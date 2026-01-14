https://sarabic.ae/20260114/دراسة-توضح-لماذا-لا-يستمتع-بعض-الأشخاص-بالموسيقى-على-الإطلاق؟-1109221165.html
دراسة توضح لماذا لا يستمتع بعض الأشخاص بالموسيقى على الإطلاق؟
دراسة توضح لماذا لا يستمتع بعض الأشخاص بالموسيقى على الإطلاق؟
سبوتنيك عربي
تعتبر الموسيقى مصدر سعادة وتعبير عاطفي عالميًا، إلا أن دراسات علمية حديثة تظهر أن نسبة صغيرة من الأفراد لا يشعرون بأي متعة عند الاستماع إليها، رغم سلامة حواسهم... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-14T08:22+0000
2026-01-14T08:22+0000
2026-01-14T08:22+0000
مجتمع
منوعات
أخبار إسبانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/01/1085642254_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_350f088ae4f0399da261322fe5d35d57.jpg
يطلق على هذه الحالة علميًا اسم "انعدام التلذذ الموسيقي النوعي"، وهي ليست اضطرابًا نفسيًا عامًا، بل اختلافًا عصبيًا محددًا، بحسب ما ذكر موقع "ساينس دايلي". في مراجعة بحثية نشرت أخيرا في مجلة Trends in Cognitive Sciences التابعة لـCell Press، قدم باحثون من جامعة برشلونة - وعلى رأسهم العالمان جوسيب ماركو-بالاريس وإرنست ماس-هيريرو - تفسيرًا عصبيًا واضحًا لهذه الظاهرة. ففي حين يعالج الدماغ الموسيقى بشكل طبيعي على المستوى السمعي، لا يتم تنشيط الدوائر العصبية المرتبطة بالمتعة - مثل النواة المتكئة- عند التعرض لها. وتؤكد صور التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي أن هذا الانخفاض في النشاط انتقائي تمامًا للموسيقى، إذ يعود نظام المكافأة إلى عمله الطبيعي مع محفزات أخرى ممتعة. لقياس هذه الظاهرة بدقة، طوّر الفريق نفسه أداة تقييم موحدة تعرف باسم استبيان مكافأة الموسيقى في برشلونة.يقيس الاستبيان خمسة أبعاد رئيسية لتجربة الموسيقى: الاستجابة العاطفية، تحسين المزاج، الرغبة في الحركة أو الرقص، الارتباط الاجتماعي، والسعي لاكتشاف أعمال موسيقية جديدة. ويسجل الأشخاص المصابون بانعدام التلذذ الموسيقي درجات منخفضة جدًا في كل هذه المحاور. ويعتقد أن فهم هذا الآلية قد يسلط الضوء على حالات مشابهة مثل انعدام التلذذ بالطعام أو ضعف الاستجابة للمكافآت الاجتماعية، ما يفتح آفاقًا لدراسة اضطرابات مثل الاكتئاب، الإدمان، واضطرابات الأكل. من الناحية الوراثية، كشفت دراسات على التوائم - نشرت مؤخرًا - أن العوامل الجينية تفسر ما يصل إلى 54% من الفروق الفردية في حساسية المكافأة الموسيقية، مع استقلالية جزئية لهذه الجينات عن القدرات السمعية العامة أو حساسية المكافآت غير الموسيقية. في الختام، يؤكد الباحثون أن عدم الشعور بالمتعة من الموسيقى ليس عيبًا أو غرابة شخصية، بل تنوعًا طبيعيًا في تركيب الدماغ البشري. وقد يمهد هذا الاكتشاف الطريق مستقبلًا لتدخلات عصبية تساعد على تعزيز هذه الروابط الدماغية لدى من يرغبون في تغيير تجربتهم مع الموسيقى.
