الخارجية الروسية تقدم احتجاجا للسفارة البريطانية بسبب انتماء أحد موظفيها لاستخبارات بلادها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260115/الخارجية-الروسية-تقدم-احتجاجا-للسفارة-البريطانية-بسبب-انتماء-أحد-موظفيها-لاستخبارات-بلادها---عاجل-1109258230.html
الخارجية الروسية تقدم احتجاجا للسفارة البريطانية بسبب انتماء أحد موظفيها لاستخبارات بلادها
الخارجية الروسية تقدم احتجاجا للسفارة البريطانية بسبب انتماء أحد موظفيها لاستخبارات بلادها
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنها قدمت احتجاجًا رسميًا إلى القائمة بالأعمال البريطانية في روسيا، ديني دولاكيا، بشأن معلومات تلقتها السلطات... 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T08:14+0000
2026-01-15T08:40+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
بريطانيا
جاسوس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة: "في 15 يناير(كانون الثاني الجاري)، استدعيت القائمت بالأعمال البريطانيت في روسيا، ديني دولاكيا، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث قُدم احتجاجا شديد اللهجة لها بشأن معلومات تلقتها السلطات الروسية المختصة حول انتماء أحد أعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة إلى أجهزة المخابرات البريطانية".وأكدت الوزارة أن "موقف روسيا الحازم بشأن هذه القضية سيستمر تنفيذه بما يتماشى مع مصالح الأمن القومي للبلاد، كما تم توجيه تحذير مفاده أنه في حال تصعيد لندن للموقف، فإن روسيا سترد بحزم".وذكر الجهاز أنه "خلال عمليات مكافحة التجسس، كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن هوية ضابط مخابرات بريطاني غير مصرح به يدعى غاريث صموئيل ديفيس، من مواليد 8 أغسطس (آب) 1980، أرسل إلى روسيا متخفيا بوظيفته كسكرتير ثان في الإدارة الإدارية والاقتصادية بالسفارة البريطانية في موسكو".إعلام: ويتكوف وكوشنر يعتزمان زيارة موسكو قريباألمانيا ترسل 13 عسكريا إلى غرينلاند لـ"ضمان أمن الجزيرة"
https://sarabic.ae/20260113/الخارجية-الروسية-بريطانيا-وأوروبا-تعرقلان-بشكل-منهجي-حل-الأزمة-الأوكرانية-1109203905.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdbf6270ec88285e793f43eceff9e7d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, بريطانيا, جاسوس
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, بريطانيا, جاسوس

الخارجية الروسية تقدم احتجاجا للسفارة البريطانية بسبب انتماء أحد موظفيها لاستخبارات بلادها

08:14 GMT 15.01.2026 (تم التحديث: 08:40 GMT 15.01.2026)
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنها قدمت احتجاجًا رسميًا إلى القائمة بالأعمال البريطانية في روسيا، ديني دولاكيا، بشأن معلومات تلقتها السلطات الروسية حول انتماء أحد أعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة إلى أجهزة المخابرات البريطانية.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة: "في 15 يناير(كانون الثاني الجاري)، استدعيت القائمت بالأعمال البريطانيت في روسيا، ديني دولاكيا، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث قُدم احتجاجا شديد اللهجة لها بشأن معلومات تلقتها السلطات الروسية المختصة حول انتماء أحد أعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة إلى أجهزة المخابرات البريطانية".

وأضاف البيان أن "موسكو لن تتسامح مع أنشطة ضباط المخابرات البريطانية غير المعلنين في روسيا".

وأكدت الوزارة أن "موقف روسيا الحازم بشأن هذه القضية سيستمر تنفيذه بما يتماشى مع مصالح الأمن القومي للبلاد، كما تم توجيه تحذير مفاده أنه في حال تصعيد لندن للموقف، فإن روسيا سترد بحزم".
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: بريطانيا وأوروبا تعرقلان بشكل منهجي حل الأزمة الأوكرانية
13 يناير, 16:34 GMT

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأنه تمكن من كشف هوية ضابط استخبارات بريطاني متخفٍ، تم إرساله إلى روسيا بصفة سكرتير في السفارة البريطانية لدى موسكو.

وذكر الجهاز أنه "خلال عمليات مكافحة التجسس، كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن هوية ضابط مخابرات بريطاني غير مصرح به يدعى غاريث صموئيل ديفيس، من مواليد 8 أغسطس (آب) 1980، أرسل إلى روسيا متخفيا بوظيفته كسكرتير ثان في الإدارة الإدارية والاقتصادية بالسفارة البريطانية في موسكو".
إعلام: ويتكوف وكوشنر يعتزمان زيارة موسكو قريبا
ألمانيا ترسل 13 عسكريا إلى غرينلاند لـ"ضمان أمن الجزيرة"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала