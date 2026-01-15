https://sarabic.ae/20260115/باحث-في-الشأن-الإيراني-التهديدات-الأمريكية-وحدت-الداخل-الإيراني-1109263086.html
باحث في الشأن الإيراني: التهديدات الأمريكية وحدت الداخل الإيراني
باحث في الشأن الإيراني: التهديدات الأمريكية وحدت الداخل الإيراني
سبوتنيك عربي
علّق الباحث في الشأن الإيراني الدكتور محمد خليق، على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن عدم نية إيران إعدام المشاركين في الاحتجاجات، في وقت كان فيه العالم... 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T11:16+0000
2026-01-15T11:16+0000
2026-01-15T11:16+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
تهديدات أمريكية
ضربة جوية
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_0:102:1958:1203_1920x0_80_0_0_fad031a03c9e398154ceae6aa054e1a2.jpg
كما لفت خليق، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى "خطورة المرحلة التي دفعت ترامب إلى تعديل موقفه إزاء السقف العالي لخطاب طهران، وإدراكه العميق بأن إيران قادرة على إلحاق الأذى بواشنطن وحلفائها ومصالحها في المنطقة، وإحداث أضرار كبيرة في إسرائيل". ورأى خليق أن "الولايات المتحدة تسعى إلى فتح باب المفاوضات مع إيران، لكن من موقع القوة ومن بوابة المواجهة العسكرية، في مقابل مطالبة طهران بمستوى من الندّية في التفاوض"، مستبعدًا نجاح المساعي التركية أو السعودية لأن "العامل الحاسم يتمثل في قوة إيران الواقعية وما يريده الشعب الإيراني"، حسب تعبيره. وأكد خليق أن "المنطقة تقف عند منعطف خطر"، مشددًا على أن "إيران ستكون سيدة الموقف، إذا لا تستطيع الولايات المتحدة الاستمرار في التصعيد"، محذرًا من أن "أي مواجهة محتملة مع إيران ستكون لها تداعيات عسكرية وأمنية واقتصادية على المنطقة وعلى المصالح الأميركية في دول الخليج". وختم الباحث في الشأن الإيراني بالتأكيد على أن "المنطق السياسي شيء والحكمة السياسية شيء آخر"، معتبرًا أن "إيران تمتلك هذه الحكمة، ولن تبادر إلى الحرب رغم قدرتها على ذلك".
https://sarabic.ae/20260114/إيران-تدعو-ترامب-إلى-عدم-تكرار-الأخطاء-السابقة-واختيار--الدبلوماسية-بدلا-من-الحرب-1109250094.html
https://sarabic.ae/20260114/ترامب-يقول-إنه-أُبلغ-بتوقف-عمليات-القتل-في-إيران-وأنه-ليست-هناك-خطط-لتنفيذ-إعدامات-1109248861.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_109:0:1849:1305_1920x0_80_0_0_40fbfe80b652dbc227e86e44c6e5cee8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, تهديدات أمريكية, ضربة جوية, تقارير سبوتنيك, حصري
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, تهديدات أمريكية, ضربة جوية, تقارير سبوتنيك, حصري
باحث في الشأن الإيراني: التهديدات الأمريكية وحدت الداخل الإيراني
حصري
علّق الباحث في الشأن الإيراني الدكتور محمد خليق، على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن عدم نية إيران إعدام المشاركين في الاحتجاجات، في وقت كان فيه العالم يترقب ضربة أمريكية محتملة ضد إيران، مشيرًا إلى "التذبذب في المواقف الأمريكية".
كما لفت خليق، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى "خطورة المرحلة التي دفعت ترامب إلى تعديل موقفه إزاء السقف العالي لخطاب طهران، وإدراكه العميق بأن إيران قادرة على إلحاق الأذى بواشنطن
وحلفائها ومصالحها في المنطقة، وإحداث أضرار كبيرة في إسرائيل".
وقال خليق: "المواقف والتهديدات الأمريكية وحّدت المعارضة الإيرانية مع اليمين الإيراني، والدليل المظاهرات المليونية، التي خرجت دعمًا للنظام، مؤكدة قوة إيران ومشروعية النظام الإيراني".
وأضاف الباحث في الشأن الإيراني: "الولايات المتحدة أوقعت نفسها في مأزق، وهي في حالة تردد في ظل الغموض الكبير الذي يكتنف طبيعة الرد الإيراني"، لافتًا إلى أنها "لا تستطيع ضمان أن تكون أي مواجهة مع إيران محدودة، ولا سيما أن إيران وحلفائها يتحدثون بواقعية، سواء عن أسلحة جديدة أو رد غير مسبوق في حال تعرضت لأي اعتداء".
ورأى خليق أن "الولايات المتحدة تسعى إلى فتح باب المفاوضات مع إيران، لكن من موقع القوة ومن بوابة المواجهة العسكرية، في مقابل مطالبة طهران بمستوى من الندّية في التفاوض
"، مستبعدًا نجاح المساعي التركية أو السعودية لأن "العامل الحاسم يتمثل في قوة إيران الواقعية وما يريده الشعب الإيراني"، حسب تعبيره.
وأكد خليق أن "المنطقة تقف عند منعطف خطر"، مشددًا على أن "إيران ستكون سيدة الموقف، إذا لا تستطيع الولايات المتحدة الاستمرار في التصعيد"، محذرًا من أن "أي مواجهة محتملة مع إيران ستكون لها تداعيات عسكرية وأمنية واقتصادية على المنطقة وعلى المصالح الأميركية في دول الخليج".
وختم الباحث في الشأن الإيراني بالتأكيد على أن "المنطق السياسي شيء والحكمة السياسية شيء آخر
"، معتبرًا أن "إيران تمتلك هذه الحكمة، ولن تبادر إلى الحرب رغم قدرتها على ذلك".