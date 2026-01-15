https://sarabic.ae/20260115/باحث-في-الشأن-الإيراني-التهديدات-الأمريكية-وحدت-الداخل-الإيراني-1109263086.html

باحث في الشأن الإيراني: التهديدات الأمريكية وحدت الداخل الإيراني

باحث في الشأن الإيراني: التهديدات الأمريكية وحدت الداخل الإيراني

علّق الباحث في الشأن الإيراني الدكتور محمد خليق، على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن عدم نية إيران إعدام المشاركين في الاحتجاجات، في وقت كان فيه العالم... 15.01.2026, سبوتنيك عربي

كما لفت خليق، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى "خطورة المرحلة التي دفعت ترامب إلى تعديل موقفه إزاء السقف العالي لخطاب طهران، وإدراكه العميق بأن إيران قادرة على إلحاق الأذى بواشنطن وحلفائها ومصالحها في المنطقة، وإحداث أضرار كبيرة في إسرائيل". ورأى خليق أن "الولايات المتحدة تسعى إلى فتح باب المفاوضات مع إيران، لكن من موقع القوة ومن بوابة المواجهة العسكرية، في مقابل مطالبة طهران بمستوى من الندّية في التفاوض"، مستبعدًا نجاح المساعي التركية أو السعودية لأن "العامل الحاسم يتمثل في قوة إيران الواقعية وما يريده الشعب الإيراني"، حسب تعبيره. وأكد خليق أن "المنطقة تقف عند منعطف خطر"، مشددًا على أن "إيران ستكون سيدة الموقف، إذا لا تستطيع الولايات المتحدة الاستمرار في التصعيد"، محذرًا من أن "أي مواجهة محتملة مع إيران ستكون لها تداعيات عسكرية وأمنية واقتصادية على المنطقة وعلى المصالح الأميركية في دول الخليج". وختم الباحث في الشأن الإيراني بالتأكيد على أن "المنطق السياسي شيء والحكمة السياسية شيء آخر"، معتبرًا أن "إيران تمتلك هذه الحكمة، ولن تبادر إلى الحرب رغم قدرتها على ذلك".

