مسؤول في "حزب الله" اللبناني: نزع السلاح سيقود لفوضى وربما إلى حرب أهلية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260114/مسؤول-في-حزب-الله-اللبناني-نزع-السلاح-سيقود-لفوضى-وربما-إلى-حرب-أهلية-1109225308.html
مسؤول في "حزب الله" اللبناني: نزع السلاح سيقود لفوضى وربما إلى حرب أهلية
مسؤول في "حزب الله" اللبناني: نزع السلاح سيقود لفوضى وربما إلى حرب أهلية
سبوتنيك عربي
حذّر نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني محمود قماطي، من أن "أي محاولة لنزع سلاح الحزب شمال نهر الليطاني، ستؤدي إلى فوضى داخلية وربما إلى حرب أهلية... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-14T10:36+0000
2026-01-14T10:36+0000
أخبار حزب الله
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094032787_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_efd92d3b3c341ee8213ff22b6ff6e9e0.jpg
وأكد قماطي، في تصريحات لقناة "آر تي"، أن بعض الأطراف في الحكومة اللبنانية "يبتعدون عن التفاهم الوطني" ويصرّون على "تنفيذ إملاءات خارجية"، مقدمين "تنازلات مجانية" لإسرائيل دون مقابل. واعتبر قماطي أن "الدولة اللبنانية تفرّط في إنجازات المقاومة وفي معادلة القوة التي رسختها"، مشيرًا إلى أن "حزب الله دفع ثمنًا باهظًا باتفاق وقف إطلاق النار من خلال آلاف الشهداء". وأشار نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني، إلى تصريحات الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام، بشأن حصر السلاح شمال الليطاني، معتبرًا أنها تمهد الطريق لـ"الفوضى واللاستقرار"، وأن بعض المسؤولين في الحكومة "جاهلون بحقيقة الأهداف التوسعية الإسرائيلية"، محذرًا من "المزيد من التنازلات تحت شعار السلام"، على حد قوله. واتهم قماطي جهات في الحكومة بـ"التواطؤ مع المخطط الأميركي- الإسرائيلي لأغراض شخصية"، داعيًا إلى العودة إلى "العقل والحكمة" والحوار اللبناني- اللبناني. وأضاف أن "مسار الحكومة الحالي سيؤدي إلى انعدام الاستقرار والفوضى وربما إلى حرب أهلية بسبب الهيمنة الخارجية"، مؤكدًا أن "حزب الله أقلية في الحكومة ويحتجّ على القرارات لكنه لا يملك القدرة على منعها". وشدد على "رفض أي نقاش أو حوار حول الوضع شمال الليطاني قبل تحقيق الشروط التالية، انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، تحرير الجنوب والأسرى، ووقف استباحة لبنان". واعتبر قماطي أن "أكبر جريمة ترتكبها الدولة هي اتخاذ قرار يتعلق بنزع السلاح شمال الليطاني، لأنه يكرّس الاحتلال ويقبل به، ويستهدف سلاح المقاومة حصرًا". ودعا إلى "تطبيق حصرية السلاح على الآخرين وليس على حزب الله بإملاءات أميركية وأوروبية وإسرائيلية"، محذرًا من "تحويل الجيش إلى أداة تنفيذية بيد إسرائيل عبر آليات معينة"، مؤكدًا أن "الجيش نفسه لن يقبل بذلك". ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان.ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي، من حين لآخر، ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله"، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20260113/رئيس-البرلمان-اللبناني-لا-نقبل-ببقاء-لبنان-ساحة-مستباحة-والانسحاب-الإسرائيلي-ضرورة-فورية-1109188470.html
https://sarabic.ae/20260109/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمة-أهداف-تابعة-لـحزب-الله-في-لبنان-1109053484.html
https://sarabic.ae/20260102/هيئة-البث-إسرائيل-تدرس-شن-عملية-برية-في-لبنان-وترامب-لا-يعارض-1108843943.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094032787_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_998ff7bf234ff94f1b7763da13d7ca00.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار لبنان
أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار لبنان

