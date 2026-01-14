الفقر في ليبيا... حين تتحول المعاناة الاقتصادية إلى تحد اجتماعي ونفسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260114/الفقر-في-ليبيا-حين-تتحول-المعاناة-الاقتصادية-إلى-تحد-اجتماعي-ونفسي-1109224512.html
الفقر في ليبيا... حين تتحول المعاناة الاقتصادية إلى تحد اجتماعي ونفسي
الفقر في ليبيا... حين تتحول المعاناة الاقتصادية إلى تحد اجتماعي ونفسي
سبوتنيك عربي
يشهد الفقر في ليبيا تصاعدًا مقلقًا خلال السنوات الأخيرة، في ظل أزمات متراكمة تشمل الانقسام السياسي، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-14T09:36+0000
2026-01-14T09:36+0000
أخبار ليبيا اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108910368_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_051e287394289a782c1a25626abbfeaf.jpg
ومع تآكل الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار، باتت شرائح واسعة من الليبيين عاجزة عن تلبية احتياجاتها اليومية، ما انعكس بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي وعمّق الفجوة بين الفئات المختلفة.انعكاس مباشرمن جهتها، قالت الاختصاصية الاجتماعية عائشة بن يحمد، إن الفقر يعد حالة اقتصادية اجتماعية ناتجة عن نقص الموارد المالية، ما ينعكس بشكل مباشر على قدرة أرباب الأسر على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وفي مقدمتها توفير المأكل والملبس، والسكن اللائق، والعلاج، والتعليم الجيد، وغيرها من المتطلبات الضرورية للحياة الكريمة.وأضافت بن يحمد أن من أبرز نتائج الفقر أيضًا ارتفاع حدة الخلافات الزوجية، التي قد تصل في بعض الأحيان إلى الانفصال، أو تدفع أحد الزوجين، أو كليهما، إلى الهجرة بحثًا عن حياة أفضل، في ظل الضغوط العائلية والاجتماعية المتزايدة.وأشارت إلى أن هذه الضغوط قد تدفع البعض إلى اللجوء إلى طرق غير مشروعة للكسب المادي، خاصة في ظل الضغوط النفسية المتواصلة، ومنها الضغط اللفظي أو المعنوي من الزوجة على الزوج، ما يضعه في حالة من الانكسار ويدفعه إلى سلوكيات خاطئة.وبيّنت أن الفقر يتسبب كذلك في شعور مستمر بالإحباط والدونية والقلق، نتيجة غياب الاستقرار والخوف الدائم من المستقبل، وانعدام الثقة بالنفس، معتبرةً أن هذه المؤشرات تمثل عوامل خطرة قد تؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب واضطرابات نفسية مختلفة.كما دعت إلى تسهيل ثقافة المشاريع الصغرى لهذه الفئات، بما يكفل لهم العيش الكريم، ويسهم في اكتشاف وتنمية المواهب الصاعدة، من خلال التدريب والتطوير، وتزويدهم بالمعلومات الحديثة في مختلف المجالات، إلى جانب تعزيز القناعة لديهم، وتكريمهم بشكل خاص في المدارس ومؤسسات العمل، دعمًا لروح الإنجاز وتحفيزًا على الاستمرار.وأوضحت بن يحمد أن التعامل مع آثار الفقر لا يعني الاستسلام له، بل يمكن للفرد أن يتأقلم مع مختلف الظروف، وأن يجعل منها جزءًا من عملية بناء الذات، بل وقد تتحول إلى فرصة للتحدي وإثبات الوجود بأبسط الإمكانيات.وأكدت أن هذا الأمر يتطلب كفاحًا وإصرارًا، مشددة على أن الفقر ليس عيبًا، بل إن الاجتهاد هو سر النجاح، وأن الفقر، رغم سلبيته، قد يشكل دافعًا وحافزًا نحو الأفضل، وقد كان في بعض الأسر تحديًا كبيرًا ساهم في تربية الأطفال على الصبر، والعفة، وعزة النفس، وحسن إدارة شؤون البيت.وعند الحديث عن المرأة الليبية من ذوات الدخل المحدود، أشارت إلى أنها غالبًا ما تقدم أفضل ما لديها من أجل رسم السعادة لأفراد أسرتها، بأبسط الإمكانيات، موضحة أن الكثير من النساء ذوات الدخل المحدود نادرًا ما يلجأن إلى مدّ اليد وطلب المساعدة، بل يتميزن بالإبداع في احتواء الأبناء، وتوفير بيئة أسرية دافئة تشبه ما تحلم به أي أم.وقالت إنه من الملاحظ في المدارس أن الطلاب من ذوي الدخل المحدود غالبًا ما يكونون أكثر ذكاءً ونباهة من غيرهم، ويتمتعون بروح التحدي والإصرار على النجاح، حيث يظهرون مستويات تعليمية مرتفعة وتحصيلًا علميًا متميزًا، مع رفضهم في كثير من الأحيان تلقي المساعدات، نتيجة تربيتهم على عزة النفس، وهو النموذج الذي يجب أن يطمح إليه المجتمع.آثار نفسيةوأشارت المجبري في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن زيادة معدلات الفقر قد ترتبط بظهور سلوكيات إجرامية، لا سيما في ظل عدم قدرة ربّ الأسرة على تلبية الاحتياجات الأساسية لأفرادها، مثل الغذاء والملبس والتعليم.وأوضحت أن انخفاض مستوى توفير هذه المتطلبات قد يولّد لدى الفرد شعورًا بالدونية والنقص، ما يؤدي إلى اختلال في الشخصية، وقد يفضي في بعض الحالات إلى الانحراف السلوكي وظهور السلوك الإجرامي، خصوصًا عند فئات عمرية معينة، مع غياب الرقابة الأسرية وضعف التوجيه.وأكدت أن الحرمان من الاحتياجات الأساسية قد يدفع بعض الأفراد إلى البحث عن بدائل خاطئة، مثل الانخراط في الجريمة أو الانتماء إلى جماعات وعصابات إجرامية، باعتبارها وسيلة لتعويض النقص أو الشعور بالانتماء.وشددت المجبري على أهمية تقوية العلاقات داخل الأسرة، معتبرة أن الأسرة المتماسكة تلعب دورًا محوريًا في حماية أبنائها من الانحراف، مشيرة إلى وجود العديد من الأسر التي، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، تحافظ على تربية أبنائها وتوفر لهم احتياجاتهم الأساسية، ويكون مستوى تعليمهم جيدًا، وهو ما يُعرف بـ"التأثير العكسي" للفقر.وأكدت أن الفقر والسلوك الإجرامي يرتبطان ببعضهما ارتباطًا وثيقًا، حيث يؤثر الفقر بشكل كبير على الحالة النفسية للأفراد، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في المجتمع، إلا أن بعض العائلات تمتلك وعيًا وقناعة تمكنها من التكيف مع هذه الظروف والحفاظ على التوازن الأسري بعيدًا عن الانحرافات السلوكية.
https://sarabic.ae/20251231/اختلالات-نقدية-وأزمة-ثقة-لماذا-تتفاقم-الأزمة-الاقتصادية-في-ليبيا-1108757935.html
https://sarabic.ae/20251127/-بيان-دولي-مشترك-يدعم-وحدة-ليبيا-ويؤكد-على-إجراء-الانتخابات-وتعزيز-التنسيق-الأمني-والاقتصادي-1107532396.html
https://sarabic.ae/20251103/محللون-غياب-التنسيق-بين-المركزي-والاقتصاد-يعيق-حل-الأزمة-النقدية-في-ليبيا-1106691719.html
https://sarabic.ae/20251114/عودة-الحضور-الدبلوماسي-الصيني-في-ليبيا-رسائل-سياسية-وتطلعات-اقتصادية-1107114506.html
https://sarabic.ae/20250918/ليبيا-تجري-مباحثات-مع-اليونان-بشأن-ترسيم-الحدود-والمناطق-الاقتصادية-في-البحر-المتوسط-1104972781.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108910368_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_cbdc56ed552ce587ec70bf04e4497c17.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

