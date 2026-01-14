https://sarabic.ae/20260114/الدنمارك-هناك-اختلاف-جوهري-في-وجهات-النظر-مع-أمريكا-بشأن-غرينلاند-1109248301.html
الدنمارك: هناك اختلاف جوهري في وجهات النظر مع أمريكا بشأن غرينلاند
الدنمارك: هناك اختلاف جوهري في وجهات النظر مع أمريكا بشأن غرينلاند
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، اليوم الأربعاء، أن هناك اختلافات كبيرة لا تزال قائمة بين واشنطن وكوبنهاغن بشأن قضية غرينلاند. 14.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-14T20:38+0000
2026-01-14T20:38+0000
2026-01-14T20:38+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
غرينلاند
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099103165_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_efff73c97e46bca39513b32317314bed.jpg
وقال راسموسن خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، في واشنظن: "مواقفنا لا تزال مختلفة. إن الأفكار التي من شأنها المساس بالسلامة الإقليمية لمملكة الدنمارك وحق شعب غرينلاند في تقرير المصير، هي بالطبع غير مقبولة بتاتا، ولذلك لا تزال لدينا اختلافات جوهرية في الرأي. ومع ذلك، فإننا نتفق على الاختلاف وسنواصل حوارنا على الرغم من ذلك".من جانبها، أكدت وزيرة خارجية غرينلاند، فيفيان موتزفيلدت، أن المنطقة ذات الحكم الذاتي لا ترغب في الانضمام إلى الولايات المتحدة، لكنها تعتزم تعزيز التعاون معها.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جزيرة غرينلاند من أجل الأمن القومي الأمريكي.وقال ترامب إن "حلف الناتو يجب أن يكون رائدًا في إتاحة المجال لحصول الولايات المتحدة على غرينلاند"، معتبرًا أن هذا "سيسهم في تعزيز قوة الحلف وفاعليته في مواجهة التحديات الأمنية".وتعد غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.ورفض ترامب في وقت سابق، تقديم تعهد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند، كما امتنع عن إعطاء إجابة واضحة حول ما هو الأهم بالنسبة له، الجزيرة أم الحفاظ على حلف شمال الأطلسي.البرلمان الأوروبي: تصريحات ترامب بشأن غرينلاند غير مقبولةترامب: الولايات المتحدة بحاجة إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي
https://sarabic.ae/20260114/وزارة-الحرب-الأمريكية-مستعدون-لتنفيذ-أوامر-ترامب-بشأن-غرينلاند-في-أي-وقت-1109244835.html
https://sarabic.ae/20260114/البرلمان-الأوروبي-تصريحات-ترامب-بشأن-غرينلاند-غير-مقبولة-1109242894.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غرينلاند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099103165_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_55b3f137bda47335dbe52cd5e2c1ed62.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, غرينلاند, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, غرينلاند, العالم, أخبار العالم الآن
الدنمارك: هناك اختلاف جوهري في وجهات النظر مع أمريكا بشأن غرينلاند
أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، اليوم الأربعاء، أن هناك اختلافات كبيرة لا تزال قائمة بين واشنطن وكوبنهاغن بشأن قضية غرينلاند.
وقال راسموسن خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، في واشنظن: "مواقفنا لا تزال مختلفة. إن الأفكار التي من شأنها المساس بالسلامة الإقليمية لمملكة الدنمارك وحق شعب غرينلاند في تقرير المصير، هي بالطبع غير مقبولة بتاتا، ولذلك لا تزال لدينا اختلافات جوهرية في الرأي. ومع ذلك، فإننا نتفق على الاختلاف وسنواصل حوارنا على الرغم من ذلك".
ودعا راسموسن الرئيس الأمريكي إلى احترام الخطوط الحمراء في كوبنهاغن.
من جانبها، أكدت وزيرة خارجية غرينلاند، فيفيان موتزفيلدت، أن المنطقة ذات الحكم الذاتي لا ترغب في الانضمام إلى الولايات المتحدة، لكنها تعتزم تعزيز التعاون معها.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرح وزير الدفاع الدنماركي، ترولز لوند بولسن، بأن كوبنهاغن ستواصل تعزيز وجودها العسكري في غرينلاند، ودعا إلى تعزيز قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في القطب الشمالي.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جزيرة غرينلاند من أجل الأمن القومي الأمريكي.
وقال ترامب إن "حلف الناتو يجب أن يكون رائدًا في إتاحة المجال لحصول الولايات المتحدة على غرينلاند"، معتبرًا أن هذا "سيسهم في تعزيز قوة الحلف وفاعليته في مواجهة التحديات الأمنية".
وأضاف أن "الناتو سيصبح أكثر قوة وفاعلية مع سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند"، في إشارة إلى أن توسّع النفوذ الأمريكي هناك يخدم مصالح الحلف.
وتعد غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.
ورفض ترامب في وقت سابق، تقديم تعهد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند، كما امتنع عن إعطاء إجابة واضحة حول ما هو الأهم بالنسبة له، الجزيرة أم الحفاظ على حلف شمال الأطلسي.