مسؤول في "حزب الله" اللبناني: نزع السلاح سيقود لفوضى وربما إلى حرب أهلية

10:36 GMT 14.01.2026
© AP Photo / Hassan Ammarعناصر حزب الله اللبناني
عناصر حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
حذّر نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني محمود قماطي، من أن "أي محاولة لنزع سلاح الحزب شمال نهر الليطاني، ستؤدي إلى فوضى داخلية وربما إلى حرب أهلية في لبنان".
وأكد قماطي، في تصريحات لقناة "آر تي"، أن بعض الأطراف في الحكومة اللبنانية "يبتعدون عن التفاهم الوطني" ويصرّون على "تنفيذ إملاءات خارجية"، مقدمين "تنازلات مجانية" لإسرائيل دون مقابل.
إحياء حركة أمل للذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وكلمة رئيس البرلمان نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
رئيس البرلمان اللبناني: لا نقبل ببقاء لبنان ساحة مستباحة والانسحاب الإسرائيلي ضرورة فورية
أمس, 09:28 GMT
واعتبر قماطي أن "الدولة اللبنانية تفرّط في إنجازات المقاومة وفي معادلة القوة التي رسختها"، مشيرًا إلى أن "حزب الله دفع ثمنًا باهظًا باتفاق وقف إطلاق النار من خلال آلاف الشهداء".

وعن دور الجيش اللبناني، شدد قماطي على أن "مهمته الأساسية ليست حماية إسرائيل من أي عمل عسكري محتمل من الأراضي اللبنانية، بل مواجهة إسرائيل، التي ما زالت تحتل أجزاء من لبنان".

وأشار نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني، إلى تصريحات الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام، بشأن حصر السلاح شمال الليطاني، معتبرًا أنها تمهد الطريق لـ"الفوضى واللاستقرار"، وأن بعض المسؤولين في الحكومة "جاهلون بحقيقة الأهداف التوسعية الإسرائيلية"، محذرًا من "المزيد من التنازلات تحت شعار السلام"، على حد قوله.
حماس تنفي اتهامات إسرائيل بوجود مجمع تدريب لها بمخيم عين الحلوة في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف تابعة لـ"حزب الله" في لبنان
9 يناير, 11:57 GMT
واتهم قماطي جهات في الحكومة بـ"التواطؤ مع المخطط الأميركي- الإسرائيلي لأغراض شخصية"، داعيًا إلى العودة إلى "العقل والحكمة" والحوار اللبناني- اللبناني.
وأضاف أن "مسار الحكومة الحالي سيؤدي إلى انعدام الاستقرار والفوضى وربما إلى حرب أهلية بسبب الهيمنة الخارجية"، مؤكدًا أن "حزب الله أقلية في الحكومة ويحتجّ على القرارات لكنه لا يملك القدرة على منعها".

وأكد نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني، أن "الجيش اللبناني واعٍ ولن يواجه شعبه أو المقاومة، وأن حزب الله لن ينجر إلى أي مواجهة مع الجيش".

وشدد على "رفض أي نقاش أو حوار حول الوضع شمال الليطاني قبل تحقيق الشروط التالية، انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، تحرير الجنوب والأسرى، ووقف استباحة لبنان".
غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفرشوبا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
هيئة البث: إسرائيل تدرس شن عملية برية في لبنان وترامب لا يعارض
2 يناير, 20:03 GMT
واعتبر قماطي أن "أكبر جريمة ترتكبها الدولة هي اتخاذ قرار يتعلق بنزع السلاح شمال الليطاني، لأنه يكرّس الاحتلال ويقبل به، ويستهدف سلاح المقاومة حصرًا".
ودعا إلى "تطبيق حصرية السلاح على الآخرين وليس على حزب الله بإملاءات أميركية وأوروبية وإسرائيلية"، محذرًا من "تحويل الجيش إلى أداة تنفيذية بيد إسرائيل عبر آليات معينة"، مؤكدًا أن "الجيش نفسه لن يقبل بذلك".

وختم بأن "الحل الوحيد للحفاظ على استقرار لبنان يكمن في الوصول إلى استراتيجية دفاعية وطنية شاملة".

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان.
ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي، من حين لآخر، ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله"، وفق تعبيره.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала