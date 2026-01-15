https://sarabic.ae/20260115/وزير-الخارجية-السعودي-يجري-اتصالا-هاتفيا-بنظيره-الإيراني-1109258075.html

وزير الخارجية السعودي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس. 15.01.2026, سبوتنيك عربي

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، صباح اليوم الخميس، بأن الاتصال الهاتفي بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل دعم أمنها واستقرارها.وفي سياق متصل، طلبت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لمناقشة الوضع في إيران، اليوم الخميس الساعة 23:00 بتوقيت موسكو.وقال مصدر في المجلس لوكالة "سبوتنيك": "الولايات المتحدة طلبت عقد الجلسة"، مشيرًا إلى أن الجانب الأمريكي اقترح عقدها في الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك (23:00 بتوقيت موسكو).ولم يعلن رئيس مجلس الأمن الدولي، لشهر يناير الجاري، (الصومال) بعد رسميًا عن تحديد موعد الجلسة.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا الثلاثاء، المشاركين في الاحتجاجات الجارية في إيران، إلى "مواصلة تحركاتهم والاستيلاء على مؤسسات السلطة"، وفق تعبيره. كما تعهد بتقديم المساعدة للمشاركين في الاضطرابات، وكتب عبر منصة "تروث سوشيال": "المساعدة في الطريق".كما توعد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة "في حال بدأت إيران بتنفيذ إعدامات بحق المحتجين"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه غير مطّلع على تقارير من هذا النوع.