الفقر في ليبيا... حين تتحول المعاناة الاقتصادية إلى تحد اجتماعي ونفسي

09:36 GMT 14.01.2026
© AP Photoمدينة طرابلس الليبية
مدينة طرابلس الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
يشهد الفقر في ليبيا تصاعدًا مقلقًا خلال السنوات الأخيرة، في ظل أزمات متراكمة تشمل الانقسام السياسي، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع قيمة الدخل الحقيقي للمواطنين.
ومع تآكل الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار، باتت شرائح واسعة من الليبيين عاجزة عن تلبية احتياجاتها اليومية، ما انعكس بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي وعمّق الفجوة بين الفئات المختلفة.
مصرف ليبيا المركزي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
اختلالات نقدية وأزمة ثقة.. لماذا تتفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا؟
31 ديسمبر 2025, 10:08 GMT
انعكاس مباشر
من جهتها، قالت الاختصاصية الاجتماعية عائشة بن يحمد، إن الفقر يعد حالة اقتصادية اجتماعية ناتجة عن نقص الموارد المالية، ما ينعكس بشكل مباشر على قدرة أرباب الأسر على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وفي مقدمتها توفير المأكل والملبس، والسكن اللائق، والعلاج، والتعليم الجيد، وغيرها من المتطلبات الضرورية للحياة الكريمة.

