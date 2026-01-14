https://sarabic.ae/20260114/الدنمارك-هناك-اختلاف-جوهري-في-وجهات-النظر-مع-أمريكا-بشأن-غرينلاند-1109248301.html

الدنمارك: هناك اختلاف جوهري في وجهات النظر مع أمريكا بشأن غرينلاند

أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، اليوم الأربعاء، أن هناك اختلافات كبيرة لا تزال قائمة بين واشنطن وكوبنهاغن بشأن قضية غرينلاند. 14.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال راسموسن خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، في واشنظن: "مواقفنا لا تزال مختلفة. إن الأفكار التي من شأنها المساس بالسلامة الإقليمية لمملكة الدنمارك وحق شعب غرينلاند في تقرير المصير، هي بالطبع غير مقبولة بتاتا، ولذلك لا تزال لدينا اختلافات جوهرية في الرأي. ومع ذلك، فإننا نتفق على الاختلاف وسنواصل حوارنا على الرغم من ذلك".من جانبها، أكدت وزيرة خارجية غرينلاند، فيفيان موتزفيلدت، أن المنطقة ذات الحكم الذاتي لا ترغب في الانضمام إلى الولايات المتحدة، لكنها تعتزم تعزيز التعاون معها.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جزيرة غرينلاند من أجل الأمن القومي الأمريكي.وقال ترامب إن "حلف الناتو يجب أن يكون رائدًا في إتاحة المجال لحصول الولايات المتحدة على غرينلاند"، معتبرًا أن هذا "سيسهم في تعزيز قوة الحلف وفاعليته في مواجهة التحديات الأمنية".وتعد غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.ورفض ترامب في وقت سابق، تقديم تعهد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند، كما امتنع عن إعطاء إجابة واضحة حول ما هو الأهم بالنسبة له، الجزيرة أم الحفاظ على حلف شمال الأطلسي.البرلمان الأوروبي: تصريحات ترامب بشأن غرينلاند غير مقبولةترامب: الولايات المتحدة بحاجة إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي

