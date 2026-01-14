https://sarabic.ae/20260114/مدفيديف-أوروبا-ستسلم-غرينلاند-للولايات-المتحدة-وسيكون-هذا-سابقة-أوروبية-ممتازة-1109243722.html
مدفيديف: أوروبا ستسلم غرينلاند للولايات المتحدة وسيكون هذا سابقة أوروبية ممتازة
صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، بأن أوروبا ستتنازل عن غرينلاند للولايات المتحدة الأمريكية، وبذلك ستُرسخ "سابقة أوروبية... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/1b/1057222200_0:0:2199:1237_1920x0_80_0_0_a8f1cf193b94694bc49db1691c92917d.jpg
وقال ميدفيديف في تصريح له: "لقد هتف الفرنسيون بأن المساس بسيادة الدنمارك سيؤدي إلى عواقب وخيمة غير مسبوقة". وتابع: "يا ترى ماذا سيفعلون؟! هل سيختطفون الرئيس الأمريكي؟ هل سيقصفون الولايات المتحدة نوويا؟ بالطبع لا. سيتنازلون ببساطة عن غرينلاند. وستكون هذه سابقة أوروبية عظيمة".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جزيرة غرينلاند من أجل الأمن القومي الأمريكي. وقال ترامب إن "حلف الناتو يجب أن يكون رائدًا في إتاحة المجال لحصول الولايات المتحدة على غرينلاند"، معتبرا أن هذا سيسهم في تعزيز قوة الحلف وفاعليته في مواجهة التحديات الأمنية.ورفض ترامب في وقت سابق، تقديم تعهد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند، كما امتنع عن إعطاء إجابة واضحة حول ما هو الأهم بالنسبة له، الجزيرة أم الحفاظ على حلف شمال الأطلسي.ترامب يهدد رئيس وزراء غرينلاند بـ"مشكلة كبيرة"وزير الدفاع الألماني: ضم غرينلاند سيشكل حادثة غير مسبوقة داخل حلف الناتونائبة رئيس الوزراء السويدي: بلادنا الهدف الأمريكي التالي بعد غرينلاند
صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، بأن أوروبا ستتنازل عن غرينلاند للولايات المتحدة الأمريكية، وبذلك ستُرسخ "سابقة أوروبية عظيمة".
وقال ميدفيديف في تصريح له: "لقد هتف الفرنسيون بأن المساس بسيادة الدنمارك سيؤدي إلى عواقب وخيمة غير مسبوقة".
وتابع: "يا ترى ماذا سيفعلون؟! هل سيختطفون الرئيس الأمريكي؟ هل سيقصفون الولايات المتحدة نوويا؟ بالطبع لا. سيتنازلون ببساطة عن غرينلاند. وستكون هذه سابقة أوروبية عظيمة".
وأدان البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، تصريحات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن استحواذ الولايات المتحدة على جزيرة غرينلاند التابعة للتاج الدنماركي، معتبرا أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتحديا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جزيرة غرينلاند من أجل الأمن القومي الأمريكي. وقال ترامب إن "حلف الناتو يجب أن يكون رائدًا في إتاحة المجال لحصول الولايات المتحدة على غرينلاند"، معتبرا أن هذا سيسهم في تعزيز قوة الحلف وفاعليته في مواجهة التحديات الأمنية.
وتعد غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.
ورفض ترامب في وقت سابق، تقديم تعهد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على غرينلاند، كما امتنع عن إعطاء إجابة واضحة حول ما هو الأهم بالنسبة له، الجزيرة أم الحفاظ على حلف شمال الأطلسي.