وأوضحت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن عدم توفير هذه الاحتياجات قد يترتب عليه آثار نفسية واجتماعية متعددة، من بينها صعوبة تكوين علاقات اجتماعية سليمة، أو التعرض للرفض الاجتماعي من قبل الآخرين بسبب ضعف الدخل، فضلًا عن حدوث تمييز اجتماعي بين أفراد المجتمع.

وأضافت بن يحمد أن من أبرز نتائج الفقر أيضًا ارتفاع حدة الخلافات الزوجية، التي قد تصل في بعض الأحيان إلى الانفصال، أو تدفع أحد الزوجين، أو كليهما، إلى الهجرة بحثًا عن حياة أفضل، في ظل الضغوط العائلية والاجتماعية المتزايدة.
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
بيان دولي مشترك يدعم وحدة ليبيا ويؤكد على إجراء الانتخابات وتعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي
27 نوفمبر 2025, 02:03 GMT
وأشارت إلى أن هذه الضغوط قد تدفع البعض إلى اللجوء إلى طرق غير مشروعة للكسب المادي، خاصة في ظل الضغوط النفسية المتواصلة، ومنها الضغط اللفظي أو المعنوي من الزوجة على الزوج، ما يضعه في حالة من الانكسار ويدفعه إلى سلوكيات خاطئة.
وبيّنت أن الفقر يتسبب كذلك في شعور مستمر بالإحباط والدونية والقلق، نتيجة غياب الاستقرار والخوف الدائم من المستقبل، وانعدام الثقة بالنفس، معتبرةً أن هذه المؤشرات تمثل عوامل خطرة قد تؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب واضطرابات نفسية مختلفة.

وشددت الخبيرة الاجتماعية على ضرورة أن تقوم الدولة بإنشاء فرق ميدانية تضم مختصين اجتماعيين، إلى جانب طبيب زائر محلي، تقوم بزيارات دورية للأسر المحدودة الدخل، بهدف إجراء كشوفات طبية مجانية داخل المنازل، وحصر المشكلات الاجتماعية والنفسية التي تعاني منها هذه العائلات، والعمل على تقديم الدعم النفسي والمادي اللازم لها، خاصة خلال فترات الأعياد والمناسبات الاجتماعية، ومواسم الدراسة، وبما يضمن تقديم هذا الدعم بكل احترام وكرامة.

