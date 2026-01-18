https://sarabic.ae/20260118/غفوزديكا-تدمر-مراكز-أوكرانية-للتحكم-بالمسيرات-على-محور-زابوروجيه---الدفاع-الروسية-1109356089.html
"غفوزديكا" تدمر مراكز أوكرانية للتحكم بالمسيرات على محور زابوروجيه - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتوجيه ضربات قاسية للقوات المسلحة الأوكرانية على محور زابوروجيه. 18.01.2026, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/18/1062647966_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_909abdea9d3f81891b303e261b043cff.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "استهدفت أطقم وحدات المدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" التابعة لمجموعة "الشرق" نقاط تحكم بطائرات دون طيار تابعة للعدو والواقعة في الأحزمة الحرجية في الغابات في مقاطعة زابوروجيه".ويظهر في الفيديو قيام طاقم مدفع "غفوزديكا" بتوجيه ضربات باتجاه القوات المسلحة الأوكرانية على محور زابوروجيه.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه
روسيا
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "استهدفت أطقم وحدات المدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" التابعة لمجموعة "الشرق" نقاط تحكم بطائرات دون طيار تابعة للعدو والواقعة في الأحزمة الحرجية في الغابات في مقاطعة زابوروجيه".
ويظهر في الفيديو قيام طاقم مدفع "غفوزديكا" بتوجيه ضربات باتجاه القوات المسلحة الأوكرانية على محور زابوروجيه.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.