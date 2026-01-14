دراسة توضح لماذا لا يستمتع بعض الأشخاص بالموسيقى على الإطلاق؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة توضح لماذا لا يستمتع بعض الأشخاص بالموسيقى على الإطلاق؟
دراسة توضح لماذا لا يستمتع بعض الأشخاص بالموسيقى على الإطلاق؟
سبوتنيك عربي
تعتبر الموسيقى مصدر سعادة وتعبير عاطفي عالميًا، إلا أن دراسات علمية حديثة تظهر أن نسبة صغيرة من الأفراد لا يشعرون بأي متعة عند الاستماع إليها، رغم سلامة حواسهم... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
مجتمع
منوعات
أخبار إسبانيا
يطلق على هذه الحالة علميًا اسم "انعدام التلذذ الموسيقي النوعي"، وهي ليست اضطرابًا نفسيًا عامًا، بل اختلافًا عصبيًا محددًا، بحسب ما ذكر موقع "ساينس دايلي". في مراجعة بحثية نشرت أخيرا في مجلة Trends in Cognitive Sciences التابعة لـCell Press، قدم باحثون من جامعة برشلونة - وعلى رأسهم العالمان جوسيب ماركو-بالاريس وإرنست ماس-هيريرو - تفسيرًا عصبيًا واضحًا لهذه الظاهرة. ففي حين يعالج الدماغ الموسيقى بشكل طبيعي على المستوى السمعي، لا يتم تنشيط الدوائر العصبية المرتبطة بالمتعة - مثل النواة المتكئة- عند التعرض لها. وتؤكد صور التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي أن هذا الانخفاض في النشاط انتقائي تمامًا للموسيقى، إذ يعود نظام المكافأة إلى عمله الطبيعي مع محفزات أخرى ممتعة. لقياس هذه الظاهرة بدقة، طوّر الفريق نفسه أداة تقييم موحدة تعرف باسم استبيان مكافأة الموسيقى في برشلونة.يقيس الاستبيان خمسة أبعاد رئيسية لتجربة الموسيقى: الاستجابة العاطفية، تحسين المزاج، الرغبة في الحركة أو الرقص، الارتباط الاجتماعي، والسعي لاكتشاف أعمال موسيقية جديدة. ويسجل الأشخاص المصابون بانعدام التلذذ الموسيقي درجات منخفضة جدًا في كل هذه المحاور. ويعتقد أن فهم هذا الآلية قد يسلط الضوء على حالات مشابهة مثل انعدام التلذذ بالطعام أو ضعف الاستجابة للمكافآت الاجتماعية، ما يفتح آفاقًا لدراسة اضطرابات مثل الاكتئاب، الإدمان، واضطرابات الأكل. من الناحية الوراثية، كشفت دراسات على التوائم - نشرت مؤخرًا - أن العوامل الجينية تفسر ما يصل إلى 54% من الفروق الفردية في حساسية المكافأة الموسيقية، مع استقلالية جزئية لهذه الجينات عن القدرات السمعية العامة أو حساسية المكافآت غير الموسيقية. في الختام، يؤكد الباحثون أن عدم الشعور بالمتعة من الموسيقى ليس عيبًا أو غرابة شخصية، بل تنوعًا طبيعيًا في تركيب الدماغ البشري. وقد يمهد هذا الاكتشاف الطريق مستقبلًا لتدخلات عصبية تساعد على تعزيز هذه الروابط الدماغية لدى من يرغبون في تغيير تجربتهم مع الموسيقى.
تعتبر الموسيقى مصدر سعادة وتعبير عاطفي عالميًا، إلا أن دراسات علمية حديثة تظهر أن نسبة صغيرة من الأفراد لا يشعرون بأي متعة عند الاستماع إليها، رغم سلامة حواسهم السمعية وقدرتهم على الاستمتاع بأنشطة أخرى مثل تناول الطعام أو الفوز بمكافآت مالية.
يطلق على هذه الحالة علميًا اسم "انعدام التلذذ الموسيقي النوعي"، وهي ليست اضطرابًا نفسيًا عامًا، بل اختلافًا عصبيًا محددًا، بحسب ما ذكر موقع "ساينس دايلي".
في مراجعة بحثية نشرت أخيرا في مجلة Trends in Cognitive Sciences التابعة لـCell Press، قدم باحثون من جامعة برشلونة - وعلى رأسهم العالمان جوسيب ماركو-بالاريس وإرنست ماس-هيريرو - تفسيرًا عصبيًا واضحًا لهذه الظاهرة.

يرجع الباحثون السبب الرئيسي إلى انقطاع الاتصال بين الشبكات الدماغية المسؤولة عن معالجة الأصوات الموسيقية وتلك المرتبطة بنظام المكافأة.

ففي حين يعالج الدماغ الموسيقى بشكل طبيعي على المستوى السمعي، لا يتم تنشيط الدوائر العصبية المرتبطة بالمتعة - مثل النواة المتكئة- عند التعرض لها.
وتؤكد صور التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي أن هذا الانخفاض في النشاط انتقائي تمامًا للموسيقى، إذ يعود نظام المكافأة إلى عمله الطبيعي مع محفزات أخرى ممتعة.
لقياس هذه الظاهرة بدقة، طوّر الفريق نفسه أداة تقييم موحدة تعرف باسم استبيان مكافأة الموسيقى في برشلونة.
يقيس الاستبيان خمسة أبعاد رئيسية لتجربة الموسيقى: الاستجابة العاطفية، تحسين المزاج، الرغبة في الحركة أو الرقص، الارتباط الاجتماعي، والسعي لاكتشاف أعمال موسيقية جديدة.
ويسجل الأشخاص المصابون بانعدام التلذذ الموسيقي درجات منخفضة جدًا في كل هذه المحاور.
تشير النتائج إلى أن القدرة على الاستمتاع بالموسيقى ليست أمرًا ثنائيًا (إما نعم أو لا)، بل تقع على طيف واسع يعتمد على درجة ترابط الشبكات العصبية المعنية.
ويعتقد أن فهم هذا الآلية قد يسلط الضوء على حالات مشابهة مثل انعدام التلذذ بالطعام أو ضعف الاستجابة للمكافآت الاجتماعية، ما يفتح آفاقًا لدراسة اضطرابات مثل الاكتئاب، الإدمان، واضطرابات الأكل.
من الناحية الوراثية، كشفت دراسات على التوائم - نشرت مؤخرًا - أن العوامل الجينية تفسر ما يصل إلى 54% من الفروق الفردية في حساسية المكافأة الموسيقية، مع استقلالية جزئية لهذه الجينات عن القدرات السمعية العامة أو حساسية المكافآت غير الموسيقية.
في الختام، يؤكد الباحثون أن عدم الشعور بالمتعة من الموسيقى ليس عيبًا أو غرابة شخصية، بل تنوعًا طبيعيًا في تركيب الدماغ البشري.
وقد يمهد هذا الاكتشاف الطريق مستقبلًا لتدخلات عصبية تساعد على تعزيز هذه الروابط الدماغية لدى من يرغبون في تغيير تجربتهم مع الموسيقى.