كما دعت إلى تسهيل ثقافة المشاريع الصغرى لهذه الفئات، بما يكفل لهم العيش الكريم، ويسهم في اكتشاف وتنمية المواهب الصاعدة، من خلال التدريب والتطوير، وتزويدهم بالمعلومات الحديثة في مختلف المجالات، إلى جانب تعزيز القناعة لديهم، وتكريمهم بشكل خاص في المدارس ومؤسسات العمل، دعمًا لروح الإنجاز وتحفيزًا على الاستمرار.
مصرف ليبيا المركزي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
محللون: غياب التنسيق بين المركزي والاقتصاد يعيق حل الأزمة النقدية في ليبيا
3 نوفمبر 2025, 15:55 GMT
وأوضحت بن يحمد أن التعامل مع آثار الفقر لا يعني الاستسلام له، بل يمكن للفرد أن يتأقلم مع مختلف الظروف، وأن يجعل منها جزءًا من عملية بناء الذات، بل وقد تتحول إلى فرصة للتحدي وإثبات الوجود بأبسط الإمكانيات.
وأكدت أن هذا الأمر يتطلب كفاحًا وإصرارًا، مشددة على أن الفقر ليس عيبًا، بل إن الاجتهاد هو سر النجاح، وأن الفقر، رغم سلبيته، قد يشكل دافعًا وحافزًا نحو الأفضل، وقد كان في بعض الأسر تحديًا كبيرًا ساهم في تربية الأطفال على الصبر، والعفة، وعزة النفس، وحسن إدارة شؤون البيت.
ومن جهة أخرى، أكدت أن الفقر ليس بالضرورة سببًا في تدمير الأسر، بل قد يكون عاملًا في تعزيز قوة التماسك والتأقلم، لافتة إلى أن الحاجة لا تلغي الاحترام.
وعند الحديث عن المرأة الليبية من ذوات الدخل المحدود، أشارت إلى أنها غالبًا ما تقدم أفضل ما لديها من أجل رسم السعادة لأفراد أسرتها، بأبسط الإمكانيات، موضحة أن الكثير من النساء ذوات الدخل المحدود نادرًا ما يلجأن إلى مدّ اليد وطلب المساعدة، بل يتميزن بالإبداع في احتواء الأبناء، وتوفير بيئة أسرية دافئة تشبه ما تحلم به أي أم.
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
عودة الحضور الدبلوماسي الصيني في ليبيا.. رسائل سياسية وتطلعات اقتصادية
14 نوفمبر 2025, 15:41 GMT
وقالت إنه من الملاحظ في المدارس أن الطلاب من ذوي الدخل المحدود غالبًا ما يكونون أكثر ذكاءً ونباهة من غيرهم، ويتمتعون بروح التحدي والإصرار على النجاح، حيث يظهرون مستويات تعليمية مرتفعة وتحصيلًا علميًا متميزًا، مع رفضهم في كثير من الأحيان تلقي المساعدات، نتيجة تربيتهم على عزة النفس، وهو النموذج الذي يجب أن يطمح إليه المجتمع.
آثار نفسية

من جهتها، قالت الاختصاصية النفسية الدكتورة سعاد المجبري إن للفقر تأثيرًا مباشرًا وعميقًا على تكوين السلوك الاجتماعي للأفراد، موضحة أن طبيعة المجتمعات العربية، ومن بينها المجتمع الليبي، تختلف من حيث الخصائص الاجتماعية والاقتصادية، ولكل مجتمع سماته الخاصة وإطاره العائلي الذي ينعكس على سلوك أفراده.

وأشارت المجبري في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن زيادة معدلات الفقر قد ترتبط بظهور سلوكيات إجرامية، لا سيما في ظل عدم قدرة ربّ الأسرة على تلبية الاحتياجات الأساسية لأفرادها، مثل الغذاء والملبس والتعليم.
منصة نفطية بحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
ليبيا تجري مباحثات مع اليونان بشأن ترسيم الحدود والمناطق الاقتصادية في البحر المتوسط
18 سبتمبر 2025, 06:34 GMT
وأوضحت أن انخفاض مستوى توفير هذه المتطلبات قد يولّد لدى الفرد شعورًا بالدونية والنقص، ما يؤدي إلى اختلال في الشخصية، وقد يفضي في بعض الحالات إلى الانحراف السلوكي وظهور السلوك الإجرامي، خصوصًا عند فئات عمرية معينة، مع غياب الرقابة الأسرية وضعف التوجيه.
وأضافت أن هذا السلوك قد يكون شعوريًا أو لا شعوريًا، وقد لا يتمكن الفرد من التحكم فيه، خاصة في ظل اتساع رقعة الفقر وغياب أبسط مقومات الحياة.
وأكدت أن الحرمان من الاحتياجات الأساسية قد يدفع بعض الأفراد إلى البحث عن بدائل خاطئة، مثل الانخراط في الجريمة أو الانتماء إلى جماعات وعصابات إجرامية، باعتبارها وسيلة لتعويض النقص أو الشعور بالانتماء.
وشددت المجبري على أهمية تقوية العلاقات داخل الأسرة، معتبرة أن الأسرة المتماسكة تلعب دورًا محوريًا في حماية أبنائها من الانحراف، مشيرة إلى وجود العديد من الأسر التي، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، تحافظ على تربية أبنائها وتوفر لهم احتياجاتهم الأساسية، ويكون مستوى تعليمهم جيدًا، وهو ما يُعرف بـ"التأثير العكسي" للفقر.
وأكدت أن الفقر والسلوك الإجرامي يرتبطان ببعضهما ارتباطًا وثيقًا، حيث يؤثر الفقر بشكل كبير على الحالة النفسية للأفراد، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في المجتمع، إلا أن بعض العائلات تمتلك وعيًا وقناعة تمكنها من التكيف مع هذه الظروف والحفاظ على التوازن الأسري بعيدًا عن الانحرافات السلوكية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала