https://sarabic.ae/20260115/وزير-الخارجية-السعودي-يجري-اتصالا-هاتفيا-بنظيره-الإيراني-1109258075.html
وزير الخارجية السعودي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني
وزير الخارجية السعودي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس. 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T08:13+0000
2026-01-15T08:13+0000
2026-01-15T08:13+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0a/1100383409_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_237a2a0645fbf206107bf7477ee91145.jpg
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، صباح اليوم الخميس، بأن الاتصال الهاتفي بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل دعم أمنها واستقرارها.وفي سياق متصل، طلبت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لمناقشة الوضع في إيران، اليوم الخميس الساعة 23:00 بتوقيت موسكو.وقال مصدر في المجلس لوكالة "سبوتنيك": "الولايات المتحدة طلبت عقد الجلسة"، مشيرًا إلى أن الجانب الأمريكي اقترح عقدها في الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك (23:00 بتوقيت موسكو).ولم يعلن رئيس مجلس الأمن الدولي، لشهر يناير الجاري، (الصومال) بعد رسميًا عن تحديد موعد الجلسة.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا الثلاثاء، المشاركين في الاحتجاجات الجارية في إيران، إلى "مواصلة تحركاتهم والاستيلاء على مؤسسات السلطة"، وفق تعبيره. كما تعهد بتقديم المساعدة للمشاركين في الاضطرابات، وكتب عبر منصة "تروث سوشيال": "المساعدة في الطريق".كما توعد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة "في حال بدأت إيران بتنفيذ إعدامات بحق المحتجين"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه غير مطّلع على تقارير من هذا النوع.
https://sarabic.ae/20260115/دول-عربية-قد-تستهدفها-عقوبات-على-خلفية-التلويح-الأمريكي-بمنع-التعامل-تجاريا-مع-إيران-1109257119.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0a/1100383409_84:0:1221:853_1920x0_80_0_0_0606092af101545744c3cba16cb6ad5f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, العالم العربي, الأخبار
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, العالم العربي, الأخبار
وزير الخارجية السعودي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني
أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، صباح اليوم الخميس، بأن الاتصال الهاتفي بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل دعم أمنها واستقرارها.
وفي سياق متصل، طلبت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لمناقشة الوضع في إيران، اليوم الخميس الساعة 23:00 بتوقيت موسكو.
وقال مصدر في المجلس لوكالة "سبوتنيك": "الولايات المتحدة طلبت عقد الجلسة"، مشيرًا إلى أن الجانب الأمريكي
اقترح عقدها في الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك (23:00 بتوقيت موسكو).
ولم يعلن رئيس مجلس الأمن الدولي، لشهر يناير الجاري، (الصومال) بعد رسميًا عن تحديد موعد الجلسة.
واندلعت الاحتجاجات في إيران، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني. ومنذ 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، وبعد دعوات أطلقها رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطيح به عام 1979، تصاعدت التحركات الاحتجاجية، وفي اليوم نفسه توقف الإنترنت عن العمل في البلاد.
وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.
وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات
"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا الثلاثاء، المشاركين في الاحتجاجات الجارية في إيران، إلى "مواصلة تحركاتهم والاستيلاء على مؤسسات السلطة"، وفق تعبيره. كما تعهد بتقديم المساعدة للمشاركين في الاضطرابات، وكتب عبر منصة "تروث سوشيال": "المساعدة في الطريق".
كما توعد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة "في حال بدأت إيران بتنفيذ إعدامات بحق المحتجين"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه غير مطّلع على تقارير من هذا النوع.