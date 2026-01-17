https://sarabic.ae/20260117/طهران-تنفي-مزاعم-أمريكية-وتتوعد-بالرد-على-أي-تحرك-عدائي-1109351212.html
طهران تنفي مزاعم أمريكية وتتوعد بالرد على أي تحرك عدائي
طهران تنفي مزاعم أمريكية وتتوعد بالرد على أي تحرك عدائي
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن المزاعم الصادرة عن الخارجية الأمريكية بشأن إعداد طهران خيارات لضرب قواعد أمريكية تندرج في إطار “إذكاء التوتر” ولا تستند إلى... 17.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-17T22:21+0000
2026-01-17T22:21+0000
2026-01-17T22:22+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg
وأكدت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن بلادها سترد “بقوة وحزم” على أي تحرك عدائي يستهدفها، مشددة على أن القوات الإيرانية عازمة على الحفاظ على قدراتها الدفاعية وتطويرها بما يضمن حماية الأمن الوطني.وأضاف البيان، أن إيران تلتزم بالدفاع عن سيادتها ومصالحها، محملة الأطراف التي تروج لمثل هذه الاتهامات مسؤولية تصعيد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.وقال المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس السبت، إن "رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يُعتبر مجرماً نتيجة الخسائر في الأرواح والأضرار والافتراءات الموجهة ضد الشعب الإيراني".وأكد خامنئي، في كلمة له، أن "الولايات المتحدة تسعى لاستعادة هيمنتها على إيران"، محملا ترامب مسؤولية "الخسائر والأضرار والاتهامات الباطلة الموجهة ضد إيران".وأضاف أن "إيران لن تُقاد إلى حرب، لكنها لن تتهاون مع المجرمين في الداخل"، مشيراً إلى أن عددًا كبيرًا من متزعمي وقادة أعمال الشغب والتخريب قد تم اعتقالهم.وكانت الاحتجاجات في إيران قد اندلعت في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.
https://sarabic.ae/20260117/تأجيل-أم-إلغاء-ما-أسباب-تراجع-ترامب-عن-قصف-إيران-وما-موقف-إسرائيل؟-1109347834.html
https://sarabic.ae/20260117/نحن-معكم-مصيرنا-واحد-عراقيون-يخرجون-بمسيرة-تضامن-مع-إيران-ضد-تهديدات-واشنطن--1109335072.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3021503c3addb09e868bccef82e13594.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
طهران تنفي مزاعم أمريكية وتتوعد بالرد على أي تحرك عدائي
22:21 GMT 17.01.2026 (تم التحديث: 22:22 GMT 17.01.2026)
قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن المزاعم الصادرة عن الخارجية الأمريكية بشأن إعداد طهران خيارات لضرب قواعد أمريكية تندرج في إطار “إذكاء التوتر” ولا تستند إلى أسس واقعية.
وأكدت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن بلادها سترد “بقوة وحزم” على أي تحرك عدائي يستهدفها، مشددة على أن القوات الإيرانية عازمة على الحفاظ على قدراتها الدفاعية وتطويرها بما يضمن حماية الأمن الوطني.
وأضاف البيان، أن إيران تلتزم بالدفاع عن سيادتها ومصالحها، محملة الأطراف التي تروج لمثل هذه الاتهامات مسؤولية تصعيد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
وقال المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس السبت، إن "رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يُعتبر مجرماً
نتيجة الخسائر في الأرواح والأضرار والافتراءات الموجهة ضد الشعب الإيراني".
وأكد خامنئي، في كلمة له، أن "الولايات المتحدة تسعى لاستعادة هيمنتها على إيران"، محملا ترامب مسؤولية "الخسائر والأضرار والاتهامات الباطلة الموجهة ضد إيران".
وأضاف أن "إيران لن تُقاد إلى حرب، لكنها لن تتهاون مع المجرمين في الداخل"، مشيراً إلى أن عددًا كبيرًا من متزعمي وقادة أعمال الشغب والتخريب قد تم اعتقالهم.
وكانت الاحتجاجات في إيران
قد اندلعت في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.
وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.
وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات
"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.