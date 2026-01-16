https://sarabic.ae/20260116/الشرطة-الإيرانية-تضبط-60-ألف-قطعة-سلاح-مهربة-جنوب-البلاد-كانت-في-طريقها-إلى-طهران-1109316884.html
الشرطة الإيرانية تضبط 60 ألف قطعة سلاح مهربة جنوب البلاد كانت في طريقها إلى طهران
الشرطة الإيرانية تضبط 60 ألف قطعة سلاح مهربة جنوب البلاد كانت في طريقها إلى طهران
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارة الشرطة الإيرانية، اليوم الجمعة، ضبط 60 ألف قطعة سلاح مهربة في جنوب إيران، مشيرة إلى أنها كانت معدة للنقل إلى العاصمة طهران. 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T18:14+0000
2026-01-16T18:14+0000
2026-01-16T18:14+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_0:102:1958:1203_1920x0_80_0_0_fad031a03c9e398154ceae6aa054e1a2.jpg
موسكو- سبوتنيك. وأوضحت الإدارة في بيان أن العملية نُفذت في مدينة بوشهر جنوب البلاد، حيث جرى ضبط الكمية المذكورة من الأسلحة قبل نقلها إلى طهران.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن المهاجمين حصلوا على 600 دولار مقابل مهاجمة مركز شرطة، و300 دولار مقابل إحراق سيارة حكومية، مشيرًا إلى وجود أدلة ووثائق تثبت هذه المدفوعات. وأضاف المصدر أنه تمت مصادرة أكثر من 1300 سلاح ناري من «إرهابيين مسلحين»، لافتًا إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف قوات الشرطة، بعضهم قُطعت رؤوسهم، إضافة إلى الإبلاغ عن حرق أشخاص أحياء. وقال الدبلوماسي الإيراني، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "إيران لا تسعى لا إلى التصعيد ولا إلى المواجهة. غير أن أي عمل عدائي، مباشر أو غير مباشر، سيُقابل برد حاسم ومتناسب ومشروع، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. هذا ليس تهديدًا، بل توصيف لواقع قانوني. وستقع المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب على عاتق من يبادر بمثل هذه الأفعال غير المشروعة". وكانت الاحتجاجات في إيران قد اندلعت في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.
https://sarabic.ae/20260116/وزارة-الخزانة-الأمريكية-تعلن-توسيع-نطاق-العقوبات-على-إيران-1109315873.html
https://sarabic.ae/20260116/منظمة-شنغهاي-للتعاون-تؤكد-معارضتها-التدخل-في-شؤون-إيران-الداخلية-1109307217.html
https://sarabic.ae/20260116/باحث-في-الشأن-الإيراني-التلويح-بالخيار-العسكري-محاولة-لدفع--إيران-للذهاب-باتجاه-طاولة-المفاوضات-1109301728.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_109:0:1849:1305_1920x0_80_0_0_40fbfe80b652dbc227e86e44c6e5cee8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الشرطة الإيرانية تضبط 60 ألف قطعة سلاح مهربة جنوب البلاد كانت في طريقها إلى طهران
أعلنت إدارة الشرطة الإيرانية، اليوم الجمعة، ضبط 60 ألف قطعة سلاح مهربة في جنوب إيران، مشيرة إلى أنها كانت معدة للنقل إلى العاصمة طهران.
موسكو- سبوتنيك. وأوضحت الإدارة في بيان أن العملية نُفذت في مدينة بوشهر جنوب البلاد، حيث جرى ضبط الكمية المذكورة من الأسلحة قبل نقلها إلى طهران
.
وفي سياق متصل، كان مصدر دبلوماسي إيراني قد أكد في وقت سابق أن بعض المشاركين في أعمال الشغب تلقوا مبالغ مالية مقابل استهداف مراكز الشرطة وإحراق مركبات حكومية.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن المهاجمين
حصلوا على 600 دولار مقابل مهاجمة مركز شرطة، و300 دولار مقابل إحراق سيارة حكومية، مشيرًا إلى وجود أدلة ووثائق تثبت هذه المدفوعات.
وأضاف المصدر أنه تمت مصادرة أكثر من 1300 سلاح ناري من «إرهابيين مسلحين»، لافتًا إلى سقوط عدد كبير من الضحايا
في صفوف قوات الشرطة، بعضهم قُطعت رؤوسهم، إضافة إلى الإبلاغ عن حرق أشخاص أحياء.
وأكد نائب المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة غلام حسين دارزي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن طهران لا تسعى إلى التصعيد، لكنها سترد بحزم على أي عمل عدائي.
وقال الدبلوماسي الإيراني، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "إيران
لا تسعى لا إلى التصعيد ولا إلى المواجهة. غير أن أي عمل عدائي، مباشر أو غير مباشر، سيُقابل برد حاسم ومتناسب ومشروع، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. هذا ليس تهديدًا، بل توصيف لواقع قانوني. وستقع المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب على عاتق من يبادر بمثل هذه الأفعال غير المشروعة".
وكانت الاحتجاجات في إيران
قد اندلعت في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.
وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.
وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات
"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.