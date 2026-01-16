https://sarabic.ae/20260116/أول-دولة-عربية-تتحرك-لبناء-ناقلات-نفط-عملاقة-عام-2026---1109293993.html
أول دولة عربية تتحرك لبناء ناقلات نفط عملاقة عام 2026
أعلنت إحدى شركات النقل العربي، للشحن البحري، عن توقيعها 3 اتفاقيات لبناء ناقلات نفط خام عملاقة مع حوض بناء سفن في كوريا الجنوبية. 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T07:23+0000
2026-01-16T07:23+0000
2026-01-16T07:23+0000
أعلنت سلطنة عمان، في خطوة رائدة، تعد الأولى على مستوى العالم العربي، عن دخولها بقوة في قطاع النقل البحري للنفط، عبر إطلاق مشروع لبناء ناقلات نفط عملاقة، تلبية للطلب العالمي المتنامي على الطاقة وتماشيا مع التزاماتها بدعم عملائها حول العالم.وأتى هذا الإعلان عن بناء 3 ناقلات نفط عملاقة، بعد أيام قليلة من بيع 4 ناقلات غاز مسال "براء، وإبري، ونزوى، وصلالة" في إطار استراتيجية إعادة هيكلة الأسطول وتجديده.وأضاف: "نحن ملتزمون بتنفيذ استثمارات استراتيجية تحقق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا ولجميع أصحاب المصلحة، ودعم موقعنا كشريك موثوق في قطاع الشحن البحري العالمي".ويعد هذا المشروع انعكاسا لرؤية عمان الطموحة في تعزيز مكانتها كمركز لوجستي وبحري استراتيجي، وتأكيدا على التزامها بمواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة والنقل البحري.ستبنى ناقلات النفط العملاقة وفقًا لأرقى المعايير التقنية العالمية، مزودة بأحدث أنظمة مولدات العمود وأجهزة التنقية، ما يعزز كفاءة استهلاك الوقود ويقلل البصمة الطاقوية الإجمالية.ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية شركة "أسياد"، الرامية إلى توسيع أسطولها وتجديده، باستثمارات تُقدر بين 2.3 و2.7 مليار دولار حتى عام 2029، بهدف تعزيز وجودها في القطاعات الرئيسية في مجال الشحن البحري.وبحلول منتصف عام 2025، بلغ عدد سفن الأسطول 94 سفينة عبر مختلف القطاعات، مقارنةً بـ86 سفينة في نهاية عام 2024، وهو ما يعكس نموا ملموسا ومستمرا في قدرات الشركة التشغيلية والاستثمارية.الاتحاد الأوروبي يوقع 6 اتفاقات جديدة مع لبنان لدعم الأمن والإصلاح في البلادالعراق: توقيع 15 مذكرة تفاهم وعدد من الاتفاقيات مع المغرب
أعلنت سلطنة عمان، في خطوة رائدة، تعد الأولى على مستوى العالم العربي، عن دخولها بقوة في قطاع النقل البحري للنفط، عبر إطلاق مشروع لبناء ناقلات نفط عملاقة، تلبية للطلب العالمي المتنامي على الطاقة وتماشيا مع التزاماتها بدعم عملائها حول العالم.
وأفادت شركة "أسياد للشحن"، للنقل البحري الوطني، المملوكة بأغلبية أسهمها للدولة، بأنها "وقعت اتفاقيات مع شركة "هانوا أوشن"، الكورية الجنوبية، إحدى أبرز شركات بناء السفن عالميا، لتصنيع 3 ناقلات نفط خام فائقة الحمولة، بسعة تصل إلى 300 ألف طن (ما يعادل 2.13 مليون برميل) لكل ناقلة".
وأتى هذا الإعلان عن بناء 3 ناقلات نفط عملاقة، بعد أيام قليلة من بيع 4 ناقلات غاز مسال "براء، وإبري، ونزوى، وصلالة" في إطار استراتيجية إعادة هيكلة الأسطول وتجديده.
وبحسب منصة "الطاقة"، فإن إجمالي قيمة الصفقة يبلغ 149.6 مليون ريال عماني (نحو 388.5 مليون دولار أمريكي)، وفق ما ذكرته الشركة.
وعبر الدكتور إبراهيم النذيري، الرئيس التنفيذي لشركة "أسياد للشحن"، عن سعادته بتوقيع العقود، قائلا: "يمثل هذا الاستثمار حجر أساس في برنامجنا الشامل لتحديث أسطول "أسياد"، إذ ستتميز هذه السفن بتقنيات متطورة وكفاءة استثنائية في استهلاك الوقود، ما يتيح لنا تقديم سعة نقل أكبر لناقلات النفط العملاقة لعملائنا من خلال أسطول عصري ومستدام".
وأضاف: "نحن ملتزمون بتنفيذ استثمارات استراتيجية تحقق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا ولجميع أصحاب المصلحة، ودعم موقعنا كشريك موثوق في قطاع الشحن البحري العالمي".
ويعد هذا المشروع انعكاسا لرؤية عمان الطموحة في تعزيز مكانتها كمركز لوجستي وبحري استراتيجي، وتأكيدا على التزامها بمواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة والنقل البحري
ستبنى ناقلات النفط العملاقة وفقًا لأرقى المعايير التقنية العالمية، مزودة بأحدث أنظمة مولدات العمود وأجهزة التنقية، ما يعزز كفاءة استهلاك الوقود ويقلل البصمة الطاقوية الإجمالية.
وسترسخ شركة "أسياد" أسطولها كواحد من أبرز رموز الابتكار والريادة في قطاع النقل البحري للناقلات العملاقة.
ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية شركة "أسياد"، الرامية إلى توسيع أسطولها وتجديده، باستثمارات تُقدر بين 2.3 و2.7 مليار دولار حتى عام 2029، بهدف تعزيز وجودها في القطاعات الرئيسية في مجال الشحن البحري.
وبحلول منتصف عام 2025، بلغ عدد سفن الأسطول 94 سفينة عبر مختلف القطاعات، مقارنةً بـ86 سفينة في نهاية عام 2024، وهو ما يعكس نموا ملموسا ومستمرا في قدرات الشركة التشغيلية والاستثمارية.