أول دولة عربية تتحرك لبناء ناقلات نفط عملاقة عام 2026

أول دولة عربية تتحرك لبناء ناقلات نفط عملاقة عام 2026

سبوتنيك عربي

أعلنت إحدى شركات النقل العربي، للشحن البحري، عن توقيعها 3 اتفاقيات لبناء ناقلات نفط خام عملاقة مع حوض بناء سفن في كوريا الجنوبية. 16.01.2026

أعلنت سلطنة عمان، في خطوة رائدة، تعد الأولى على مستوى العالم العربي، عن دخولها بقوة في قطاع النقل البحري للنفط، عبر إطلاق مشروع لبناء ناقلات نفط عملاقة، تلبية للطلب العالمي المتنامي على الطاقة وتماشيا مع التزاماتها بدعم عملائها حول العالم.وأتى هذا الإعلان عن بناء 3 ناقلات نفط عملاقة، بعد أيام قليلة من بيع 4 ناقلات غاز مسال "براء، وإبري، ونزوى، وصلالة" في إطار استراتيجية إعادة هيكلة الأسطول وتجديده.وأضاف: "نحن ملتزمون بتنفيذ استثمارات استراتيجية تحقق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا ولجميع أصحاب المصلحة، ودعم موقعنا كشريك موثوق في قطاع الشحن البحري العالمي".ويعد هذا المشروع انعكاسا لرؤية عمان الطموحة في تعزيز مكانتها كمركز لوجستي وبحري استراتيجي، وتأكيدا على التزامها بمواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة والنقل البحري.ستبنى ناقلات النفط العملاقة وفقًا لأرقى المعايير التقنية العالمية، مزودة بأحدث أنظمة مولدات العمود وأجهزة التنقية، ما يعزز كفاءة استهلاك الوقود ويقلل البصمة الطاقوية الإجمالية.ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية شركة "أسياد"، الرامية إلى توسيع أسطولها وتجديده، باستثمارات تُقدر بين 2.3 و2.7 مليار دولار حتى عام 2029، بهدف تعزيز وجودها في القطاعات الرئيسية في مجال الشحن البحري.وبحلول منتصف عام 2025، بلغ عدد سفن الأسطول 94 سفينة عبر مختلف القطاعات، مقارنةً بـ86 سفينة في نهاية عام 2024، وهو ما يعكس نموا ملموسا ومستمرا في قدرات الشركة التشغيلية والاستثمارية.الاتحاد الأوروبي يوقع 6 اتفاقات جديدة مع لبنان لدعم الأمن والإصلاح في البلادالعراق: توقيع 15 مذكرة تفاهم وعدد من الاتفاقيات مع المغرب

