وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة: "في 15 يناير(كانون الثاني الجاري)، استدعيت القائمت بالأعمال البريطانيت في روسيا، ديني دولاكيا، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث قُدم احتجاجا شديد اللهجة لها بشأن معلومات تلقتها السلطات الروسية المختصة حول انتماء أحد أعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة إلى أجهزة المخابرات البريطانية".وأكدت الوزارة أن "موقف روسيا الحازم بشأن هذه القضية سيستمر تنفيذه بما يتماشى مع مصالح الأمن القومي للبلاد، كما تم توجيه تحذير مفاده أنه في حال تصعيد لندن للموقف، فإن روسيا سترد بحزم".وذكر الجهاز أنه "خلال عمليات مكافحة التجسس، كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن هوية ضابط مخابرات بريطاني غير مصرح به يدعى غاريث صموئيل ديفيس، من مواليد 8 أغسطس (آب) 1980، أرسل إلى روسيا متخفيا بوظيفته كسكرتير ثان في الإدارة الإدارية والاقتصادية بالسفارة البريطانية في موسكو".
الخارجية الروسية تقدم احتجاجا للسفارة البريطانية بسبب انتماء أحد موظفيها لاستخبارات بلادها
08:14 GMT 15.01.2026 (تم التحديث: 08:40 GMT 15.01.2026)
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنها قدمت احتجاجًا رسميًا إلى القائمة بالأعمال البريطانية في روسيا، ديني دولاكيا، بشأن معلومات تلقتها السلطات الروسية حول انتماء أحد أعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة إلى أجهزة المخابرات البريطانية.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة: "في 15 يناير(كانون الثاني الجاري)، استدعيت القائمت بالأعمال البريطانيت في روسيا، ديني دولاكيا، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث قُدم احتجاجا شديد اللهجة لها بشأن معلومات تلقتها السلطات الروسية المختصة حول انتماء أحد أعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة إلى أجهزة المخابرات البريطانية".
وأضاف البيان أن "موسكو لن تتسامح مع أنشطة ضباط المخابرات البريطانية غير المعلنين في روسيا".
وأكدت الوزارة أن "موقف روسيا الحازم بشأن هذه القضية سيستمر تنفيذه بما يتماشى مع مصالح الأمن القومي للبلاد، كما تم توجيه تحذير مفاده أنه في حال تصعيد لندن للموقف، فإن روسيا سترد بحزم".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأنه تمكن من كشف هوية ضابط استخبارات بريطاني متخفٍ، تم إرساله إلى روسيا بصفة سكرتير في السفارة البريطانية لدى موسكو.
وذكر الجهاز أنه "خلال عمليات مكافحة التجسس، كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن هوية ضابط مخابرات بريطاني غير مصرح به يدعى غاريث صموئيل ديفيس، من مواليد 8 أغسطس (آب) 1980، أرسل إلى روسيا متخفيا بوظيفته كسكرتير ثان في الإدارة الإدارية والاقتصادية بالسفارة البريطانية في موسكو".