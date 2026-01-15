https://sarabic.ae/20260115/وزير-الدفاع-الإيراني-قد-لا-نتمكن-من-منع-امتداد-انعدام-الأمن-خارج-حدودنا---1109264750.html

وزير الدفاع الإيراني: قد لا نتمكن من منع امتداد انعدام الأمن خارج حدودنا

وزير الدفاع الإيراني: قد لا نتمكن من منع امتداد انعدام الأمن خارج حدودنا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، اليوم الخميس، أن انعدام الأمن قد يمتد لبلدان أخرى، موضحًا أن طهران ستبذل قصارى جهدها لقمع "الإرهابيين المسلحين"، لكنها... 15.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-15T12:05+0000

2026-01-15T12:05+0000

2026-01-15T12:05+0000

إيران

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/10/1094864400_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_d15fdb16445169a03f3a37d289ee6546.jpg

وقال زاده في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: "نوجه تحذيرا إلى أعداء إيران، ونبعث برسالة إلى أصدقائنا مفادها أن انعدام الأمن قد يمتد إلى دول أخرى. سنستخدم كل قدراتنا لقمع الإرهابيين المسلحين المتوحشين، لكن قد لا نتمكن من منع امتداد حالة انعدام الأمن إلى خارج الحدود".وتابع: "لا ينبغي أن يتحول استخدام إرهابيي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودزل عدة)، ضد الدول الساعية إلى الاستقلال إلى سابقة، وإلا فلن يكون أي بلد في مأمن، وقد تحلينا بضبط النفس".واندلعت الاحتجاجات في إيران، في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. ومنذ 8 يناير/كانون الثاني، وبعد دعوات أطلقها رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطيح به عام 1979، تصاعدت التحركات الاحتجاجية، وفي اليوم نفسه توقف الإنترنت عن العمل في البلاد.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بالوقوف وراء الاضطرابات، في 12 يناير/كانون الثاني، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.كما توعد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة في حال بدأت إيران بتنفيذ إعدامات بحق المحتجين، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه غير مطلع على تقارير من هذا النوع.

https://sarabic.ae/20260115/وزير-الخارجية-الصيني-لنظيره-الإيراني-بكين-تعارض-استخدام-القوة-والعودة-لـ-قانون-الغاب-1109264114.html

https://sarabic.ae/20260113/الخارجية-الروسية-موسكو-تدين-بشدة-التدخل-الأجنبي-غير-القانوني-في-شؤون-إيران-الداخلية-1109200255.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم, أخبار العالم الآن