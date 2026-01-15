https://sarabic.ae/20260115/نيبينزيا-روسيا-تدين-بشدة-أي-شكل-من-أشكال-التدخل-الخارجي-والتهديدات-باستخدام-القوة-ضد-إيران-1109287657.html

نيبينزيا: روسيا تدين بشدة أي شكل من أشكال التدخل الخارجي والتهديدات باستخدام القوة ضد إيران

نيبينزيا: روسيا تدين بشدة أي شكل من أشكال التدخل الخارجي والتهديدات باستخدام القوة ضد إيران

سبوتنيك عربي

حذّر المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من أن تصرفات الولايات المتحدة تجاه إيران قد تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة وإغراقها... 15.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-15T21:27+0000

2026-01-15T21:27+0000

2026-01-15T21:33+0000

أخبار روسيا اليوم

روسيا

العالم

فاسيلي نيبينزيا

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103157/09/1031570969_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_c1638096fc2452780d871b4f28ba6f76.jpg

وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي مخصص لبحث الوضع في إيران، اليوم الخميس: "الاتحاد الروسي مقتنع بضرورة النظر إلى اجتماع مجلس الأمن اليوم من منظور ولايته في صون السلم والأمن الدوليين ودعم القانون الدولي، وليس من منظور الوضع السياسي الداخلي في إيران".وأردف نيبينزيا: "نحذر من خرق المعايير والقوانين الدولية بشأن إيران"، مشيرا إلى أن" قوى خارجية تحاول الإطاحة بالنظام الإيراني بالقوة، وأن ما حصل مؤخرا في إيران يتجاوز التظاهرات السلمية فقد استخدمت فيها أسلحة نارية".واندلعت الاحتجاجات في إيران، في أواخر ديسمبر/ كانون الثاني 2025، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.

https://sarabic.ae/20260115/وزير-الخارجية-القطري-يؤكد-لنظيره-الإيراني-دعم-قطر-لجهود-خفض-التصعيد-وتعزيز-أمن-المنطقة-1109286745.html

https://sarabic.ae/20260115/البيت-الأبيض-نراقب-عن-كثب-الوضع-في-إيران-وكل-الخيارات-مطروحة-1109282481.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم, فاسيلي نيبينزيا, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا