاه البلاد نحو الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.
وقال الوزير في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، لا ننكر أن هناك توترات في بعض المناطق في ولايتي جونقلي والوحدة، لا يمكن أن نقول أن تلك التوترات تعيد البلاد إلى المربع الأول أو تعيق عملية السلام، لأن عملية السلام التي وقعت قبل ثمان سنوات تسير على قدم وساق، وكل الهيئات والمؤسسات الحكومية في البلاد تشهد استقرار كبير جدا، فيما عدا منطقتين صغيرتين في ولاية جونقلي.
وتابع دونقا، ما حدث في بعض مناطق جونقلي، هو تعرض قوة صغيرة تابعة لجيش البلاد تتمركز في تلك المنطقة لهجوم من قبل بعض العناصر التابعة للمعارضة، ما دفعها للانسحاب لمناطق أكثر أمنا تابعة للحكومة وتكرر هذا الأمر من جانب القوات الحكومية تفاديا للاحتكاك وحفاظا على الأرواح، هذه الأحداث هى التي حدثت في ولاية جونقلي بشكل عام.
وحول العلاقة بين الحركة الشعبية برئاسة الدكتور رياك مشار الذي يخضع حاليا للمحاكمة في أحداث جنائية والحكومة يقول الوزير، لا توجد الآن أي مفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية، لأن اتفاق السلام الذي يجري الآن تنفيذ بنوده هو الذي يحدد العلاقة الحالية، بمعنى أنه لا يوجد ما يستدعي التفاوض في الوقت الراهن، كل البنود والملفات جرى مناقشتها وبحثها في السابق وتم التوافق عليها ويجري العمل على تنفيذها على أرض الواقع وإن كانت هناك بعض العقبات.

وأشار دونقا إلى أن "بعض المتفلتين من الحركة الشعبية التي يقودها الدكتور رياك مشار هم من يقومون بالفوضى وخلق البلبلة وعدم الاستقرار في بعض المناطق، لكن الحكومة لا تزال ملتزمة بالاتفاق من أجل تحقيق السلام الشامل، الحكومة ماضية في تنفيذ بنود اتفاق السلام".

واستطرد: "الدكتور رياك مشار، رئيس الحركة الشعبية هو الآن أمام المحكمة في التهم المنسوبة إليه، والمحكمة هى من تقرر البراءة أو الإدانة، أما بالنسبة للحركة فإنها تتمتع بكافة حقوقها السياسية والدستورية والقانونية وتمارس كافة مهامها وأنشطتها بحرية كاملة، ولا يزال العديد من الوزراء والمسؤولين التابعين للحركة يمارسون مهامهم دون أدنى مساس لهم، ورغم تلك التفلتات من جانب بعض عناصر الحركة، إلا أن الحكومة عازمة على المضي قدما في استكمال الترتيبات الأمنية في اتفاق السلام والتصدي لتلك الأعمال".
رئيس جنوب السودان سلفا كير - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
بعد التعديلات الأخيرة عليها.. هل انتهت "اتفاقية السلام" بين الحكومة والمعارضة في جنوب السودان؟
22 ديسمبر 2025, 19:26 GMT
وأكد مجددا، على أنه لا توجد اضطرابات الآن في ولاية جونقلي وأنا أحدثكم من مدينة بور عاصمة الولاية، الأمور مستقرة، وأجهزة الدولة تعمل بمختلف مؤسساتها، وللعلم دولة جنوب السودان تتكون من 10 ولايات وثلاث إداريات، والاضطرابات التي حدثت كانت في مناطق محدودة من ولاية جونقلي وولاية الوحدة التي هى مسقط رأس الدكتور رياك مشار رئيس الحركة الشعبية، فإذا كانت هناك 8 ولايات وثلاث إداريا يتمتعون بكامل الاستقرار والهدوء، إذا لا يمكن تعميم الأمر بأنه يعم الجنوب بالكامل.
ولفت دونقا، إلى أن حكومة جنوب السودان أكدت على ضرورة إجراء الانتخابات خلال العام الجاري 2026، وأن يتم تنفيذ كل ما تبقى من بنود اتفاقية السلام مع المعارضة، وعلى رأسها الترتيبات الأمنية، جنوب السودان تتطلع اليوم إلى مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والتي ستأتي عقب الانتخابات العامة الشفافة والحيادية والتي يجب أن تعبر حقيقة عن المواطن في جنوب السودان.
أمر الجيش في جنوب السودان، الثلاثاء الماضي، المدنيين بإخلاء المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في ولاية جونقلي شرق البلاد، لتجنب استخدامهم كـ"دروع بشرية"، في ظل تصاعد القتال بين الطرفين.
وفي بيان، قال المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان، لول روي كوانغ، إن على المدنيين مغادرة المناطق القريبة من الثكنات العسكرية ونقاط التجمع ومواقع التجمعات.
وجاء في البيان: "الأوامر التالية لتجنب وتقليل الأضرار الجانبية خلال مراحل العمليات العسكرية".
ويشمل قرار الإخلاء ثلاث مقاطعات، نيرول وأورور وأكوبو، الواقعة في ولاية جونقلي.
جيش جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
محلل سياسي لـ"سبوتنيك": تصاعد العنف بين الجيش والمعارضة يشكل خطرا حقيقيا على السلام في جنوب السودان
11 يناير, 18:49 GMT
ويأتي هذا الأمر العسكري بعد يوم من غارة جوية استهدفت سوقا في مقاطعة نيرول، أسفرت عن مقتل 26 مدنيا وإصابة 30 آخرين، وفق تقارير إعلامية محلية.
وتصاعد القتال بين قوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان وجيش تحرير السودان الشعبي المعارض منذ 24 ديسمبر/ كانون الأول، بعد أن سيطرت قوات جيش تحرير السودان على موقع عسكري في مدينة وات بولاية جونقلي.
وتأتي الاشتباكات الأخيرة في ظل الانهيار التدريجي لاتفاق هش لتقاسم السلطة بين الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار، مما يثير مخاوف من العودة إلى حرب أهلية.
ونالت جنوب السودان استقلالها عن السودان في 2011، لكنها سرعان ما دخلت في حرب أهلية استمرت خمس سنوات. وأنهى اتفاق سلام عام 2018 القتال، لكن قادته فشلوا مرارا في إجراء الانتخابات أو توحيد قواتهم المسلحة.
