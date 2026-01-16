أول دولة عربية تتحرك لبناء ناقلات نفط عملاقة عام 2026

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
أعلنت إحدى شركات النقل العربي، للشحن البحري، عن توقيعها 3 اتفاقيات لبناء ناقلات نفط خام عملاقة مع حوض بناء سفن في كوريا الجنوبية. 16.01.2026, سبوتنيك عربي
أعلنت سلطنة عمان، في خطوة رائدة، تعد الأولى على مستوى العالم العربي، عن دخولها بقوة في قطاع النقل البحري للنفط، عبر إطلاق مشروع لبناء ناقلات نفط عملاقة، تلبية للطلب العالمي المتنامي على الطاقة وتماشيا مع التزاماتها بدعم عملائها حول العالم.وأتى هذا الإعلان عن بناء 3 ناقلات نفط عملاقة، بعد أيام قليلة من بيع 4 ناقلات غاز مسال "براء، وإبري، ونزوى، وصلالة" في إطار استراتيجية إعادة هيكلة الأسطول وتجديده.وأضاف: "نحن ملتزمون بتنفيذ استثمارات استراتيجية تحقق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا ولجميع أصحاب المصلحة، ودعم موقعنا كشريك موثوق في قطاع الشحن البحري العالمي".ويعد هذا المشروع انعكاسا لرؤية عمان الطموحة في تعزيز مكانتها كمركز لوجستي وبحري استراتيجي، وتأكيدا على التزامها بمواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة والنقل البحري.ستبنى ناقلات النفط العملاقة وفقًا لأرقى المعايير التقنية العالمية، مزودة بأحدث أنظمة مولدات العمود وأجهزة التنقية، ما يعزز كفاءة استهلاك الوقود ويقلل البصمة الطاقوية الإجمالية.ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية شركة "أسياد"، الرامية إلى توسيع أسطولها وتجديده، باستثمارات تُقدر بين 2.3 و2.7 مليار دولار حتى عام 2029، بهدف تعزيز وجودها في القطاعات الرئيسية في مجال الشحن البحري.وبحلول منتصف عام 2025، بلغ عدد سفن الأسطول 94 سفينة عبر مختلف القطاعات، مقارنةً بـ86 سفينة في نهاية عام 2024، وهو ما يعكس نموا ملموسا ومستمرا في قدرات الشركة التشغيلية والاستثمارية.الاتحاد الأوروبي يوقع 6 اتفاقات جديدة مع لبنان لدعم الأمن والإصلاح في البلادالعراق: توقيع 15 مذكرة تفاهم وعدد من الاتفاقيات مع المغرب
أول دولة عربية تتحرك لبناء ناقلات نفط عملاقة عام 2026

تابعنا عبر
أعلنت إحدى شركات النقل العربي، للشحن البحري، عن توقيعها 3 اتفاقيات لبناء ناقلات نفط خام عملاقة مع حوض بناء سفن في كوريا الجنوبية.
أعلنت سلطنة عمان، في خطوة رائدة، تعد الأولى على مستوى العالم العربي، عن دخولها بقوة في قطاع النقل البحري للنفط، عبر إطلاق مشروع لبناء ناقلات نفط عملاقة، تلبية للطلب العالمي المتنامي على الطاقة وتماشيا مع التزاماتها بدعم عملائها حول العالم.

وأفادت شركة "أسياد للشحن"، للنقل البحري الوطني، المملوكة بأغلبية أسهمها للدولة، بأنها "وقعت اتفاقيات مع شركة "هانوا أوشن"، الكورية الجنوبية، إحدى أبرز شركات بناء السفن عالميا، لتصنيع 3 ناقلات نفط خام فائقة الحمولة، بسعة تصل إلى 300 ألف طن (ما يعادل 2.13 مليون برميل) لكل ناقلة".

وأتى هذا الإعلان عن بناء 3 ناقلات نفط عملاقة، بعد أيام قليلة من بيع 4 ناقلات غاز مسال "براء، وإبري، ونزوى، وصلالة" في إطار استراتيجية إعادة هيكلة الأسطول وتجديده.

وبحسب منصة "الطاقة"، فإن إجمالي قيمة الصفقة يبلغ 149.6 مليون ريال عماني (نحو 388.5 مليون دولار أمريكي)، وفق ما ذكرته الشركة.

وعبر الدكتور إبراهيم النذيري، الرئيس التنفيذي لشركة "أسياد للشحن"، عن سعادته بتوقيع العقود، قائلا: "يمثل هذا الاستثمار حجر أساس في برنامجنا الشامل لتحديث أسطول "أسياد"، إذ ستتميز هذه السفن بتقنيات متطورة وكفاءة استثنائية في استهلاك الوقود، ما يتيح لنا تقديم سعة نقل أكبر لناقلات النفط العملاقة لعملائنا من خلال أسطول عصري ومستدام".

وأضاف: "نحن ملتزمون بتنفيذ استثمارات استراتيجية تحقق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا ولجميع أصحاب المصلحة، ودعم موقعنا كشريك موثوق في قطاع الشحن البحري العالمي".
ويعد هذا المشروع انعكاسا لرؤية عمان الطموحة في تعزيز مكانتها كمركز لوجستي وبحري استراتيجي، وتأكيدا على التزامها بمواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة والنقل البحري.
ستبنى ناقلات النفط العملاقة وفقًا لأرقى المعايير التقنية العالمية، مزودة بأحدث أنظمة مولدات العمود وأجهزة التنقية، ما يعزز كفاءة استهلاك الوقود ويقلل البصمة الطاقوية الإجمالية.

وسترسخ شركة "أسياد" أسطولها كواحد من أبرز رموز الابتكار والريادة في قطاع النقل البحري للناقلات العملاقة.

ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية شركة "أسياد"، الرامية إلى توسيع أسطولها وتجديده، باستثمارات تُقدر بين 2.3 و2.7 مليار دولار حتى عام 2029، بهدف تعزيز وجودها في القطاعات الرئيسية في مجال الشحن البحري.
وبحلول منتصف عام 2025، بلغ عدد سفن الأسطول 94 سفينة عبر مختلف القطاعات، مقارنةً بـ86 سفينة في نهاية عام 2024، وهو ما يعكس نموا ملموسا ومستمرا في قدرات الشركة التشغيلية والاستثمارية.