https://sarabic.ae/20251218/الموسيقى-تخفف-توتر-حديثي-الولادة-وذويهم-في-غرف-العناية-المركزة-1108299372.html
https://sarabic.ae/20251201/دراسة-توضح-لماذا-تزيد-الشهرة-من-خطر-الوفاة-المبكرة-لدى-الموسيقيين--1107675283.html
https://sarabic.ae/20251029/دراسة-الرقص-والموسيقى-يجعلان-دماغك-أصغر-سنا--1106525094.html
أخبار إسبانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/01/1085642254_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_b2fd4fd7ca235860cd551d627f7ee584.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, أخبار إسبانيا
دراسة توضح لماذا لا يستمتع بعض الأشخاص بالموسيقى على الإطلاق؟
تعتبر الموسيقى مصدر سعادة وتعبير عاطفي عالميًا، إلا أن دراسات علمية حديثة تظهر أن نسبة صغيرة من الأفراد لا يشعرون بأي متعة عند الاستماع إليها، رغم سلامة حواسهم السمعية وقدرتهم على الاستمتاع بأنشطة أخرى مثل تناول الطعام أو الفوز بمكافآت مالية.
يطلق على هذه الحالة علميًا اسم "انعدام التلذذ الموسيقي النوعي"، وهي ليست اضطرابًا نفسيًا عامًا، بل اختلافًا عصبيًا محددًا، بحسب ما ذكر موقع
"ساينس دايلي".
18 ديسمبر 2025, 12:53 GMT
في مراجعة بحثية نشرت أخيرا في مجلة Trends in Cognitive Sciences التابعة لـCell Press، قدم باحثون من جامعة برشلونة - وعلى رأسهم العالمان جوسيب ماركو-بالاريس وإرنست ماس-هيريرو - تفسيرًا عصبيًا واضحًا لهذه الظاهرة.
يرجع الباحثون السبب الرئيسي إلى انقطاع الاتصال بين الشبكات الدماغية المسؤولة عن معالجة الأصوات الموسيقية وتلك المرتبطة بنظام المكافأة.
ففي حين يعالج الدماغ
الموسيقى بشكل طبيعي على المستوى السمعي، لا يتم تنشيط الدوائر العصبية المرتبطة بالمتعة - مثل النواة المتكئة- عند التعرض لها.
وتؤكد صور التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي أن هذا الانخفاض في النشاط انتقائي تمامًا للموسيقى، إذ يعود نظام المكافأة إلى عمله الطبيعي مع محفزات أخرى ممتعة.
لقياس هذه الظاهرة بدقة، طوّر الفريق نفسه أداة تقييم موحدة تعرف باسم استبيان مكافأة الموسيقى في برشلونة.
يقيس الاستبيان خمسة أبعاد رئيسية لتجربة الموسيقى
: الاستجابة العاطفية، تحسين المزاج، الرغبة في الحركة أو الرقص، الارتباط الاجتماعي، والسعي لاكتشاف أعمال موسيقية جديدة.
ويسجل الأشخاص المصابون بانعدام التلذذ الموسيقي درجات منخفضة جدًا في كل هذه المحاور.
تشير النتائج إلى أن القدرة على الاستمتاع بالموسيقى ليست أمرًا ثنائيًا (إما نعم أو لا)، بل تقع على طيف واسع يعتمد على درجة ترابط الشبكات العصبية المعنية.
ويعتقد أن فهم هذا الآلية قد يسلط الضوء على حالات مشابهة مثل انعدام التلذذ بالطعام أو ضعف الاستجابة للمكافآت الاجتماعية، ما يفتح آفاقًا لدراسة اضطرابات مثل الاكتئاب، الإدمان، واضطرابات الأكل.
29 أكتوبر 2025, 13:46 GMT
من الناحية الوراثية، كشفت دراسات على التوائم - نشرت مؤخرًا - أن العوامل الجينية تفسر ما يصل إلى 54% من الفروق الفردية في حساسية المكافأة الموسيقية، مع استقلالية جزئية لهذه الجينات عن القدرات السمعية العامة أو حساسية المكافآت غير الموسيقية.
في الختام، يؤكد الباحثون أن عدم الشعور بالمتعة من الموسيقى ليس عيبًا أو غرابة شخصية، بل تنوعًا طبيعيًا في تركيب الدماغ البشري.
وقد يمهد هذا الاكتشاف الطريق مستقبلًا لتدخلات عصبية تساعد على تعزيز هذه الروابط الدماغية لدى من يرغبون في تغيير تجربتهم مع الموسيقى.