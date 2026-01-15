https://sarabic.ae/20260115/نيبينزيا-روسيا-تدين-بشدة-أي-شكل-من-أشكال-التدخل-الخارجي-والتهديدات-باستخدام-القوة-ضد-إيران-1109287657.html
نيبينزيا: روسيا تدين بشدة أي شكل من أشكال التدخل الخارجي والتهديدات باستخدام القوة ضد إيران
وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي مخصص لبحث الوضع في إيران، اليوم الخميس: "الاتحاد الروسي مقتنع بضرورة النظر إلى اجتماع مجلس الأمن اليوم من منظور ولايته في صون السلم والأمن الدوليين ودعم القانون الدولي، وليس من منظور الوضع السياسي الداخلي في إيران".وأردف نيبينزيا: "نحذر من خرق المعايير والقوانين الدولية بشأن إيران"، مشيرا إلى أن" قوى خارجية تحاول الإطاحة بالنظام الإيراني بالقوة، وأن ما حصل مؤخرا في إيران يتجاوز التظاهرات السلمية فقد استخدمت فيها أسلحة نارية".واندلعت الاحتجاجات في إيران، في أواخر ديسمبر/ كانون الثاني 2025، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.
21:27 GMT 15.01.2026 (تم التحديث: 21:33 GMT 15.01.2026)
حذّر المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من أن تصرفات الولايات المتحدة تجاه إيران قد تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة وإغراقها في "فوضى دموية".
وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي مخصص لبحث الوضع في إيران، اليوم الخميس: "الاتحاد الروسي مقتنع بضرورة النظر إلى اجتماع مجلس الأمن اليوم من منظور ولايته في صون السلم والأمن الدوليين ودعم القانون الدولي، وليس من منظور الوضع السياسي الداخلي في إيران".
وأضاف المندوب الروسي: "إن انتهاكات هذه المعايير والمبادئ في الوضع الراهن واضحة، بما في ذلك الخطاب الخطير وغير المسؤول للغاية الذي تبنته القيادة الأمريكية في الأيام الأخيرة".
وأردف نيبينزيا: "نحذر من خرق المعايير والقوانين الدولية بشأن إيران"، مشيرا إلى أن" قوى خارجية تحاول الإطاحة بالنظام الإيراني بالقوة، وأن ما حصل مؤخرا في إيران يتجاوز التظاهرات السلمية فقد استخدمت فيها أسلحة نارية".
وتابع المندوب الروسي: "نعرب عن تضامننا مع الشعب الإيراني وحزننا الشديد لسقوط ضحايا"، مشيرا إلى أن "التصرفات الأميركية قد تدفع المنطقة إلى مزيد من الفوضى الدموية ويجب على الأمم المتحدة منع تصعيد جديد واسع النطاق".
واندلعت الاحتجاجات في إيران
، في أواخر ديسمبر/ كانون الثاني 2025، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.
وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.
وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات
"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.